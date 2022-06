El Poder entre Bambalinas: no por mucho desdoblar se ganan elecciones más temprano

Desdoblar o no desdoblar, esa es la cuestión

Al gobernador Mariano Arcioni le han escuchado decir, en las últimas reuniones políticas, que su intención hoy está lejos de la idea de desdoblar las elecciones en Chubut, mientras que también públicamente se ha mostrado distante de esa idea. Si bien puede pensarse que esa postura es sólo una respuesta políticamente correcta para evitar críticas cuando todavía hay problemas urgentes por resolver en la provincia, algunos rumores empiezan a generar mayor solidez a la hipótesis de que Chubut podría negarse a realizar elecciones en forma separada de las nacionales. ¿La causa? En la respuesta, entran a jugar especulaciones en torno a acuerdos nacionales y la relación que tiene el chubutense con su referente político nacional, Sergio Massa, quien a su vez mantiene buenos vínculos con uno de los líderes y potencial candidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. Las versiones hablan de que el tigrense estaría trabajando en un acuerdo con el jefe del Gobierno porteño, para evitar el desdoblamiento electoral en varios distritos del país, entre los que Massa habría mencionado a Chubut. ¿Será así?

Cuándo depositan el aguinaldo a estatales y jubilados en Chubut

Los puentes que pueden caerse

Claro que una decisión de esas características no sería gratuita para Arcioni, ya que no desdoblar las elecciones va en contra de los intereses del PJ en la provincia, que busca separarse de las nacionales para no ser afectado por lo que muestran hoy algunas encuestas, a más de un año de las elecciones, que proyectan un mal resultado para el Frente de Todos (o cualquiera sea la opción que representa al actual oficialismo nacional).

Mientras Juntos por el Cambio apunta a jugar elecciones alineadas con Nación, para beneficiarse con ese presunto arrastre negativo que perjudicaría a sus adversarios, en algunos distritos manejados por el peronismo ya se manejan fechas varios meses anticipados a la elección definitiva de octubre, como la provincia de Buenos Aires, donde se habla del mes de marzo.

Se acercan las vacaciones de invierno en las escuelas: ¿Cuándo comienzan en Chubut?

Ahí es donde entra a crujir el rumor del no desdoblamiento en Chubut: si bien Arcioni no pertenece al PJ y sus funcionarios han comenzado a poblar el Frente Renovador en Chubut, mientras él permanece en el Chusoto, también cultiva una buena relación con el intendente Juan Pablo Luque, que fue uno de los principales apoyos institucionales cuando en plena crisis de salarios desdoblados se agitaba el fantasma de un juicio político al gobernador. Quienes lo conocen, dicen que el escribano valora mucho ese tipo de lealtades de momentos difíciles.

De hecho, también las especulaciones dan cuenta de un posible acuerdo político con el PJ provincial, a la hora de distribuir nombres en los pocos casilleros legislativos que deberán completarse para renovar dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación en 2023.

Radares Móviles: este miércoles comienzan a funcionar en diferentes puntos de Chubut

En la oposición se frotan las manos para que no haya adelantamiento

El mayor favorecido de mantener las elecciones alineadas con Nación es, al menos en la foto de hoy, el senador Ignacio Torres (de allí el interés de Rodríguez Larreta por Chubut), o eventualmente Damián Biss, cualquiera que gane la pulseada interna de Juntos por el Cambio para lanzarse a la gobernación en 2023. “Es muy probable que ambos partidos tengamos representantes propios y dirimamos la candidatura en una PASO, como hicimos en 2015 y 2021”, refirió Biss días atrás, en diálogo con Actualidad 2.0, tras la visita de Gerardo Morales a Chubut.

Puerto Madryn: se enteró que su empleado tenía cáncer y lo denunció por robo para despedirlo

Al mismo tiempo, el presidente del comité provincia de la UCR se mostró contrario a la posibilidad del adelantamiento electoral: “Yo respetaría los plazos previstos, porque además implicaría una reducción de gastos –indicó-, porque cuando se adelanta la elección, el costo lo asume la provincia y no la nación. Incluso nosotros en el radicalismo estamos debatiendo si hay que impulsar la eliminación de las PASO, porque en algunos municipios podría haber hasta 7 elecciones, si hubiera segunda vuelta a nivel nacional. Habría un gasto innecesario y una molestia muy grande para la ciudadanía”.

Aquella noche que fallaste, tampoco fui a la cita yo

La frase de aquella vieja canción de Joaquín Sabina no podría ser replicada, al menos literalmente, por Federico Massoni, en relación a la estrella del firmamento político-mediático nacional, Javier Milei. O pensándolo bien, tal vez sí, si se atiende el sentido profundo de esa genialidad llamada ‘Tratado de impaciencia’ (si no la conoce el lector o lectora, gugléela, no se arrepentirá), que el madrileño canta desde el despecho del plantado.

Trata de personas en Chubut: allanaron un supermercado que explotaba laboralmente a una adolescente

Como sea, lo nuestro aquí no es la poesía ni la música, sino la política. Y a eso vamos, para contar el rumor que circuló con insistencia y no pocas sonrisas (y bajas dosis de veneno, que al fin y al cabo, suele sazonar a la política) en los últimos días, en alusión a la fallida cita entre el ex ministro de Seguridad de Chubut y el líder “libertario”.

Cuentan esas malas lenguas que el chubutense había logrado establecer un contacto, a través de un amigo (de esos que siempre conocen al amigo de otro amigo) para concertar una reunión con Javier Milei. Hacia allá fue el ex ‘Capitán América’, tratando de concertar el encuentro con el presidenciable que mejor midió en una reciente encuesta en Chubut, para conversar sobre ideas afines y plantear un posible proyecto conjunto.

Petroleros capacitarán mujeres para integrarlas como boca de pozo a los yacimientos en Comodoro

El encuentro habría sido pactado, a través de los intermediarios de ambos lados, nada menos que en el mítico café La Biela, ese pituco bar de Recoleta que siempre se menciona cuando se trata de asuntos de alto vuelo. Allí habría estado sentado Federico, siempre de acuerdo con el rumor circulante, por más de una hora esperando al diputado nacional que sortea sueldos mientras deja de asistir a las reuniones del Congreso, que recientemente fue involucrado en una denuncia por estafa con un esquema piramidal de criptomonedas, pero ese es otro tema. Lo cierto es que luego de algunos mensajes y algún llamado telefónico, Milei se habría disculpado con Massoni: que le agradece pero que no, que ya tiene acuerdos políticos con sectores del PRO en esta provincia, que no querría generar rispideces, vaya uno a saber. Lo cierto es que ‘el león’ (como se autodefine a través de la canción de La Renga) no acudió a la reunión… Aunque el ex ministro chubutense bien podría cantar, para desmentir a los pasillos que repiten esta breve historia: “Así que no andes lamentando/lo que pudo pasar y no pasó/Aquella noche que fallaste… tampoco fui a la cita yo”.

Comenzaron a controlar la velocidad en las rutas de Chubut: cómo funcionan los nuevos radares

El interior quiere ir hacia el centro

Además de las figuras de Alejandro Sandilo, Vanesa Abril y otros referentes del gobierno provincial que se integraron en la conducción del flamante Frente Renovador en Chubut, otra figura que cobró relevancia interna en ese espacio es el ‘Tapado’ Ariel Molina, intendente de Corcovado y muy cercano al gobernador Arcioni.

En diálogo con el programa ‘Sin Hilo’, que se emite por canal 12 y ADNSUR, evitó hablar de posibles acuerdos con el justicialismo y valoró la llegada de muchos afiliados independientes o desencantados con otros partidos. En ese marco lanzó una frase desafiante: “Por qué el gobernador y el vice siempre tienen que ser de Comodoro o el valle?”, en referencia a los dirigentes del interior que también tienen la capacidad y aptitudes para ejercer los principales cargos. “La gente del interior de la provincia, no tenemos la capacidad para gobernar”, reclamó Molina.

Pagaron cerca de $300 mil para recibir una vivienda del IPV, los estafaron y los imputados quieren indemnizarlos

La jueza que sube al Consejo de la Magistratura de Chubut al ring de la política

Tras la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura de Chubut para iniciar un sumario contra la jueza Mariel Suárez, la propia magistrada salió a cuestionar la conformación del organismo y a señalar su conformación fuertemente política, como respuesta al pedido de suspensión temporal en su cargo mientras se sustancia el sumario en su contra, lo que configura una situación inédita en la provincia. Si bien se han destituido jueces, como ocurrió con la propia Suárez en un proceso iniciado en 2013, pero que luego fue revertido pocos meses después, sería la primera vez que se da una sanción preventiva, antes de que concluya el sumario que debe definir si hay mérito para un juicio de destitución, para una sanción administrativa o si deben ser desestimadas las acusaciones.

Allanaron una casa y una sede sindical por ataques a trabajadores de Camioneros

“Por supuesto que hay connotaciones políticas, porque el Consejo tiene consejeros populares que pertenecen a una lista partidaria y tiene representantes del Superior Tribunal de Justicia, con miembros que son elegidos por pactos políticos y no rinden concurso ni examen, sino que surgen por pactos políticos. La gente de Legislatura también, al igual que el tribunal de enjuiciamiento, hay una tendencia política y esto tiene que ver con un accionar mío libre, vinculado a que no estoy atada a ningún partido político ni pueden decirme lo que tengo que hacer, por eso apuntan a la destitución”, dijo la jueza, en una entrevista con LU4.



En la acusación contra Suárez han confluido vertientes políticas contrarias, como son el senador Ignacio Torres y el intendente Juan Pablo Luque. Precisamente, uno de los elementos que empieza a adquirir mayor relevancia en el proceso en su contra es no sólo la conducta que se le cuestiona en la visita al preso ‘Mai’ Bustos (el famoso video en el que la jueza niega haber besado al preso), sino a la ausencia que la magistrada en su despacho cuando estaba de turno, que fue advertida en la denuncia del municipio.

Circunvalación: “En dos semanas estará listo el proyecto ejecutivo para el camino petrolero”

Esa ausencia, que la jueza justificó en razones de “enfermedad”, adquirió fuerte relevancia a la hora de que el pleno del Consejo votara, en forma unánime, el inicio del sumario, ya que en lugar de realizar la audiencia de control de detención de un preso que había sido detenido in fraganti, estaba ese día en la UPP de Trelew entrevistando a Cristian Bustos.

Un escándalo más para el órgano de control de jueces y fiscales

Otro dolor de cabeza para el Consejo de la Magistratura de Chubut está vinculado al planteo de dos abogados que en su momento impulsaron serias denuncias contra el entonces ministro Federico Massoni, quien ahora criticaron al órgano provincial por presuntos hechos de corrupción. Se trata de Gastón Bordier y Cynthia Castro, quienes en el año 2020 pidieron un juicio político contra el responsable del área de seguridad, por sus manejos en torno a la pandemia, al tiempo que también se enfrentaron con Massoni en una querella. En esa causa intervino el juez Favio Monti, de Trelew, a quien los abogados denunciaron ante el Consejo de la Magistratura, que al momento de conformar la comisión de admisibilidad para definir la suerte de ese planteo, incluyeron erróneamente a un consejero. Ese error fue base para que los abogados plantearan la nulidad de lo actuado por el organismo, al no resolver la denuncia como ellos esperaban, pero el planteo fue rechazado.

Paritaria nacional docente: de cuánto quedó el piso del básico con el que el Gobierno del Chubut tendrá que negociar con los sindicatos de base

Esa decisión motivó que los abogados hicieran declaraciones periodísticas en las que acusaron de corrupción en el Consejo, lo que provocó escozor en los consejeros, que enviaron las actuaciones para que la fiscalía determine si hubo hechos irregulares. Del mismo modo, en la última sesión expusieron que se reservan el derecho de accionar, en forma individual o colectiva, contra los letrados que lanzaron la acusación.

El PROVECH da pelea y ya cuenta con Ficha Limpia

Primero el Partido Vecinal de Chubut, PROVECH, continúa dando señales de resurgimiento y alineándose para jugar en las próximas elecciones. Luego de reaparecer con una fuerte crítica hacia el ministro Miguel Castro, quien dejó de pertenecer a esa estructura partidaria, dirigentes en distintos puntos de la provincia trabajan con entusiasmo en prepararse para participar en las próximas elecciones.

"Tienen un solo objetivo que es destituirme, quieren jueces más domesticables", aseguró Mariel Suárez

“Somos los únicos que incluyen en su Carta Orgánica la exigencia de ‘Ficha Limpia’, es decir que no puede ser candidato ni representar al partido alguien que haya tenido una condena judicial”, contó uno de sus referentes a esta columna. Trelew, Rawson, Gaiman, Dolavon y parte de la Meseta ya tienen sus representaciones organizadas, mientras se iniciarán reuniones en la zona sur, para comenzar un trabajo de reorganización partidaria.

“El partido está totalmente al día, con asambleas y rendiciones cumplimentadas, hicimos la presentación hace 5 meses a la justicia electoral y nos dijeron que tenemos todo al día, en perfectas condiciones para presentarnos”, expresaron desde el sector, que quiere dar pelea el año próximo.