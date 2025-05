El Senado tratará este miércoles el proyecto Ficha Limpia, entre otros temas, luego de varias semanas de operaciones cruzadas entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

A pocas horas de la sesión, aún no hay certezas sobre si se aprobará la ley que dejaría fuera de la carrera electoral a la ex presidenta Cristina Kirchner por la condena que la ex presidenta tiene en segunda instancia en la causa Vialidad.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, se mantuvo el temario acordado en la reunión de Labor Parlamentaria del pasado 22 de abril, que incluye además el tratamiento de los pliegos de los embajadores Alejandro Oxenford (Estados Unidos) y Wenceslao Bunge Saravia (España) y la designación de Emilio Viramonte en la Secretaría Administrativa.

La lista original se completa con tratados internacionales y el proyecto que declara la emergencia para las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, iniciativa promovida por los tres representantes de la provincia de Buenos Aires.

CASI TRES MESES DE IDAS Y VUELTAS

Ficha Limpia, que llegará al recinto de la Cámara alta tras casi tres meses de idas y vueltas, generó enfrentamientos entre LLA y el PRO. Para el partido fundado por Mauricio Macri, es una oportunidad para darle un eventual triunfo a la candidata a legisladora porteña del PRO y diputada nacional Silvia Lospennato, una de las impulsoras de la Ficha Limpia.

El deseo del PRO colisionó durante días con el de LLA por cuestiones obvias: se resistía a darle la foto de la victoria a Lospennato, una de las competidoras del vocero presidencial, Manuel Adorni, en la Ciudad.

La máxima expresión de esta puja se vio ese mismo 22 de abril por la tarde cuando, en la reunión de Labor Parlamentaria, el senador y jefe de bloque LLA, Ezequiel Atauche, pidió no sumar el proyecto al temario de la sesión en la que se homenajeó al papa Francisco.

Atauche tuvo esa tarde una lapsus de sinceridad ante los legisladores dialoguistas al sostener que el Gobierno no quería tratar Ficha Limpia esa semana ni mañana, ante la mirada atónita de los presentes.

Días antes, el oficialismo había utilizado otra estrategia: apuntar a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano y culparlos por el fracaso de una sesión especial para tratar Ficha Limpia impulsada por LLA, en una operación ejecutada al calor de la derrota de los candidatos a la Corte Suprema.

Carambia se despachó con un video en el que contaba que, en realidad, fue el propio José Rolandi, funcionario del oficialismo, el que había "rosqueado" contra el proyecto Ficha Limpia para suspender su tratamiento el pasado 9 de abril.

Hasta el momento, el poroteo cuenta con 38 votos favorables para darle la sanción definitiva a la ley, un número que engloba a LLA y al resto de los bloques con excepción del kirchnerismo, que cuenta con 34 bancas. Sin embargo, ese resultado final aún no está confirmado.