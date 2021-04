CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que se hace "cargo" de las medidas anunciadas anoche para contener la segunda ola de contagios y ratificó que "las fuerzas federales van a hacer cumplirlas", al tiempo que precisó que los shoppings permanecerán cerrados durante estas dos semanas de restricciones.

"Las medidas la tomé yo y me hago cargo yo y las fuerzas federales van a hacer cumplir esto", manifestó al sostener que las nuevas restricciones no las habló con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además volvió a advertir sobre el "relajamiento social que se vive" y dijo que "hace falta que de una vez por todos entendamos los argentinos en el riesgo en que estamos" por el avance de la pandemia del coronavirus.

En este marco, defendió también la decisión de suspender temporalmente por quince días las clases presenciales para contener los contagios. "Yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo. Mi ministro de Educación (Nicolás Trotta) insistía con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente", dijo a Radio 10.

"Hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida, madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse más fácil, chicos que juegan cambiándose los barbijos", detalló el mandatario.

Asimismo, sostuvo que "Yo trato de hablar siempre y de hecho las medidas anteriores las conversé con el Gobierno de la Ciudad: quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera; propuse hacerlo a las 22 horas y me pidieron extenderlo hasta las 23, consensué todas las medidas y después me enteré que cerraban a las once pero se podían quedar hasta las doce; y que tampoco estaban de acuerdo con las restricciones nocturnas a la circulación".