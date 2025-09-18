El Senado rechazó el veto de Milei a los ATN: cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro
Con un amplio respaldo opositor, el Senado rechazó el veto presidencial a la norma que establece el reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional. Los representantes de Neuquén y Río Negro acompañaron la iniciativa.
El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial de Javier Milei a la ley que regula el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un fondo clave para asistir a las provincias en emergencias y garantizar el equilibrio de las cuentas públicas. La votación dejó un resultado contundente: 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, superando ampliamente los dos tercios necesarios para insistir con la norma.
La sesión comenzó a las 11 y puso en evidencia la falta de respaldo del oficialismo, que no logró sostener el veto en la Cámara alta. Con esta definición, la discusión pasará ahora a la Cámara de Diputados.
Cómo votaron los senadores patagónicos
En la región, la decisión fue unánime: los senadores de Neuquén y Río Negro respaldaron la iniciativa y se opusieron al veto presidencial.
- Neuquén: Lucila Crexell (Juntos por el Cambio): a favor; Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana): a favor; Silvia Sapag (Unidad Ciudadana): a favor.
- Río Negro: Claudio Martín Doñate (Unidad Ciudadana): a favor; Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana): a favor; Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): a favor.
La ley incorpora un artículo a la norma 11.672, conocida como ley permanente de presupuesto, que establece que los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional deben distribuirse en forma diaria y automática a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Además, se dispone que esos fondos sean considerados como parte de la masa coparticipable, lo que garantiza previsibilidad en la llegada de recursos a cada distrito.
El trasfondo político
El proyecto había logrado amplias mayorías en ambas cámaras antes del veto: en el Senado, 56 votos a favor y apenas uno en contra; y en Diputados, 143 votos positivos, 90 negativos y 12 abstenciones. La decisión del presidente Javier Milei de vetar la norma generó tensión entre el Ejecutivo y los gobernadores, que presionaron para recuperar el control sobre los ATN.
En la votación de este jueves, los votos afirmativos provinieron de los bloques kirchneristas, gran parte del radicalismo, sectores del PRO y partidos provinciales. En contra se expresaron los senadores libertarios junto a dos referentes del macrismo cordobés, mientras que las tres abstenciones correspondieron a legisladores radicales y del PRO.