El poder entre bambalinas: Vota conmigo ahora y otros éxitos televisivos de la política de Chubut

La decisión de Kicillof en Buenos Aires y los posibles efectos

La decisión de Axel Kicillof de no adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires fue una señala importante el último sábado. El gobernador bonaernese confirmó, con el decreto de convocatoria, que mantendrá la fecha de las elecciones en su provincia alineada con el cronograma nacional, es decir con PASO el 13 de agosto y luego el 22 de octubre para las generales. Esto podría significar un ordenamiento general hacia las provincias gobernadas o alineadas con el FDT, entre las que se cuenta Chubut.

La semana pasada, el intendente Juan Pablo Luque y el vicegobernador Ricardo Sastre insistieron por el desdoblamiento, en su encuentro con Mariano Arcioni, algo que no tuvo definiciones, según contaron testigos del encuentro, bajo el ya conocido argumento del gobernador a la espera de “si juega o no juega Sergio”, en relación a si el ministro Massa será candidato presidencial o no. En cualquier caso, los tiempos se achican: si la fecha posible para anticipar las elecciones en Chubut es el 30 de julio, la convocatoria debería hacerse en los próximos días, ya que el 30 de abril vence el plazo de 90 días previos que exige la ley (salvo que se quiera votar el 6 de agosto, una semana antes de las PASO).

Hallaron sin vida al estudiante chubutense que estaba desaparecido en Buenos Aires

Tal como anticipó ADNSUR en su columna política del domingo, a partir de hoy se disparará una serie de definiciones, en función del análisis de los resultados de ayer en Trelew. La decisión de la provincia de Buenos Aires, paralelamente, viene a sumar otro factor insoslayable, para considerar en un sentido y otro (alinear o desdoblar), a la hora de tomar decisiones sobre la fecha electoral.

La revancha de Daniel

Un veterano dirigente del PJ provincial opinó sin embargo que la decisión de Kicillof no debe leerse como un planteo de Cristina Fernández hacia todas las provincias gobernadas por el peronismo o fuerzas cercanas, sino que la decisión seguirá circunscripta a los análisis de cada escenario particular. Más allá de eso, son muchos los referentes dentro del PJ que siguen expresándose en contra del desdoblamiento, e incluso en el entorno de Juan Pablo Luque se escuchan interrogantes acerca de cuál sería la conveniencia de adelantar, en dos semanas, la elección en Chubut.

Cámaras trampa lograron fotografiar huemules y pumas en el Parque Nacional Lago Puelo

En el plano nacional, crecen las menciones (y algunos alineamientos tempranos en la provincia) sobre la figura de Daniel Scioli como posible candidato presidencial del oficialismo. El actual embajador de Brasil se mostró en los últimos días decidido a buscar revancha tras su ajusta derrota, frente a Mauricio Macri, en 2015, por lo que recorrió municipios como Quilmes y ratificó sus intenciones en varias entrevistas durante la última semana.

Implosión controlada y limitada a CABA

A propósito de decisiones tomadas en los grandes centros políticos, la fuerte interna que estalló en Juntos por el Cambio, entre Mauricio Maci y Horacio Rodríguez Larreta, a partir de su decisión de convocar a elecciones concordantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amenaza con desparramar esquirlas hacia todo el país.

Sueño cumplido: el comodorense Ian Subiabre firmará su primer contrato con River y tendrá una cláusula impactante

Será tal vez por eso que, según confiaron referentes de Juntos por el Cambio de Chubut que dialogaron en off con esta columna, ya se comenzaron a tomar precauciones para limitar el conflicto a los límites de CABA. En concreto, hay un pedido de dirigentes nacionales para que la dura contienda entre ‘halcones y palomas’ no llegue a las provincias, por lo que los principales referentes coinciden en evitar pedir posicionamientos a sus referentes en el interior, de modo que ninguno tenga que expresarse a favor de uno u otro bando.

“Es una discusión nuestra y queda en la capital federal. En el interior tenemos que seguir sumando todos, en lugar de restar”, habría sido el mensaje transmitido por algunos de los principales dirigentes nacionales de JxC hacia sus pares chubutenses.

Cayó una banda que vendía drogas en Chubut: 35 allanamientos y 7 detenidos

Siguen los acercamientos entre Macharashvili y Sampaoli: la discusión por el “número 1” no sería impedimento

Más allá del duro momento que atravesó en el Concejo Deliberante Othar Macharashvili, quien soportó con estoicismo que un concejal del bloque oficialista lo llamara “muñeco con sombrero” durante la última sesión del Concejo Deliberante, parece que no todas son pálidas para el vice intendente. Es que sigue dialogando con frecuencia con Maximiliano Sampaoli, su potencial adversario en la carrera por la intendencia, mientras que quienes siguen de cerca esos encuentros (que el propio Othar reconoció públicamente días atrás) confían en que hay posibilidades llegar a un acuerdo por una fórmula conjunta.

Claro que no será tan sencillo definir el orden de la alianza, ya que ambos aspiran a ocupar el número 1 en la boleta, pero por lo que se pudo percibir en ambos sectores, no será ésa una condición innegociable. “Depende de varios otros factores y no solamente de lo que puedan acordar ellos dos, pero están cada vez más cerca”, confió una fuente que espió detrás de una puerta, alguna de esas reuniones. “Cuando ellos terminen de acordar, tendrán que presentar el acuerdo a otros dirigentes y ahí se terminará de definir, pero la mayoría propone que vayan juntos”.

La justicia de Chubut investiga a miembros de una constructora por obras de pavimento en mal estado

Los rumores dicen que Othar también estaba especulando a la espera del resultado del domingo en Trelew, para ver cómo le iba a Mac Karthy en su alineamiento con Treffinger, en un camino explorado por el hombre del sombrero, para definir una hipotética candidatura por fuera del PJ. Sin embargo, ya había descartado esa alternativa y está más cerca de consensuar su participación por dentro del peronismo.

“Con Maxi somos amigos y venimos hablando no sólo de una fórmula, sino que coincidimos en muchos aspectos de lo que creemos que falta o es necesario incorporar a la gestión municipal, como el ordenamiento territorial”, dijo el vice en una entrevista radial la semana pasada.

PreViaje 4: cuáles serán los precios de las cadenas hoteleras en Chubut

“La decisión de jugar juntos está”, dijeron desde el otro lado de la mesa, “faltan definir algunas cositas, pero están muy cerca”.

Un vecino más

Las menciones del intendente Luque al rol “constructivo” de Tomás Buffa como concejal opositor fueron amablemente esquivadas por el presidente del bloque de Juntos por el Cambio y titular de la Convención provincial del radicalismo, quien tomó distancia de los dichos del jefe comunal. “Son cosas que se dicen en el marco de una campaña y nosotros estamos muy lejos de hacer un acuerdo con el kirchnerismo”, afirmó Buffa, rechazando los rumores sobre el eventual “plan B” de Luque con Damián Biss en una fórmula por la gobernación.

También refutó a las críticas de quienes advertían que su impulso a favor de la plaza del barrio Médanos se debió a que es vecino del mismo barrio:

Establecieron las nuevas escalas salariales para empleadas domésticas: cuánto queda en Chubut

“Es cierto que vivo en el barrio, pero llegué hace muy poco tiempo y al proyecto ya lo venían impulsando quienes viven en el lugar. No sería moral ni ético que un concejal hiciera gestiones por su propio barrio, yo lo único que hice fue verificar que la obra estuviera contemplada en el presupuesto, que es lo que me habían pedido los vecinos, pero el mérito es de ellos”, enfatizó.

En Esquel se cansaron de esperar a Ongarato

La modificación a la ley que ponía límite a los mandatos municipales habilitó a Sergio Ongarato, actual intendente de Esquel, a aspirar a un tercer período de gobierno, pero el esquelense sigue dilatando esa definición. Parece que algunos radicales se cansaron de esperar, a juzgar por los carteles que se vieron en el cierre de campaña del candidato de Juntos por el Cambio de Trelew, Gerardo Merino, ya que militantes que habían llegado desde la cordillera expusieron banderas con la leyenda “Maru intendenta”. ¿A quién se referían? Se trata de la actual presidenta del Comité Departamental de la UCR, María Eugenia Estefanía, quien estaría dispuesta a competir por la sucesión de Ongarato, instancia en la que deberá enfrentar en la interna de JxC al actual diputado nacional, Matías Tacetta.

Investigan presunto caso de trata de personas en un albergue transitorio ilegal de Chubut

La campaña de Chubut llega a las grandes ligas

Las elecciones de Chubut empiezan a jugarse en las grandes ligas, a juzgar por lo que se vio en algún canal de Buenos Aires respecto de obras que involucran a candidatos y empresarios de Comodoro Rivadavia. No es novedad que la televisión, al calor de las primaveras de campaña, aún en pleno otoño-invierno, se empiece a interesar de repente en problemas de los que los grandes centros urbanos y sus medios de comunicación sólo toman nota, precisamente, en épocas electorales, seguramente en influjos directamente proporcionales a la capacidad de incentivo que detenta cada uno de los postulantes. Nada nuevo bajo el sol, pero Chubut siempre interesa en estas ocasiones y no será extraño que este tipo de interesantes “reportajes” se repita en los próximos meses.