Este miércoles 27 de agosto a las 11:00 se llevará a cabo la reunión del Tribunal Electoral Provincial, en la que participará el secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, para cumplir con la audiencia de oficialización de candidaturas para el Consejo de la Magistratura prevista en el artículo 80 del Código Electoral de Chubut.

Como se recordará, el próximo 26 de octubre, conjuntamente con la elección de diputados nacionales y el referéndum para la enmienda constitucional, se elegirán consejeros populares para integrar el Consejo de la Magistratura en las circunscripciones judiciales de Esquel y Trelew.

Para competir ese día, presentaron listas de candidatos seis agrupaciones políticas en total: Unidos Podemos, Despierta Chubut, La Libertad Avanza, La Fuerza del Trabajo Chubutense, El Pich y el GEN.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

La actividad que tendrá lugar este miércoles está prevista en el Código Electoral Provincial y tiene como objetivo oficializar los nombres de los postulantes, una vez verificados los requisitos y la documentación obligatoria.

Este paso constituye el punto de partida de la campaña electoral; el siguiente será la conformación de la boleta única de sufragio que los votantes encontrarán en los lugares de votación el 26 de octubre.

Participarán de la audiencia los miembros del Tribunal Electoral —Camila Banfi, a cargo de la presidencia del STJ; el procurador general Jorge Miquelarena; los vicepresidentes primero y segundo de la Legislatura, diputados Luis Juncos y Tatiana Goic; y la jueza de Rawson Amorina Testino—, así como el secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio.