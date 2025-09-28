El rebote político del referéndum en Chubut: un resultado que busca festejar Torres por fuera de la elección de diputados

La disputa por las dos bancas en la Cámara de Diputados se roba toda la atención de las próximas elecciones que se van a desarrollar en menos de un mes, el próximo 26 de octubre. Pero lo que probablemente gran parte de la población todavía no tiene en cuenta es que ese día, los chubutenses se van a encontrar con otra boleta que los va a interpelar con un SI o un NO: el referéndum provincial por la eliminación de los fueros.

El asunto no está en la agenda del día a día de los vecinos, preocupados en su gran mayoría por llegar a fin de mes, sino que fue introducido desde el gobierno que conduce Ignacio Torres con una ley aprobada por mayoría especial de la Legislatura a comienzos de año.

El planteo del mandatario y el oficialismo fue que Chubut se convierta en la primera provincia en el país en acabar con lo que consideran un “privilegio” de funcionarios públicos, magistrados y dirigentes sindicales, según el cual, en el marco de una causa judicial, no se puede allanar sus domicilios ni proceder al secuestro de materiales, ni mucho menos llevarlos presos sin un proceso previo de desafuero.

La aprobación de la Legislatura, con 18 votos a favor de Despierta Chubut y el apoyo clave de los diputados Daniel Casal y Mariela Williams, y 9 votos en contra de Arriba Chubut, el Pich y el Frente de Izquierda, puso en marcha el mecanismo de “enmienda constitucional”: la nueva redacción de los artículos 247 y 248 sólo quedará plasmada si es aprobada por simple mayoría por los chubutenses.

Significa que la decisión del gobierno y los diputados debe ser plebiscitada de cara a la población, y ese mecanismo se denomina Referéndum: una palabra latina que refiere al procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia.

El dato es que en este caso es “vinculante”, lo que implica que el resultado tendrá efecto inmediato: si gana el SI, la Constitución será reformada, y si gana el NO, quedará el texto actual sin modificaciones. Algo totalmente novedoso para los tiempos que corren, y que por primera vez se aplicará desde la nueva Constitución aprobada en 1994.

BOLETA DIFERENTE

Este mecanismo de enmienda votado por la Legislatura puso en marcha un proceso especial, que partió de un decreto de convocatoria firmado por el gobierno de Chubut, que convocó de manera concurrente, el mismo día que la elección nacional, a una elección provincial que tendrá sus propias boletas y sus propias urnas.

Este proceso de boletas provinciales es organizado desde la Secretaría Electoral Permanente, que hace su debut: la consecuencia será que en una elección que en todo el país contará con boletas totalmente novedosas, con la oferta completa de candidatos en un solo papel donde se deberá marcar con una cruz, en Chubut se sumará la boleta del referéndum por los fueros.

Esta última será aún más rara, diferente al resto: el votante verá mucho texto, que incluye obligatoriamente la nueva redacción de dos artículos extensos, antecedidos por una pregunta y con la opción final de dos posibles respuestas. Tendrá un color diferente a la nacional y deberá colocarse en una urna aparte, que contará en el frente con el mapa provincial.

Más allá de que el mismo 26 de octubre habrá zonas de la provincia (como el valle y la cordillera) que votarán a consejeros populares para el Consejo de la Magistratura, y que Puerto Madryn tendrá su propio referéndum municipal sobre el “voto joven”, la boleta del referéndum por la eliminación de los fueros y la de diputados nacionales, serán las únicas dos que estarán en todas las mesas y que arrojarán un resultado general de todo Chubut.

Y aquí es donde entra el “efecto político” del resultado: Ignacio Torres fue el principal impulsor de la reforma bajo el lema “eliminar privilegios” y se enfrentó a la “casta” judicial y sindical". Hubo planteos de inconstitucionalidad de la Asociación de Magistrados así como de diferentes gremios para que el Superior Tribunal de Justicia anule la ley original y no sea puesta a consideración del voto, algo que no tuvo eco.

Por lo tanto, el referéndum está firme y el resultado arrojará un porcentaje general en todo Chubut, que marcará al gobernador si el tema de los fueros era sólo un capricho personal o si supo interpretar una demanda popular: al ser únicamente dos opciones, el número final será contundente y no dará lugar a dobles lecturas.

QUÉ SE JUEGA

Magistrados y dirigentes sindicales han puesto el grito en el cielo, y advierten sobre el peligro de que pueda habilitarse una persecución política contra opositores al régimen, una especie de disciplinamiento a quienes cuestionan con sus fallos o sus acciones al orden establecido.

Afirman que esta garantía de los fueros asegura independencia y está reflejada en el texto constitucional nacional y en todas las provincias, para proteger el sistema republicano. En cambio, desde el gobierno lo consideran un privilegio que debe terminarse y poner a todos en igualdad de condiciones.

El argumento a favor de la reforma es que -ante la presunción de un delito- ahora el mismo gobernador, el vicegobernador, un diputado, un juez o un sindicalista, queden en igualdad de condiciones que el ciudadano común, al que -si se considera que reúne méritos suficientes- se lo encarcela sin más preámbulos.

El tema ya había sido planteado por Mario Das Neves hace 10 años atrás, pero nunca avanzó en una reforma más allá de declaraciones públicas. Torres lo prometió en su campaña electoral en 2023 y lo convirtió en una de sus banderas, a lo que se sumó la circunstancia de que todo el peronismo, desde sus dirigentes a sus diputados que votaron en contra, se oponen a la iniciativa.

Si la ley original hubiera sido unánime, la discusión política hubiera bajado en sus decibeles. Pero que el justicialismo de Chubut esté a favor del NO a la reforma de los fueros, le dio un tono de contienda electoral: si Torres logra un triunfo el 26 de octubre en el referéndum, podrá decir al país que su provincia fue la primera en eliminar esos privilegios y que fue una patriada personal contra la casta política que quería mantener el estatus quo.

Esto significa que la del referéndum no es una elección inocente e intrascendente: el domingo 26 de octubre además de dos bancas en el Congreso, el otro título se lo va a llevar el porcentaje de votos de esta consulta popular que para Ignacio Torres es una batalla personal: si gana el SI por un resultado contundente, será festejado como un triunfo político del gobernador que no pasará desapercibido en el escenario político nacional.