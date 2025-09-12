A través de un video, el presidente Javier Milei presentó oficialmente a Maira Frías como candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por Chubut. En el mensaje, el mandatario reforzó la idea de que el proceso de transformación del país requiere consolidar apoyos legislativos para evitar que, según dijo, el kirchnerismo “reviente todo para volver al poder”.

“Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria”, señaló Milei en el arranque del mensaje, con un tono de campaña.

La Justicia Electoral le ordenó al Partido Libertario de Chubut combinar sus colores en la boleta única por la similitud con La Libertad Avanza

El presidente subrayó que la batalla política no terminó y que, a su entender, aún falta respaldo para consolidar las reformas planteadas desde el inicio de su gestión. En ese marco presentó a la candidata: “Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla”.

Al final del video toma la palabra Frías, quien se dirigió directamente al electorado chubutense: “En octubre tenemos que elegir: o cambiamos de forma definitiva, o volvemos atrás y tiramos toda nuestra fuerza a la basura”.

El mensaje forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de octubre, en las que Milei apuesta a ampliar su representación parlamentaria para darle sustento político a las medidas impulsadas desde el Ejecutivo.

Confusión electoral en Chubut: la pelea por el color violeta entre La Libertad Avanza y el Partido Libertario llegó a la Cámara Nacional Electoral

Con un discurso breve pero enfocado en la confrontación directa con el kirchnerismo, Milei buscó instalar la candidatura de Frías como parte del esquema nacional de su espacio, que a nivel chubutense tiene como referente al diputado nacional César Treffinger.

La Cámara Nacional Electoral revocó una resolución que permitía al Partido Libertario utilizar un tono de violeta muy parecido al de La Libertad Avanza. Ahora, la fuerza deberá rediseñar su presentación en la Boleta Única de Papel y aplicar la paleta completa de colores que había reservado originalmente, para evitar confusión en el electorado.

La disputa interna entre las agrupaciones libertarias de Chubut sumó un nuevo capítulo con la intervención de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que falló a favor del reclamo presentado por el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Matías Bernardo Schweizer.

El planteo de LLA advertía que el color Pantone 513C, solicitado por el Partido Libertario para su boleta única de papel, es demasiado similar al Pantone 266C, que identifica al espacio de Javier Milei en todo el país. Según el argumento, esa coincidencia cromática podía afectar la identificación de la fuerza oficial y generar confusión al momento del voto.

En su fallo, la CNE sostuvo que la similitud entre ambos colores es “notoria y evidente” y que admitir el planteo del Partido Libertario “conduciría a pensar que existe identificación entre dichos partidos, pudiendo crear confusión en el electorado”.

Por eso, resolvió que el Partido Libertario de Chubut deberá adecuar su boleta utilizando en forma combinada todos los colores de la paleta que había reservado en un inicio (Pantone 253C, 268C, 513C, 2070C y 2602C), de manera que se garantice una clara diferenciación con La Libertad Avanza.