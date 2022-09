Hay gran preocupación por el estado de salud del e senador, Esteban Bullrich, quién fue internado ayer miércoles a causa de una dificultad respiratoria en el Hospital Austral.

El referente del PRO que padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ingresó a “ la Unidad de Cuidados Intensivos, para realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica”, indicaron en un parte médico.

Los mensajes en apoyo para que prontamente pueda recuperarse no se hicieron esperar, incluso el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, le dedicó unas palabras:

Pero en las últimas horas se conoció que antes de ser internado, el ex legislador publicó una frase en su cuenta de Instagram que corresponde al reconocido escritor británico C. S. Lewis.

“Rezo porque estoy indefenso. Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí”, dice la frase.

Bullrich fue diagnosticado hace un año y medio con ELA)y debido al avance de su enfermedad, a fines del año pasado decidió renunciar a su banca en el Senado de la Nación. Sin embargo, no dejó de participar activamente en su rol de referente del PRO.

La ELA afecta a las neuronas motoras que se localizan en el cerebro y en la médula espinal. Por tratarse de células nerviosas que controlan el funcionamiento de los músculos, los mensajes que éstas mandan al cerebro dejan de llegar gradualmente a los órganos fibrosos, lo que provoca debilidad, rigidez y atrofia.

Se trata de una enfermedad que no tiene cura, aunque los síntomas pueden tratarse para mejorar la calidad de vida.