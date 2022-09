El Poder entre Bambalinas: las lluvias agigantan las grietas, tanto geológicas como políticas

Gracias, pero no…

El nuevo temporal climático de Comodoro Rivadavia trajo también las infaltables peleas políticas desde las dos orillas de la grieta. Uno de los reflejos más claros fue el cruce entre el intendente Juan Pablo Luque y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien vía Twitter había ofrecido su ayuda a la ciudad, ante el requerimiento de la diputada Ana Clara Romero.

“Si la ayuda que estás ofreciendo es la misma que nos ofreció Mauricio Macri cuando fue Presidente y sufrimos la peor catástrofe de nuestra historia, no gracias, todavía la estamos esperando!”, chicaneó Luque en la red social.

PASO a PASO, la política provincial define la cancha en la que se jugará el año próximo

La réplica provino desde la concejal de JxC, Digna Hernando, quien respondió a través de un tuit y también en la sesión del Concejo en la que se declaró la emergencia climática. En ese ámbito, la edil aseguró que el gobierno de Macri dispuso ayuda, tras la catástrofe de 2017, por digna 2600 millones de pesos a valores de 2021, asegurando que en total fueron 13 millones de dólares.

A su turno, Daniel Vlemichx le respondió desde la bancada oficialista que esos números no se condicen con la realidad, en una extensa sesión en la que unos y otros repartieron culpas por la nueva inundación. “Es una cifra exorbitante –aseguró-, pero después lo discutiré personalmente con la concejal”.

Se tiraron con plazas por la cabeza

La pelea en el Concejo también incluyó un debate entre las obras a priorizar, ya que el concejal Omar Latanzio criticó al gobierno municipal por hacer plazas y otras obras como paseos costeros, en lugar de priorizar lo que refiere a la emergencia hídrica. Desde el oficialismo, tanto Natalia Guerreiro como Viviana Navarro rechazaron los cálculos del edil opositor:

Ana Clara Romero recorrió barrios de Comodoro afectados por las lluvias: "Hay que estar con los vecinos"

“El valor de las obras que tiene que financiar Nación equivalen a 400 plazas, ninguna gestión podría encarar esa cantidad. Ni todas las ferias libras realizadas, ni las 700 próximas que podrían hacerse en la historia, alcanzarían para hacer el canal pluvial de la avenida Chile y todos los reservorios que se necesitan”, rechazó Guerreiro.

A su turno, Latanzo insistió en que el valor equivaldría a 40 plazas, al cuestionar las asignaciones presupuestarias de 50 plazas y el costo de algunas de las obras hídricas, como el pluvial de avenida Chile, por 2.000 millones de pesos.

La discusión fue extensa, ya que también intervino Tomás Buffa para criticar que se haya encarado la finalización del Estadio del Centenario “para quedar bien con un empresario”, en lugar de avanzar con obras que, como el reservorio 4, según reconoció el propio edil opositor, ayudar a atenuar el impacto negativo de la tormenta.

"Las obras que nos comprometimos a realizar ayudaron a mitigar los problemas en el Arenal, en el Arroyo La Mata y en Caleta Córdova"

El cafecito en la mano y el teléfono de Defensa Civil

Los chicaneos mutuos estuvieron a la orden del día en la sesión del Concejo comodorense. Viviana Navarro recordó su labor en Defensa Civil, adonde dijo que concurre “para que no me la cuenten cambiada. Prefiero estar cortando nylon”, en referencia a Tomás Buffa, a quien acusó de “tuitear desde un sillón cómodo y con un cafecito en la mano y mirando básquet o su programa favorito en televisión”.

Por su parte, el edil había ironizado al decir “que la comunidad se quede tranquila, la concejal estaba atendiendo el teléfono a los vecinos inundados en Defensa Civil. La concejal no estaba cortando nylon, sino haciendo contención a la gente que se estaba inundando: lo que pasa es que el área que debe contener la emergencia, está en cabeza de una persona que a las 10 de la mañana dijo que el problema estaba contenido. Y a cargo de la atención de los vecinos estaba una concejal, no fue mi remate ni estaba planeado”, afirmó.

“No habrá impunidad”, aseguró Rodríguez Larreta en contra de la ampliación de la Corte Suprema

Lo curioso es que esta vez, a nivel nacional pareció haber algún puente menos conflictivo entre JxC y el PJ. Esto se desprende de la exposición del senador Ignacio Torres, quien en la sesión del jueves habló del proyecto de declaración de emergencia que estaba por tratarse en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia.

“Hablé con mi colega Carlos Linares, hay un proyecto de emergencia en puerta que está promoviendo el intendente de Comodoro Rivadavia y en el caso de que sea necesario les pido celeridad para poder hacer lo propio desde el Senado y poner todo el músculo del Estado a disposición de esas miles de familias que la están pasando verdaderamente mal”, dijo Torres ante sus pares senadores.

Diputados analiza la situación económica mundial y dinámicas comerciales

Los sótanos de la democracia y el exceso de alcahueterismo

El senador Torres también cuestionó en esa sesión la banalización del intento de asesinato a la vicepresidenta de Cristina Fernández, al señalar que “es miserable intentar sacar rédito político de esto” y habló de “los sótanos de la democracia”, aunque lo curioso es que los medios que se hicieron eco eligieron recortar sólo lo referencia al gobierno de Mauricio Macri, cuando en realidad habló del anterior y del actual gobierno.

“Los sótanos de la democracia de los que habla el Presidente de la Nación existieron en mi gobierno, existen en este gobierno, es cierto ”, fue la frase completa de Torres, aunque muchos recortaron sólo la primera parte. “Van a seguir existiendo hasta tanto no nos pongamos de acuerdo para ponerle un freno definitivamente”, dijo el legislador, quien habló de la buena relación con el vice presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, “con quien venimos trabajando algunos temas en conjunto a pesar de las diferencias partidarias y hasta generacionales que muchas veces se interponen en el camino”.

Bullrich en Chubut: calificó la eliminación de las PASO como una trampa y apoyó a un candidato a intendente en territorio de Biss

En ese marco, habló de “operaciones” en la que aseguró que él fue víctima en lo personal, en referencia elíptica a la información que divulgó su vínculo con el abogado del jefe de la banda acusada del intento de magnicidio, que se desempeñaba como su asesor en la comisión bicameral de inteligencia.

En ese punto, hizo referencia al hecho de que “se haya filtrado documentación que está bajo la ley que crea la Bicameral de Inteligencia, a un empresario dueño de un medio afín al gobierno, a través de un funcionario de la Casa Rosada, es grave. Destaco que ésta es una preocupación que tiene Moreau y también el senador Parrilli, que me hizo llegar a través de otra persona. Estamos hablando de Estamos hablando de segundas o terceras líneas que exceden a los gobiernos de turno y son funcionales a esos sótanos, por intereses económicos o a veces por exceso alcahueterismo, pero es muy dañino para la relación entre los distintos sectores políticos”.

Alberto Fernández dio un discurso en la Asamblea General de la ONU y condenó el atentado a Cristina Kirchner

No lo dijo abiertamente, pero de la alocución completa del senador chubutense se desprende que la filtración del tema del abogado que se desempeña en la bicameral como su asesor personal, fue filtrado a través de una operación de inteligencia hacia el canal C5N, que fue el que divulgó la información.

Carlitos los deja pegados

Esta semana se conocerá la nueva fecha de reunión del PJ, que quedó pendiente el lunes pasado por los problemas climáticos. Como estaba previsto, en este cónclave participarán diputados provinciales e intendentes junto a las autoridades partidarias, para definir posiciones en torno a tema de fondo, como la ley de pesca y renta hídrica, además de lo vinculado a la agenda electoral: posible eliminación de las PASO, ley de lemas o reelección de intendentes.

En el Senado, el Frente de Todos le dio media sanción a la ampliación de la Corte

En cuanto al clima previo, varios dirigentes volvieron a cuestionar al presidente del PJ provincial, Carlos Linares, por el mismo motivo por el que lo hizo meses atrás la ex senadora Nancy González (una de las vicepresidentas del partido), cuando salió a cuestionar declaraciones del actual senador en relación a temas electorales, por ejemplo cuando ADNSUR reflejó su posición en contra de desdoblar las elecciones.

Ahora, en los días previos y después de la reunión del sábado con presidentes del consejo de localidad, el presidente volvió a opinar, a título personal, a favor de la ley de lemas y en contra del adelantamiento, lo que generó otra vez cuestionamientos por lo bajo: “ya le dijimos que cuando él opina, por más que lo haga a título personal, lo hace como presidente del justicialismo y deja involucrado a todo el partido en una posición que todavía no fue debatida en forma interna”, fue la frase coincidente que se escuchó en los pasillos partidarios.

Se retoma el juicio contra Pablo Korn por la compra de materiales eléctricos en la emergencia de Comodoro

Por más que se lo digan, sabido es que ‘Carlitos’ hace la suya… y seguirá opinando cada vez que le pregunten.

¿Yo? No señor. O sí. O puede ser

A propósito del ex intendente de Comodoro Rivadavia, en los últimos días volvió agitarse el rumor de una posible candidatura suya a la intendencia de la urbe petrolera en las elecciones del año próximo. El rumor ya había sido mencionado por esta columna meses atrás, aunque el propio senador salió a negarlo y aseguró que está conforme con su función en la Cámara Alta. Esta vez no fue la excepción y desde su entorno negaron la posibilidad, aunque la ambigüedad parece ser una de las cartas con la que apuesta el ex jefe comunal, porque tampoco hubo esfuerzo para negarlo públicamente. ¿Será un mensaje para intentar ‘tallar’ en las decisiones que se van perfilando en la interna comodorense, para la sucesión de Juan Pablo Luque?

Este jueves el Senado trataría la ampliación de la Corte Suprema apoyada por Arcioni

Renta hídrica, pesca y teléfono descompuesto

En relación a los cruces de opinión dentro del justicialismo, parece que en el interior del bloque de diputados no se oponen de acuerdo sobre la forma de salir a comunicar los temas de la agenda legislativa. Esto se evidenció con el cambio que hubo a último momento en el proyecto de la renta hídrica, que fue retirado del tratamiento del orden del día (desde este espacio planteamos la semana pasada que, según trascendidos, hubo un ‘teléfono rojo’ de Massa hacia Arcioni para frenar el proyecto).

En relación a ese cambio, la presidenta del bloque, Adriana Casanovas, dijo que esto no se vinculó con el hecho de que también se había trabado la ley de pesca, sino que irían por carriles legislativos separados. Igual explicación dio Carlos Mantegna, pero posteriormente, otro diputado cordillerano, Rafael Williams, dio una explicación diferente. El exintendente de Esquel reconoció, como autor del proyecto de renta hídrica, que al haberse trabado el tratamiento de la ley de pesca, que involucra a recursos naturales de la zona costera, entendió que había que sacar de la discusión la iniciativa vinculada a recursos cordilleranos, para que ambas iniciativas pudieran tratarse en forma conjunta. Por lo que se ve, falta coordinación al momento de salir a comunicar las decisiones del bloque.

Rige un alerta rojo por fuertes lluvias en Chubut: caerá entre 50 y 80 mm

Bullrich y el código roto con Biss

La presencia de Patricia Bullrich en Rawson el último fin de semana no parece una casualidad, sino que se vincula con un eslabón más en la larga cadena de pases de facturas internas en Juntos por el Cambio, iniciadas desde el anuncio de candidatura a la intendencia de Federico Massoni en Trelew. Hasta ahora, había un acuerdo tácito en el que el PRO reconocía el liderazgo político de Damián Biss en Rawson, en un reconocimiento de que se trata de un territorio radical. Sin embargo, la llegada de ‘la Pato’ significaría una ruptura de aquel código, por lo que de aquí en adelante toda la provincia es tierra fértil para el sembrado de unos y otros.

Caerían 2 mm de lluvia por hora en Comodoro: "No tiene las características de la tormenta del 2017"

Algunos son mas ‘juntos’ que otros

La reunión de Juntos por el Cambio en Rada Tilly dejó mucha tela para cortar, más allá del hermetismo que hubo al término del encuentro. Es que muchos radicales se siguen preguntando por qué no se los convocó, ante la respuesta oficial de que la mesa de conducción de la alianza aclaró que de la mesa sólo participan diputados provinciales, nacionales, senadores e intendentes del espacio. Sin embargo, lo que desarma ese argumento es la foto que muestra en la mesa al ex diputado nacional Gustavo Menna, quien no reviste ninguna de las condiciones antes referidas para ser partícipe del cónclave, ya que hoy no reviste ningún cargo oficial. De hecho, ni siquiera participó el presidente del Convención del radicalismo, por lo que sigue el ruido interno quiénes son los habilitados para discutir en la mesa chica los temas esenciales para la alianza.