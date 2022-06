El poder entre bambalinas: los fueguitos de la política no alcanzan a derretir el hielo del invierno

Hay un tercero entre nosotros…

La mentada reunión de Puerto Madryn entre el gobernador y dos de los aspirantes a sucederlo, es decir Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, tuvo uno de sus pasajes de mayor tensión cuando, según cuentan algunos testigos que suelen escuchar detrás de la puerta, el comodorense le hizo una pregunta directa al vicegobernador madrynense. Es que Luque le habría preguntado directamente a Sastre qué hay detrás de las reuniones que está manteniendo uno de los hombres de mayor confianza del sastrismo, es decir Jerónimo García, con el senador Ignacio Torres. Y la pregunta no fue sólo en base a rumores, sino que Luque dijo contar con información documentada de tales encuentros, por ejemplo entre García y algunos aspirantes a la intendencia de Trelew por el sector de Torres. Visiblemente incómodo, Sastre sólo atinó a decir que no tenía conocimiento de tales encuentros y se desprendió de un posible armado del ex subsecretario de Trabajo y diputado provincial por el dasnevismo, por lo que lo vinculó directamente con algún tipo de armado del CHUSOTO.

Sin definiciones

La agenda oficial de ese encuentro fue el análisis del cronograma electoral de 2023, donde nada está claro todavía. Mientras el gobernador Arcioni resiste la idea de anticipar las elecciones en la provincia, tal como se anticipó desde esta columna semanas atrás, a partir de un posible pedido de su referente nacional Sergio Massa, al que ahora se suman versiones que le atribuyen también a Wado De Pedro un planteo similar, en el peronismo insisten con despegarse de una eventual debacle de la elección nacional. El análisis de si se volverá a votar con el sistema de primarias o si se volverá a las internas tradicionales sigue como otra incógnita a resolver.

Jugador de todas las canchas… ¿Con amigos o con los mejores?

Tras los dichos del intendente Juan Pablo Luque ,quien en una metáfora deportiva dijo que si le toca jugar, juega en todas las canchas, su vice no hizo esperar la respuesta y se sumó al convite deportivo: “Cuando uno sale a la cancha a jugar, el equipo se forma con los que mejor están para jugar y ganar, no es el que más me gusta o el amigo.

El proyecto no es unipersonal, sino de conjunto”, dijo en FM Camioneros Othar Macharashvilli, recordando que también él conoce el mundo deportivo y lo que implica tomar decisiones a la hora de “salir a la cancha”. Fue para recordar que él aspira a suceder a Luque, quien sin embargo no lo incluye entre sus preferidos, a la hora del “pan y queso” para elegir equipo.

La “guerra fría” entre Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia

Sigue la disputa en la Legislatura entre diputados y el Poder Judicial por el tema del presupuesto, por el que el Superior Tribunal de Justicia había solicitado una nueva reunión que no se produjo. Tras un encuentro anterior, se había acordado que el presidente de la corte provincial, Mario Vivas, acercaría una propuesta para reducir gastos, ante la reticencia de los legisladores a autorizar un incremento que supera el 90% en relación al año pasado. En esa especie de “guerra fría”, la siguiente movida de la cúpula judicial complicó aún más las relaciones, con la decisión de suspender la aplicación del sistema de juicio por jurados. Los diputados creen que no se podía suspender ese sistema a través de una acordada, como hicieron los jueces del Superior, sino que en todo caso era necesaria una nueva ley que prorrogara la aplicación del sistema. Esa posición fue respaldada por un planteo de abogados constitucionalistas de renombre nacional, quienes cuestionaron la decisión del Superior Tribunal de Justicia, a través de una nota remitida a la Legislatura en la que expresaron su opinión contraria a la suspensión.

Ojo que los huevos pueden ir en varias canastas y la política se juega en varios frentes

La diputada Tatiana Goic volvió a la carga contra el gobierno provincial y especialmente en el tema educativo, al promover la interpelación de la ministra de Educación, Florencia Perata, por la intoxicación masiva con monóxido de carbono en la Escuela 7.719 de El Maitén. La legisladora provincial anticipó su intención a través de Twitter y por ahora obtuvo el acompañamiento de su par Andrea Aguilera, desde el bloque Juntos por el Cambio, aunque la propia legisladora que responde al sector de camioneros masticó escepticismo respecto a la posibilidad de encontrar los votos necesarios.

Semanas atrás fracasó una iniciativa de Leila Lloyd Jones para interpelar al ministro Antonena por el tema de la consultora contratada para mejorar la recaudación de Rentas, aunque en este caso la intención de interpelar a Perata podría tener más apoyos, ya que lo ocurrido en la escuela fue de mucha gravedad y pudo ser aún peor. Goic viene cuestionando temas vinculados al manejo del ministerio de Educación, como ocurrió sesiones atrás con lo vinculado a las partidas para comedores escolares y la demora del gobierno para poner en práctica la ley de seguridad alimentaria.

La interna de camioneros se recalienta

La discusión interna en el sindicato de Camioneros tuvo una nueva manifestación antes del último fin de semana, con una panfleteada que llevó adelante el sector que encabeza Elías Guzmán, ex integrante de de Jorge Taboada quien sin embargo hoy se encuentra enfrentado. A través de la agrupación ‘Camioneros Unidos’, Guzmán afirmó que la protesta es porque “quien no piensa como Taboada es despedido”, al denunciar situaciones en la que se vieron trabajadores “con más de 20 años de antigüedad”, según expresó a través de Radio Del Mar, al advertir también que “hay empresas que se meten en las internas sindicales y eso no está bien”.

La discusión interna tuvo semanas atrás episodios de violencia que todavía no fueron esclarecidos judicialmente, cuando un integrante de la comisión directiva recibió un ataque a balazos sobre el vehículo estacionado frente a su domicilio particular, sin que hubiera que lamentar heridos. El hecho ocurrió el 4 de junio y luego de esto hubo allanamientos de domicilios, aunque no se hallaron armas que pudieron estar involucradas en ese episodio y en uno anterior, donde hubo un acto de amedrentamiento.

La lupa en la obra pública de Madryn

El desplazado fiscal anticorrupción adjunto con sede en Puerto Madryn, Eduardo Conde, denunció que el desplazamiento del cargo que ocupaba desde 2019 se vincula con investigaciones que había iniciado desde el área a su cargo, entre las que mencionó la contratación de obra pública, en forma directa por montos de hasta 16 millones de pesos, por parte del municipio conducido por Gustavo Sastre. “Ningún municipio tiene esa facultad”, dijo en diálogo con Actualidad 2.0, al tiempo que insistió en que lo desplazaron por investigar posibles actos de corrupción en distintos sectores de la administración pública provincial. Según advirtió el ex funcionario, que tenía mandato por dos años más pero que fue removido tras la decisión de Legislatura de no aprobar su continuidad, bajo el argumento de que fue nombrado en forma irregular, iniciará acciones legales por la “precariedad jurídica” de la decisión adoptada por diputados.

Conde había asumido en diciembre de 2019, tras dejar su banca como legislador provincial de Juntos por el Cambio, precisamente por un acuerdo político que también incluyó a otro ex diputado provincial, en ese caso por el peronismo, es decir David González, en el rol de “defensor de la tercera edad”.

Torres construye en Trelew

El senador Ignacio Torres se muestra activo en su rol de senador nacional y también en su recorrida por distintos puntos de la provincia, de cara a 2023. Uno de los epicentros, donde se jugará buena parte de la elección provincial, es Trelew, donde días atrás posteó una foto, vía Twitter, para mostrarse junto a los precandidatos a la intendencia de su sector:

“Me reuní con Fabián Gómez Lozano, Claudia Monaji, Gerardo Merino y Martin Luna, precandidatos de JXC en Trelew. Es una de las ciudades más importantes del Valle y desde Juntos por el Cambio vamos a trabajar en un proyecto unificado para sacar la ciudad adelante”, fue el epígrafe pro campaña del joven legislador.

Como suele ocurrir en esta red social, las respuestas pueden aportar algo de picante para romper la monotonía: la más divertida fue de la cuenta “doble trocha”, que tuiteó en respuesta, al observar la imagen de los candidateables y el entorno el que se encontraban: “La de plata en hierros que hay ahí abajo. Regalan o venden barato?”.

Paritarias municipales

Los gremios que representan al Personal Jerárquico Municipal y al personal de base de la municipalidad de Comodoro, con la flamante conducción del SOEM, presentaron la nota formal ante el ejecutivo municipal para la reapertura de paritarias, algo que se había anticipado tras el acuerdo alcanzado a comienzos de año, por un 30% hasta el próximo 30 de junio. Las negociaciones darán inicio en los próximos días y se anticipan algunos planteos fuertes, ya que en la reciente campaña electoral el acuerdo que firmó la conducción saliente, que encabezaba David González, fue cuestionada por las listas que pugnaban por sucederlo.