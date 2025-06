El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) anunció este viernes el inicio de un paro total de actividades a partir de las 0 del sábado, luego de que venciera la conciliación obligatoria sin que se haya llegado a un acuerdo entre los gremios y las empresas, en el marco del conflicto paritario que mantiene paralizada la pesca de langostino.

La medida fue confirmada por César Zapata, secretario general del SOMU Puerto Madryn, tras una nueva reunión de gremios que se realizó este viernes a la mañana en la ciudad portuaria.

“No se llegó a ningín acuerdo y a partir de las 0 horas del sábado arranca un paro nacional que para todo el congelado”, informó Zapata en rueda de prensa.

Sobre la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con las empresas, afirmó: “Seguiremos abiertos al diálogo, para ver si la semana que viene hay una reunión”.

Chubut reclamará a Nación reactivar la pesca de langostino y bajar impuestos al sector

Por último, convocó a más gremios a sumarse a las medidas de fuerza. “Estamos queriendo consensuar con el resto de los sindicatos, porque todos los gremios portuarios se ven afectados, no sólo los marineros. Estamos prepararon una movilización para el día lunes y otro para el día miércoles, y así sucesivamente hasta que tengamos una solución”, señaló.

El gremialista cuestionó al Gobierno nacional por la falta de intervención en el conflicto. “El muelle está pelado. No hay barcos, no hay movimiento, no hay consumo. Tendríamos que tener a 150 marineros diarios tomando taxis, comiendo en restaurantes, durmiendo en hoteles. Pero nada de eso pasa. Y todo por un conflicto que el Gobierno nacional podría destrabar si actuara con decisión”, afirmó en diálogo con Canal 12.

Paro de médicos en Chubut: reducen la atención en los CAPS y no habrá consultas los sábados

LA ÚLTIMAS AUDIENCIAS, SIN AVANCES

Este jueves se realizó una nueva reunión entre representantes de las cámaras empresarias y dirigentes del SOMU, en el marco de las negociaciones paritarias y los intentos del sector patronal de realizar modificaciones al convenio colectivo de trabajo para adecuarlo a la caída del precio internacional y el crecimiento de los costos de operación.

El encuentro terminó sin acuerdo. Los gremios ratificaron su rechazo ante la propuesta de las empresas y adelantó que, de no haber novedades, el sábado retomaría las medidas de fuerza.

También se opusieron a la propuesta de dividir las negociaciones entre la flota congeladora tangonera y el resto de las flotas. “Nos encontramos en una negociación colectiva por actividad. Este intento de diferenciar los salarios básicos de la flota tangonera, estas actitudes temerarias son las que nos han llevado al conflicto”, señalaron desde el SOMU, según consignó el sitio especializado Pescare.

Crisis judicial en Chubut: los trabajadores denuncian privilegios de los ministros y van al paro total este jueves

Las cámaras empresarias mantienen su postura sobre la la necesidad de readecuar el negocio de la pesca de langostino procesado a bordo para operar en condiciones económicamente viables.

A través de diversos comunicados, explicaron que los costos laborales del personal embarcado representan un 60% del costo total de producción. Además, manifestaron su voluntad de negociar soluciones que permitan retomar la actividad y preservar la paz social.