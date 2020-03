CAPITAL FEDERAL - El oficialismo buscará hoy en el Senado convertir en ley la reforma a las jubilaciones de jueces, el Ministerio Público y el servicio exterior tras la media sanción que se votó el 27 de febrero en Diputados. Al Frente de Todos le alcanza con sus senadores y un par de aliados por lo que, ante los hechos consumados, el interbloque de Juntos por el Cambio debatió a puertas cerradas si acompañar o no. La oposición llegaría finalmente al recinto con un dictamen propio que incluirá no sólo las modificaciones que proponía sino reformas más profundas para avanzar sobre otros regímenes llamados de privilegio.

La sesión fue convocada por Cristina Kirchner para las 12 y además del tratamiento del proyecto de ley se dará ingreso al pliego del juez Daniel Rafecas, el nombre propuesto por el presidente Alberto Fernández para ser Procurador General. Una vez aprobado el ingreso, el expediente será girado a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.

La reforma a las jubilaciones había sido un reclamo de la oposición cuando en diciembre se debatió la ley de emergencia que estableció el congelamiento de la movilidad jubilatoria pero excluyó a jueces y diplomáticos. Cuando la ley 'Solidaria’ llegó a la Cámara alta y ante la negativa a votarla de Juntos por el Cambio, el Presidente anunció en Twitter que enviaría un proyecto en Extraordinarias. Sobre el cierre de las sesiones de febrero el proyecto llegó a Diputados y hubo dictamen en una sola jornada en comisión. La oposición, incluidos los peronistas federales, intentó sin éxito introducir algunas modificaciones.

Ya en ese debate de Diputados Juntos por el Cambio discutió internamente si acompañar o no el dictamen oficialista. Al Frente de Todos le costó juntar quórum y llegó a los 129 diputados con mucho esfuerzo y la presencia de Daniel Scioli que generó un reclamo opositor por considerar que ya ejercía como embajador en Brasil tras el acuerdo del Senado.

Ayer el fiscal Eduardo Taiano dictaminó a favor del diputado Scioli quien recién renunció la semana pasada a su banca y espera la aceptación del cuerpo en la próxima sesión. El Presidente todavía no firmó ni publicó el decreto de su designación. De todos modos la polémica que generó la presencia de Scioli para contribuir con el quórum alcanzado con el número justo permitió a los diputados de Juntos por el Cambio levantarse y evitar la definición sobre si votar o no una ley que pidieron pero a la que no pudieron introducirle ninguna modificación.

En la reunión del interbloque de Juntos por el Cambio este miércoles los senadores discutieron hasta muy tarde en la noche. Hubo quienes evaluaron el costo de no acompañar una ley que modifica algunos privilegios de un sector y quienes insistieron en que el objetivo de los cambios es empujar la salida de jueces que temen que no haya garantías a futuro para su retiro.

Las opiniones esgrimidas en una acalorada reunión tenían diversas estrategias. Una de las opiniones evaluada fue presentar un dictamen de minoría pero luego votar al menos en general la ley del oficialismo.

Sin embargo, tras un arduo debate interno, Juntos por el Cambio iría al recinto con un dictamen en el que trabajó fundamentalmente el equipo del ex ministro de Economía Martín Lousteau y por el que presionaron a sus colegas el senador Esteban Bullrich, el santacruceño Eduardo Costa y la jujeña Silvia Giacoppo. Bullrich, Lousteau y Costa vienen mostrando sus diferencias y se abstuvieron en la votación de la Ley de Góndolas que el resto de su bloque acompañó. Giacoppo fue la voz oficial en contra del proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy este martes en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Aunque las posturas no son homogéneas el interbloque que comanda el formoseño Luis Naidenoff votaría en contra de la media sanción e insistirá con su proyecto, una versión más dura y con cambios más profundos a las jubilaciones que avanza incluso sobre regímenes diferenciales como el de los empleados de Luz y Fuerza.

El proyecto del Poder Ejecutivo que defendieron entre otros el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el titular de Anses, Alejandro Vanoli, eleva de manera gradual la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años (actualmente es de 60), y establece que el haber se calculará según el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.

En comisión ya se anticiparon algunos argumentos que se escucharán en la sesión de hoy. Silvia Elías de Pérez reclamó más tiempo para discutir (la ley de emergencia establece 180 para revisar el sistema previsional y buscar una nueva fórmula para la movilidad) mientras que Lousteau reclamó ir más allá y definir todos los regímenes especiales que podrían modificarse en un sistema deficitario para el que consideró que los cambios a votar “no son más que parches”. Además tanto los expositores representantes de diplomáticos, jueces y empleados judiciales plantearon inconsistencias técnicas que volverían discutible en la Justicia los cambios.

“No tenemos que reaccionar a la agenda del Gobierno, tenemos que limpiar en serio el sistema porque a futuro será inviable”, fue uno de los argumentos en el interbloque. Incluso hubo quien, con ánimo de un acercamiento al oficialismo, quiso ofrecer garantías respecto a que si se introdujeran modificaciones consensuadas como cámara revisora, luego se votaría a favor en Diputados al remitirse nuevamente el proyecto. Y hubo algunas señales y conversaciones informales que no alcanzaron para vislumbrar un acuerdo.