El recorrido de Adrián Maderna y Grabois por las obras trabajadas por cooperativas de la construcción

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, recibió este miércoles al referente social, Juan Grabois, con quien recorrió distintas obras realizadas por cooperativas de construcción, incluyendo la urbanización del barrio Moreira III y IV, que dotará de servicios básicos a más de 2500 vecinas y vecinos.

En el marco de la recorrida, Maderna reiteró el agradecimiento al Gobierno Nacional "por invertir en el desarrollo de Trelew, que ha representado trabajo y alternativas para los vecinos".

El Intendente aseguró que está "enfocado específicamente en la gestión" y en poder conseguir más obras para la ciudad.

"Muchas veces se ha querido descalificar a Trelew pero nosotros podemos mostrar diariamente un montón de cosas que se han hecho, y otras en ejecución que se irán viendo a medida que pasen los meses, y las obras avancen".

Obras en el Barrio Moreira III y IV

Uno de los sectores visitados fue el Barrio Moreira III y IV donde se avanza con un proyecto de urbanización que incluye acceso a los servicios básicos para muchos hogares: "Visitamos a familias que han mejorado y transformados sus vidas en términos habitacionales y de inclusión", dijo el mandatario local, haciendo alusión a las 266 conexiones de luz y agua que ya se inauguraron en ese sector.

"Maderna es el que mejor representa una perspectiva de inclusión social"

Juan Grabois, por su parte, destacó positivamete la gestión de Maderna y el enfoque de su sector político: "Es el que mejor representa una perspectiva de inclusión social, de protección del ambiente y de progreso en términos de sustentabilidad y de humanismo básico".

En ese sentido, valoró especialmente la manera deposicionarse frente a la Megaminería: "El único hombre del campo nacional y popular, que le dijo no a la Megaminería, fue Maderna. Y lo hizo antes que sea la pueblada. Es decir con convicción", puntualizó.

El dirigente social habló de la importancia de impulsar en todo el país un esquema donde lo central sea "la producción y el trabajo", pero no desde una lógica "extractivista" que no genera "valor agregado" sobre las materias primas. "Debe estar el componente humano, que haya tierra para quien la trabaja y también vivienda que es el principal déficit que tiene nuestro país con el pueblo, tanto con la clase media como con los sectores populares más empobrecidos". "Si no hay vivienda digna con servicios públicos adecuados, no puede haber proyecto de vida", concluyó.