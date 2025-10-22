El SOEM de Comodoro pidió votar “no” al plebiscito por la eliminación de fueros: “Nos dejaría atados de pies y manos”
El secretario general del sindicato municipal, Omar Unquén, advirtió que la reforma afectaría el derecho a reclamar y movilizarse. “Si nos quitan los fueros, cualquier protesta podría terminar judicializada”, señaló.
En el marco del debate previo al plebiscito del próximo domingo, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Omar Unquén, expresó su rechazo a la posibilidad de eliminar los fueros sindicales en Chubut, al considerar que “pondría en riesgo el derecho a la representación gremial y a la protesta”.
En diálogo con Actualidad 2.0, el dirigente explicó que varios gremios presentaron una carta documento solicitando la suspensión del plebiscito, al advertir que la consulta “no distingue entre fueros políticos, judiciales o sindicales, y puede afectar directamente la actividad gremial”.
“Nosotros no pedimos privilegios ni impunidad. Si un gremialista comete un delito, la Justicia debe actuar como con cualquier ciudadano. Pero los fueros sindicales no son para proteger delitos, sino para garantizar que podamos reclamar sin miedo a represalias”, remarcó Unquén.
El dirigente sostuvo que, sin esa protección, los representantes sindicales podrían ser denunciados o sancionados por realizar medidas de fuerza o manifestaciones.
“Nos dejaría atados de pies y manos. Si queremos reclamar por sueldos o condiciones laborales, cualquier acción podría derivar en una causa judicial contra el secretario general”, advirtió.
Unquén recordó que recientemente el SOEM realizó una protesta durante la Expo Turismo por demoras en la entrega de indumentaria a trabajadores municipales, y ejemplificó: “Si los fueros se eliminan, una medida así podría usarse para acusarnos y formar una causa judicial. Y ahí los gremios perderíamos la herramienta principal de reclamo”. Por eso, advirtió que el reclamo podría trasladarse a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
CRÍTICA A LA REFORMA LABORAL Y AL CONTEXTO POLÍTICO
El titular del SOEM también vinculó la discusión provincial con los proyectos de reforma laboral impulsados a nivel nacional. “Estamos hablando de un gobierno que promueve contratos temporarios, menos indemnizaciones y más precarización. Si además se eliminan los fueros sindicales, quedamos completamente indefensos”, advirtió.
En ese sentido, Unquén marcó una contradicción en el plano local: “El gobernador dice que no comparte todo lo que hace el presidente Milei, pero es la única provincia donde se hace un plebiscito para quitar fueros. Si esto avanza, los gremios somos los que más vamos a perder”.
Finalmente, el dirigente llamó a la ciudadanía y especialmente a los afiliados del SOEM a votar por el “no” en el plebiscito del domingo: “No se trata solo de los dirigentes sindicales; es una defensa de los derechos de todos los trabajadores. Si los gremios no pueden reclamar, los derechos se terminan perdiendo”.