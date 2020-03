ESQUEL (ADNSUR) – Los trabajadores de Vialidad bloquean la salida del presidente de Vialidad de Chubut, Nicolás Citadini, quien se encuentra en la Dirección de Bosques en la ciudad de Esquel.

En un clima tenso, los trabajadores exigen ver a Citadini. El secretario de Trabajo, Cristian Ayala, los convocó para establecer un diálogo en ese marco, pero rechazaron la propuesta y más tarde Cittadini invitó a un grupo reducido, que también se negó.

Foto EQS Notas.

El delegado del sector, Juan Chaura, dijo que “con todas las mentiras que nos dijo a nosotros es un caradura. Le garantizamos el respeto pero le pedimos que dé la cara”.

Por su parte, el presidente de Vialidad explicó: "Ya me junte con Chaura y otros empleados de Vialidad; no creo que sea cierto que tengan respeto para hablar nuevamente, mostró un nivel de agresión importante”, aseguró y confirmó que en el contexto de la conversación fue amenazado: “La persona que estaba con Juan Chaura me dijo que el lunes van a Rawson a echarnos a patadas a mí y al gobernador Mariano Arcioni”, indicó a FM Del Lago.

Asimismo, Citadini destacó que con el nivel de agresión no hay seguridad “hay un grado de violencia importante de Chaura, si están las condiciones dadas salgo, pero para que escupen, gritan o agreden no lo voy a hacer”,aclaró.