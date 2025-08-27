El PRO de Río Negro inició este miércoles su campaña para las elecciones legislativas de octubre con un video grabado en Villa Mascardi, un lugar que los referentes del espacio consideran de “carga simbólica”. La pieza audiovisual fue difundida a través de las redes sociales del partido y marca el comienzo de la estrategia electoral para la provincia.

Ejes de la campaña

Juan Martín, candidato a senador por el PRO, destacó la importancia histórica del lugar. “Este lugar tiene una carga simbólica muy especial para nosotros. Acá peleamos junto a los ciudadanos por la ley, el orden y la propiedad privada”, sostuvo. Además, enfatizó el compromiso del partido con la comunidad: “Elegimos estar. Como lo hacemos siempre, cada vez que un rionegrino nos necesita”. Según explicó, uno de los principales ejes de la campaña será el trabajo frente a los problemas reales de los rionegrinos.

Por su parte, Martina Lacour, candidata a diputada nacional, remarcó que el PRO se mantuvo activo en situaciones complejas: “Mientras algunos fueron cómplices y otros miraron para otro lado, nosotros estuvimos presentes, poniendo el cuerpo”, afirmó en un tramo del video.