El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut rechazó el pedido presentado por la Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial (AMFJPCH) que buscaba frenar el plebiscito convocado para el 26 de octubre, en el que la ciudadanía deberá pronunciarse sobre la enmienda constitucional impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por la Legislatura. Se trata de la reforma a la Constitución Provincial, que apunta a eliminar los fueros de funcionarios políticos, magistrados y dirigentes sindicales.

En una sentencia interlocutoria, el tribunal declaró inadmisible la acción de inconstitucionalidad contra la Ley V N° 201, al considerar que el reclamo carece de un “caso” o controversia concreta, requisito esencial para la intervención judicial.

Emergencia Climática: el Superior adelantó que dará a conocer su resolución en las próximas semanas

El reclamo de la Asociación Judicial

La AMFJPCH había promovido una acción declarativa de inconstitucionalidad al entender que la reforma propuesta —que modifica los artículos 247 y 248 de la Constitución Provincial— vulnera garantías históricas como la inamovilidad y la intangibilidad de las remuneraciones judiciales.

Según los demandantes, esas cláusulas “no constituyen privilegios personales sino garantías institucionales” destinadas a preservar la independencia judicial y evitar presiones de otros poderes.

También cuestionaron que la enmienda permitiría la ejecución de una sentencia penal condenatoria contra funcionarios aun con recursos extraordinarios pendientes, lo que, a su criterio, violaría el principio de inocencia previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Por eso, pidieron una medida cautelar para impedir la convocatoria al referéndum.

Emergencia Climática: la defensa de Boyero pidió anular el juicio por irregularidades y cuestionó la valoración de pruebas

El argumento del STJ: no hay “caso” concreto

Al coincidir con el dictamen del Procurador General, el Superior Tribunal explicó que la Ley V N° 201 es una propuesta de enmienda, que sólo podrá incorporarse a la Carta Magna si la ciudadanía la aprueba en las urnas.

Mientras ese paso no se concrete, los jueces consideraron que el perjuicio alegado es “conjetural, hipotético, prematuro o abstracto”, ya que la Constitución no ha sido reformada ni existe una afectación actual.

En consecuencia, el planteo fue declarado inadmisible y la medida cautelar solicitada, improcedente.

La soberanía popular, eje del fallo

El Tribunal advirtió que una intervención judicial previa, para suspender el proceso antes del voto popular, “afectaría de manera palmaria no sólo el principio de división de poderes, sino también la voluntad del constituyente y la soberanía popular”.

El Gobierno derogó una norma histórica que afectará directamente los sueldos de los empleados permanentes del Estado

Recordó además que el control de constitucionalidad debe ejercerse sobre normas vigentes y no sobre “procesos políticos en curso”, resaltando que la participación democrática es un principio estructural de la Constitución chubutense.

Por ello, calificó de “paradójico” que la parte actora, al invocar la defensa de la forma republicana de gobierno, solicitara una medida que “violentaría ambos principios”.

Qué sigue ahora

Con esta decisión, el STJ dejó firme el cronograma previsto en el artículo 271 de la Constitución Provincial. El próximo 26 de octubre, los votantes decidirán en las urnas si aprueba o rechaza la reforma. Si el voto mayoritario es afirmativo, la enmienda será promulgada e incorporada al texto constitucional; de lo contrario, el proyecto quedará sin efecto.

“Alerta Argentina”: la vidente que anticipó los escándalos de Milei habló de “lo que pasará en las elecciones"

En palabras del Tribunal: “Impedir que la ciudadanía se exprese en el referéndum afectaría de manera palmaria no sólo el principio de división de poderes, sino también la voluntad del constituyente y la soberanía popular”.