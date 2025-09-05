El Senado ratificó la emergencia en discapacidad: cómo votaron los senadores de Río Negro y Neuquén
Con 63 votos a favor, el Senado dejó sin efecto el veto presidencial de Javier Milei y ratificó la ley de emergencia en discapacidad, que ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo.
Este jueves, el Senado de la Nación ratificó la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazó el veto total del presidente Javier Milei. Con 63 votos afirmativos, la cámara alta superó los dos tercios necesarios y forzó al Poder Ejecutivo a promulgar la norma, tal como establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Se trata de un hecho inusual: es la primera vez desde 2003 que el Congreso logra revertir un veto presidencial.
Qué establece la ley
La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca dar respuesta a los reclamos de prestadores, familiares y organizaciones de personas con discapacidad que denunciaban recortes y demoras en el sistema de prestaciones.
Entre sus principales puntos se destacan:
- Garantía de financiamiento para pensiones no contributivas por discapacidad.
- Actualización automática de aranceles del sistema de prestaciones.
- Otorgamiento de pensiones a mayores de 70 años o personas con CUD sin cobertura.
- Creación de un ámbito de diálogo institucional con el Consejo Federal de Discapacidad.
- Prohibición de utilizar partidas de servicios sociales para cubrir reestructuraciones.
Durante el debate, senadores de distintos bloques rechazaron el argumento oficial que justificaba el veto en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. La rionegrina Mónica Silva (JSRN) remarcó que la ley “no es un instrumento administrativo, sino una herramienta que garantiza una vida digna”.
Cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro
Los seis representantes patagónicos votaron a favor de sostener la ley:
- Neuquén: Oscar Parrilli y Silvia Sapag (Unión por la Patria), junto a Lucila Crexell, respaldaron la insistencia.
- Río Negro: Martín Doñate y Silvina García Larraburu (Unión por la Patria), además de Mónica Silva (JSRN), acompañaron con su voto afirmativo.