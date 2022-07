El poder entre bambalinas: entre unidades divididas y la escasa memoria, la política siempre se “rehabilita”

¿Ingresos en Legislatura?

Uno de los rumores que circula por las calles de Rawson es que se observan en los últimos días muchas caras nuevas en la Legislatura provincia, por lo que se habla de que habría ingresos de personal, pese a los mensajes de austeridad y de no engrosamiento de la planta. Las versiones de pasillo vinculan esto con las recientes elecciones en el gremio del personal legislativo (APEL), en las que el oficialismo encabezado por Angel Sierra fue ratificado en la conducción.

De buena relación con las autoridades de la casa, la conducción gremial tiene además, por convenio colectivo de trabajo, un claro poder a la hora de determinar quién ingresa y quién no para desempeñar tareas en la estructura del Poder Legislativo. Sea como sea, los comentarios se repiten en torno a las caras nuevas observadas, por parte de gente que antes cumplía otras funciones y hoy se estaría incorporando a la cámara, por lo que algunos empiezan a preguntarse por la incidencia en el costo presupuestario de estas decisiones.

Iván está de vuelta, pero no le abren la puerta

Otra de las preguntas que circula en círculos políticos es sobre un regreso a la política, por parte de alguien que fue intendente y se alejó de la política tras una condena judicial, por negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Qué había hecho? Fernández había contratado una empresa, cuando era intendente del municipio, que resultó ser propiedad de uno de los funcionarios de su gobierno. Si bien en 2016 recibió una pena de un año de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, recientemente un recurso de su defensor obtuvo respuesta positiva y la justicia lo rehabilitó para volver a la función.

Fernández había sido uno de los referentes del PROVECH y fuerte aliado del dasnevismo, mientras que hoy se comenta cerca de su círculo que tiene muchas ganas de volver al ruedo político, teniendo a la vista las elecciones del año próximo.

Claro que en su propio partido no están dispuestos a abrirle la puerta. “Fernández no puede volver más al PROVECH –dijo uno de los referentes partidarios a esta columna-. Nosotros tenemos ‘Ficha Limpia’, aprobada por Carta Orgánica y no puede participar nadie que haya tenido una condena judicial. Por nuestro partido, no puede volver más. “Tenemos Ficha Limpia presentada y aprobada no sólo por el partido, sino también por el Tribunal Electoral de la Provincia. Es imposible que vuelva por nuestro sector”, enfatizaron.

¿Encontrará Iván Fernández, el ‘rehabilitado’ por la justicia, algún espacio político más corto de memoria para volver a intentar?

La CGT Comodoro busca la “unidad”

La asamblea realizada el viernes último por la CGT Comodoro Rivadavia acordó pasar a un cuarto intermedio, en busca de la “unidad y madurez de los dirigentes”, según se expresó durante el cónclave, en el que se habría acordado también bajar algunos decibles para evitar las disputas internas. La previa al encuentro del viernes había estado signado por fuertes críticas hacia la figura de Gustavo Fita, actual conductor, por su intención de continuar al frente y las menciones a su proyecto político, mientras que el debate del viernes había buscado puntos de consenso “para evitar hablar hacia afuera”, por lo que se apuntaría a buscar un nombre de consenso pero sin profundizar las disputas internas. La nueva reunión se concretará en los próximos días.

“Sabemos que se vienen tiempos difíciles para los trabajadores y los dirigentes debemos estar preparados para representarlos”, dijo uno de los partícipes, bajando el tono a las críticas que circularon en las horas previas.

Ávila tiene candidatos para la CGT

En la interna de la CGT no todo es dulzura. Más allá de las alusiones a la unidad, los cuestionamientos de Jorge Taboada y Raúl Silva, por Camioneros y Uocra, fueron claros en los días previos. Otro que se sumó, aunque sin críticas directas a la actual conducción, fue Jorge ‘Loma’ Avila, quien abogó también por una conducción fuerte y anticipó su preferencia por una conducción integrada por dos dirigentes, en un lugar de triunviro como propuso el documento previo, entre los que expresó su apoyo a favor, precisamente, de Taboada y de Silva para ese rol.

Por otra parte, las expresiones de reclamo para dar cabida a los gremios con mayor poder de convocatoria no dejaron de escucharse en los últimos días, lo que contrastó con quienes dicen que “no habrá más diferencias entre gremios grandes y chicos”. Son varios los sectores que se sienten con derecho a encabezar la CGT. El misterio se desvelará en los próximos días.

Fita está “activo” en redes…

A propósito de Gustavo Fita, es otro de los nombres que se muestra muy “activo” en redes sociales, a partir de videos promocionales en Facebook (con videos que aparecen con la advertencia: “Pagado por Gustavo Fita”) y con filosóficos mensajes vía Twitter. Como otro de los potenciales aspirantes a disputar una candidatura a intendente de Comodoro el año próximo, como lo expusieron dirigentes gremiales en las horas previas a la asamblea de la CGT, es insoslayable vincular algunos de los enigmáticos mensajes con su cada vez menos disimulada carrera hacia el sillón de Moreno 815.

“El mundo está lleno de cobardes distantes. Por eso dicen que no hay distancia más cruel que la de no atreverse”, posteó días atrás, acaso como una revelación de decisiones adoptadas. Otro, más enigmático, se vincula con un dibujito de un gato y un león, que bien podría vincularse a determinadas situaciones internas.

Aunque puede interpretarse como una propuesta contraria a “Haz el bien sin mirar a quién”, puede decirse que se trata de una variación para la vieja frase, aquella que reza: “Cría cuervos… y te comerán los ojos”.

Ongarato se sacó otro “socio” de encima

El escándalo político en el municipio de Esquel pareció dejar mal parado al intendente Sergio Ongarato, quien volvió a dinamitar la relación entre la UCR y el PRO con el desplazamiento del ahora secretario de Ambiente y referente del PRO, Daniel Hollman. Si bien el jefe comunal justificó la decisión a partir de problemas en el manejo de la planta de residuos sólidos urbanos, que había sido bloqueada por integrantes de una comunidad mapuche, lo cierto es que las esquirlas políticas son inevitables.

Lo cierto es que no es el primer episodio en el que Ongarato termina en malos términos con referentes partidarios del PRO, el socio del radicalismo en la alianza de Juntos por el Cambio. El año pasado había hecho algo parecido con Matías Tacetta, quien era su secretario de Hacienda, cuando lo desplazó por twitter, en el marco de la campaña electoral en el que el ahora diputado nacional le ganó la interna a la lista que el intendente encabezaba como aspirante al Senado.

El nuevo episodio involucra a quien ejercerá como presidente del PRO en la provincia a partir de agosto próximo. Cierto es que Hollman aportó razones para la salida: cuestionó abiertamente a una concejal del oficialismo por medios radiales, según afirmó Ongarato al fundar su decisión, además de que en lugar de apaciguar el conflicto con la comunidad Nahuelpan lo había incrementado.

Los últimos meses no fueron buenos para el intendente esquelense, ya que fue duramente cuestionado por el alquiler de un edificio, por 3 millones de pesos, que el municipio no utilizó. Por ese hecho, buscó responsabilizar al ex secretario Tacetta, pero los concejales de la oposición le respondieron que la decisión política para avanzar en ese contrato había sido exclusivamente del intendente.

En contra de sus aspiraciones

En términos políticos, la situación de Ongarato comienza a hacer cada vez más ruido dentro de Juntos por el Cambio. Si bien Damián Biss y el senador Ignacio Torres parecen haber llegado a un acuerdo de convivencia, en Esquel los conflictos son endilgados a Ongarato y cargó esta semana con la acusación de persecución política por parte de Hollman, quien asegura que su salida tiene que ver con su pertenencia al PRO y el trabajo que ya realiza para la candidatura de Torres a la gobernación en 2023.

Ante el crujido de la coalición que se repite en Esquel, algunos referentes partidarios comienzan a notar que la postura de Ongarato juega en contra de sus chances para 2023, en las que tendría aspiraciones de ser candidato a diputado provincial.

Sigue la saga Carlitos-Ana Clara

La disputa vía Twitter entre Carlos Linares y Ana Clara Romero tuvo continuidad en la última semana. Fue cuando el senador se hizo eco de un tuit de la diputada nacional, en el que Romero hacía referencia a la situación del país tras la renuncia de Martín Guzmán.

“Prat Gay, Dujovne y Lacunza. Te acordás de estos nombres? –le preguntó Linares en la red social-. Fueron todos cómplices de arruinar este pais. Memoria y silencio es lo que deberían tener”, al tiempo que le recordó el debate pendiente.

Romero había posteado su opinión tras conocerse la salida de Guzmán del gabinete nacional: “El ministro renuncia por Twitter, el presidente hace silencio y la vice sonríe a las fotos en un acto. Que Dios y la Patria se los demande”.