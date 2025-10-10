El premio Nobel de la Paz fue otorgado a María Corina Machado, líder opositora de Venezuela

El Comité Nobel de Noruega anunció este viernes que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.”

Machado permanece oculta en Venezuela desde hace casi un año, tras la persecución impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En aquella ocasión, la dirigente —inhabilitada para competir— respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia.

"¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela!", escribió González Urrutia en su cuenta de X, junto al video de la llamada telefónica con Machado, quien exclama “¡Estoy en shock!”.

