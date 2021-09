Mientras el gabinete de Alberto Fernández parece haberse convertido en un polvorín, como una consecuencia inevitable del revés electoral de las PASO, es inevitable mirar lo que puede ocurrir en el equipo de gobierno en Chubut. El resultado en las urnas no fue bueno, pero el gobernador Mariano Arcioni cree que se puede revertir con más gestión, por lo que pide redoblar el esfuerzo a sus colaboradores. Y no se moverá de su hoja de ruta: hace tiempo viene analizando al menos tres cambios entre sus ministros, y tiene definido que serán a fin de año.

Las fuentes consultadas aclaran que esto no quiere decir que no haya autocrítica, y afirman que eso quedó plasmado en la reunión de gabinete del pasado jueves. El diagnóstico del tercer lugar en las PASO con apenas el 13 % de los votos, es que esto obedeció a una campaña mal diseñada por parte del cabeza de lista, Federico Massoni, y una falta de acompañamiento del resto de la gestión a una propuesta que se planteó casi en soledad.

Por eso, en el encuentro realizado en el Salón de los Constituyentes, el gobernador dedicó varios minutos a repasar lo que considera los principales logros de su gestión, los números que muestran una recuperación económica, así como el avance en obras y viviendas en toda la provincia. El objetivo fue plantear a sus colaboradores que hay mucho para mostrar a la ciudadanía, pero para eso hay que comprometerse y salir a caminar.

No gustó para nada en la conducción de Fontana 50 la falta de compromiso de muchos funcionarios, que no sólo no se movieron en la campaña, sino que el día de la elección en muchos casos ni siquiera se preocuparon en fiscalizar y recorrer escuelas. La tarde-noche en el búnker en Comodoro Rivadavia, el día que se esperaban los resultados, hubo muy pocos integrantes del gabinete, cuando se pretendía mostrar una imagen de unidad del equipo.

Hay un mea culpa que fue dejar a Federico Massoni manejar la campaña a su antojo, con un mensaje absolutamente personal, alejado del resto de sus compañeros. Incluso hubo más de uno que sintió cierta satisfacción al ver el resultado que dio un baño de realidad al exceso de confianza del Ministro de Seguridad. Se admite que la estrategia fue equivocada en cuanto a la forma y el contenido: no fue acertado lo que se dijo, así como los medios que el ministro eligió para decirlo. Pero también, todos los lugares para comunicar que se desdeñaron por mal diagnóstico, y la gran cantidad de votantes a los que no se fue a buscar o seducir.

Por ello, Arcioni cree que el resultado tiene posibilidades de revertirse, buscando votos de peronistas desencantados y radicales heridos, así como de muchos indecisos que quizás no quieran caer en la grieta nacional. La diferencia con la lista de Linares es de 23 mil votos, y allí apuntará la estrategia de Chubut Primero.

El mensaje hacia afuera es que no es el momento de hacer cambios en el equipo de trabajo en medio de la campaña electoral, y que las decisiones se van a tomar luego de las generales, más bien en el mes de diciembre. Arcioni quiere comenzar 2022 con un equipo renovado en las áreas que considera más flojas, e incluso no descarta algún cambio en el organigrama, con sectores que podrían desaparecer o cambiar de estatus.

En principio, quienes hablan con el mandatario dicen que tiene tres cambios ya definidos en su cabeza, aunque podría haber más. Se trataría de las áreas más cuestionadas por la ciudadanía en las encuestas y apuntadas por el discurso opositor, asumiendo que por allí pasaría el talón de Aquiles de la gestión. En algunos de los casos, no va a ser ninguna sorpresa, porque se trata de organismos en los que desde hace tiempo viene resultando difícil encontrar el perfil de su conducción.

En resumen: habrá cambios, pero no todavía. Durante este tiempo, Arcioni seguirá evaluando nombres de reemplazantes, para lo que se tomará un par de meses más. Recién con el resultado puesto de las generales de noviembre, definirá con qué equipo va a encarar sus últimos dos años de gestión.