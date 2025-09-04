El Senado de la Nación dejó sin efecto el veto presidencial de Javier Milei y reactivó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La medida, que fue aprobada por primera vez en más de 20 años con los dos tercios necesarios, obtuvo 63 votos a favor y solo 7 en contra, constituyendo un duro revés para el Gobierno.

La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus puntos centrales, reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y establece compensaciones económicas vinculadas a las personas con discapacidad.

El debate estuvo conducido por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), ya que Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei al exterior.

Durante la sesión, legisladores de distintos bloques coincidieron en cuestionar el veto presidencial. El pampeano Pablo Bensusán (PJ) afirmó que la decisión del Ejecutivo “le quitó a las personas con discapacidad el derecho a una pensión equivalente al 70% de la mínima y un aumento razonable en las prestaciones”, mientras que Guadalupe Tagliaferri (PRO) sostuvo que “la libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad, el Estado debe intervenir”.

A su vez, el santacruceño José María Carambia advirtió que si el Gobierno no aplica la ley, impulsará un pedido de juicio político contra el Presidente, según publica Infobae.

De nuevo en las filas libertarias -el tiempo dirá-, el formoseño Francisco Paoltroni resaltó que las pensiones pasaron “de 80.000 a 1.250.000 y nadie advirtió que se estaba ‘discapacitando’ gente como nunca en la historia“. Y añadió: ”¿Qué pasó? ¿Quién gobernaba? Era el año 2013 y estaban con la corrupción de la obra pública. Se me estaba pasando por alto”.

El titular de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), estaba anotado para finalizar el debate como último orador, aunque se bajó a último momento. A la hora de la votación -se precisaban 47 adhesiones y se obtuvieron 63-, estuvo ausente la oficialista y pastora evangélica Vilma Bedia. El otro fue el kirchnerista chaqueño José Rodas.

LEY DE DISCAPACIDAD

La ley de discapacidad aprobada por el Congreso declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, y actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

La oficina de Presupuesto del Congreso estimo que esta ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

Otro punto clave es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.