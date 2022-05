El Poder Entre Bambalinas: entre debates de bueyes perdidos y camionetas encontradas, las campañas van acelerando

Encuentro Sastre-Luque: ¿Habrá té para tres?

Esta semana habrá un nuevo encuentro entre el vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente comodorense Juan Pablo Luque, pero esta vez el anfitrión será el madrynense, quien invitó a su competidor interno por la carrera 2023 a su ciudad. Será una devolución de gentilezas para lo ocurrido el mes pasado, cuando fue ‘el mellizo’ quien visitó la urbe petrolera, en una tendencia iniciada por ambos para transitar en armonía la carrera del año próximo. Habrá una agenda nutrida, entre lo institucional pero fundamentalmente político y se especula si podría formar parte de ese encuentro la tercera pata de la mesa que se busca consolidar para el año próximo, es decir el gobernador Mariano Arcioni.

Leunda, en el “grupo de los 8” más influyentes del Presidente

El Poder Entre Bambalinas: entre ñoquis, dólares fugados y perros sueltos, la política doméstica sigue girando

Un reciente informe ‘TN’ habla del grupo de asesores más influyentes del presidente Alberto Fernández, entre los que menciona al comodorense Julián Leunda, a quien define como “un funcionario comodorense con nexos con el empresario Cristóbal López que supo ganar terreno rápidamente en la consideración del Presidente”.

De acuerdo con la publicación, Leunda forma parte de un grupo de asesores encabezado por el dirigente bonaerense Juan Manuel Olmos, el filósofo Ricardo Forster, Cecilia Nicolini (especialista en comunicación política y análisis internacional); Alejandro Grimson (análisis de escenarios); Dora Barrancos (políticas de género); Ariana Puiggrós (educación) y Ariel Gustavo Kogan, actual subsecretario de Energía.

Valoran que en Comodoro "ya no se van a entregar terrenos sin servicios"

El rol de Leuna ya es conocido en Chubut, ya que en su rol de vicejefe de Asesores de Presidencia ha gestionado en forma permanente el vínculo de referentes del gobierno nacional con los principales municipios de la provincia, al punto que se especuló con su candidatura a senador, hasta último momento, en las elecciones del año pasado. Ahora, el rumor que amplifica el medio nacional es que el nombre del joven abogado comodorense circula como posible candidato a gobernador de Chubut para el año próximo.

La advertencia de Taboada contra “el dedazo”

El líder sindical camionero, Jorge Taboada, hizo un fuerte planteo, al señalar que “hay que terminar con el dedazo, porque la cosa va a salir mal”, al cuestionar las decisiones adoptadas desde Buenos Aires para definir candidaturas en Chubut. “Nosotros tenemos nuestra propia herramienta electoral”, recordó para anticipar la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones con candidatos propios, en caso de que el PJ no alcance consensos para las candidaturas, sin intervenciones del gobierno nacional.

El escenario que se perfila en Chubut para 2023: Luque y Torres cortados en un mano a mano por la gobernación

Las declaraciones a diario El Chubut fueron en las horas previas a la demostración de fuerza del sindicato, con una asamblea realizada en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, con asistencia de 5.000 afiliados de toda la provincia, según reflejó el gremio a través de sus medios de comunicación: En la aprobación de memoria y blanace, “se enumeraron todas las propiedades con las que cuenta la Institución, la inminente culminación de la Clínica para la Salud y se detalló que Camioneros en Chubut tiene un patrimonio cercano a los dos mil millones de pesos, saneada y eficiente en términos financieros”.

Arcioni presentó el proyecto para urbanizar el barrio Moreira de Trelew por 255 millones de pesos

Crece la brecha entre el intendente y su vice

Son cada vez más fuertes las diferencias entre la actual gestión del intendente Juan Pablo Luque y su vice, Othar Macharashvilli, a quien desde Moreno 815 se le cuestiona la falta de manejo en el ámbito legislativo, tanto sobre cuestiones administrativas como también sobre la falta de liderazgo hacia el bloque del oficialismo, desde donde en más de una sesión se escuchan fuertes reproches hacia el presidente del Concejo. La última postura disidente del hombre del sombrero fue sobre el sensible tema de los perros, cuando salió a promover una consulta popular, en contra de la ordenanza vigente.

La ‘falta de manejo’ político en el poder Legislativo se evidenció en la anterior sesión, donde desde el bloque del PJ se salió a impulsar el cambio de la ordenanza que fija el procedimiento del Ente de Control, con epítetos expresados por el concejal Gustavo Reyes casi (casi) como si se tratara de un concejal opositor. Mientras las incomodidades hacia Othar se expresan en voz cada vez menos baja, él no se hace demasiados problemas: el viernes pasado difundió desde su cuenta de twitter un video en el que reflejó la visita de chicos de una escuela comdorense al Concejo Deliberante, en una cuidada edición que lo muestra conversando entre tiernas caritas y, cual estrella pop,… firmando algunos autógrafos.

Alberto Fernández habló sobre la posibilidad de subir las retenciones: "Necesito que el Congreso entienda y acompañe"

Guillermo, al que todos miran

En no pocos círculos políticos se comenta con énfasis el interés con el que distintos sectores políticos buscan tentar al ex pre candidato a intendente de Comodoro, Guillermo Almirón, quien si bien no superó las PASO en 2019, cosechó un interesante caudal de 20.113 votos, frente a los 29.099 de Luque, superando también en esa instancia a los 18.167 de Ana Clara Romero. Será por eso que no sólo desde el PJ, sino también desde el sector del ex candidato a senador César Treffinger (sorpresivo tercer lugar en las legislativas del año pasado), e incluso también desde el Pro buscan tentarlo para jugar en sus lineamientos.

Sergio Berni apoya a Javier Milei y no descarta "tomarse unos vinos" con el economista

¿Integrará alguna de las fórmulas, de cara al año próximo? Aunque pocos dudan que puedan saltar hacia otras estructuras partidarias, dentro del justicialismo se observa con atención qué pasaría si Othar logra convencerlo de armar un proyecto conjunto.

Se desangran por las condiciones de vida de la gente… de la Legislatura

Algunos pensarán que los diputados de Chubut, cuando se enroscan en extensos debates, discuten temas de fondo en busca de alternativas para una provincia con más de un problema económico y social. Algún desprevenido pensará que en esas tenidas se juega el destino de los chubutenses, la búsqueda de caminos para mejorar la vida de la gente. Bueno, más o menos, digamos. En la última sesión, el martes 17 de mayo, la diputada Tatiana Goic, referente de camioneros, arrancó cuestionando una serie de resoluciones que adjudicaban una vivienda, por alquiler de 95.000 pesos mensuales, en Playa Unión. La legisladora cuestionó que el argumento para pagar esa cifra fue que “la vivienda oficial” asignada al legislador no está en condiciones, por lo que criticó con dureza ese privilegio, atendiendo las circunstancias actuales.

Ana Clara Romero reclamó que Nación declare la emergencia hídrica en las cuencas de los ríos Chubut y Senguer

La diputada también atacó otra serie de resoluciones, a favor de lo que definió como “el club de amigos de Ricardo Sastre”, con adjudicación de camionetas para diputados que viven en Gaiman, Madryn y alguno de la cordillera, cuando en realidad muchos legisladores que viven más lejos de la capital no tienen esa prebenda. Con sueldos de 450.000 pesos y 50.000 pesos más para gastos, cabe preguntar si es necesario tamaño dispendio de recursos. Salvo que los vehículos sean utilizados para recorrer el interior provincial, algo que se puede conocer de inmediato, porque cuando se hace, saltan los pedidos de “viáticos”.

Por lo que se ve, los legisladores provinciales están preocupados por las condiciones laborales y formas de vida de la gente… empezando por la gente que está sentada sobre una cómoda banca durante 4 años.

Impugnaron a un candidato porque tenía una denuncia de abuso sexual y su partido las castigó: la Justicia dice que sufrieron violencia política

La paja en el ojo ajeno y el frigo bar en el propio

Seguimos con los profundos temas del debate legislativo en la provincia de Chubut. Es que mientras la diputada Goic hacía estos cuestionamientos hacia algunos de sus pares, estos, a manera de “vuelto”, empezaron a circular una nota en la que la misma diputada había formulado un particular pedido, en el que solicita un “frigo-bar” para su despacho de trabajo en la Legislatura. En el contra ataque, algunos se preguntaban quién es la legisladora para hacer señalamientos hacia otros, si ella también tiene actitudes parecidas, porque “parece no tiene ganas de caminar hasta la cocina a buscarse una ensalada o un yogurt”. Eso sí que es elevar el debate.

Justo es decir también que la diputada Goic buscó discutir un tema más de fondo, vinculado a la aplicación de ley de Seguridad Alimentaria y apuntaba a presentar un pedido de informes sobre las partidas para los comedores escolares, de los que se estarían asignando sólo 8 pesos por día, pero en ese momento los diputados del oficialismo se levantaron y quedó la sesión sin quórum.

Diego Carmona asumió como nuevo fiscal Anticorrupción de Chubut

¿Se habrán cansado?

Los legisladores están empeñados en generar simpatías con el pueblo. Luego de sesionar el martes 17 de mayo, algo que no hacían desde el 21 de abril, resolvieron suspender la jornada de trabajo que correspondía al jueves 19 de mayo, con el pretexto de que el censo del día miércoles los obligaba a regresar a sus domicilios y, parece, era imposible volver para sesionar, por caso, el jueves por la tarde. A juzgar por los temas que se vienen tratando, no es que se pierda demasiado, pero deberían disimular un poco más, si no quieren seguir dando la razón a aquellos que creen que el costo de la Legislatura es demasiado alto para tan poco trabajo. Cuando vuelvan al recinto, será el martes 31 de mayo. Pasando en limpio, habrán realizado 3 sesiones en 60 días. Al parecer, los legisladores viven en una provincia donde todo funciona perfecto y no se requiere tanto de su trabajo.

Damián Biss recibió al subjefe de la Policía del Chubut para avanzar en el reclamo de viviendas para el personal policial

El PRO renueva autoridades

El PRO avanza en el recambio de autoridades partidarias y todo está cerrado para que en agosto asuma como nuevo presidente Daniel Hollman, actual secretario de Ambiente del municipio de Esquel. De esta manera, otra figura del entorno gubernamental de Sergio Ongaratto sale con vuelo propio, en este caso hacia el manejo de la estructura partidaria, como en su momento lo fue Matías Tacetta, ex secretario de Hacienda de Esquel y actual diputado nacional.

El concejal que ironizó sobre los matafuegos y Baradel

El concejal Omar Lattanzio criticó con dureza en la última sesión del Concejo de Comodoro, la decisión de la supervisora de Nivel Inicial al suspender las clases en 27 jardines de Comodoro Rivadavia por vencimiento de los matafuegos, al recordarle que la página 8 del manual de procedimiento del Ministerio de Educación en torno a los extintores. En síntesis, la nota dice que si bien puede traspasarse la fecha de vencimiento, los equipos no dejan de funcionar siempre que el resto de las condiciones estén bien (falta de golpes, manija de sujeción no rota, etc), a lo que añadió que según le indicaron en una empresa del rubro, pueden funcionar hasta seis meses después de la fecha. “Por una decisión caprichosa, Nuri Aencio dejó a todos los chicos una semana en la casa. No sé a quién le pidió asesoramiento, ¿a Baradel le pidió?”, ironizó el legislador opositor, en referencia al dirigente sindical docente de la provincia de Buenos Aires.

Chubut: Irianni se sumó a la mesa productiva del PRO con Ignacio Torres

“Esperá que hacemos pis y seguís la hora completa”

En la última sesión de los ediles comodorenses también hubo otras perlitas. No es nuevo el extenso tiempo que suele tomar el concejal Daniel Velmichx para sus intervenciones en “la hora de preferencia”. Esta vez logró una marca que no sabemos si es récord, ya que ‘el pulpo’, como se lo conoce en los pasillos, es de palabras extensas. Será por eso que esta vez, cuando tomó la palabra para refutar, como suele ocurrir en cada sesión, los cuestionamientos del opositor Tomás Buffa, advirtió: “No tenía pensado hablar hoy…”, lo que provocó algunas risas, a lo que respondió: “Parece que algunos quieren irse temprano a la casa”. No sólo cumplió con su premisa, ya que cuando llevaba 54 minutos de alocución, que iba desde el gasoducto inaugurado por Juan Domingo Perón en 1949 hasta el listado de obras de la gestión de Luque, pasando el presidente del Concejo le advirtió: “Señor concejal, no podemos seguir sesionando porque nos quedamos sin quórum”.

Trelew: promueven el uso de boleta única para las elecciones a intendente

¿Qué había pasado? Muchos ediles se habían ido levantando, con poco disimulo, de sus bancas, al parecer para ir al baño, según aclaraban algunos, por lo que se decidió pedir un cuarto intermedio de 10 minutos para poder “ir al servicio”. Lo extraño es que en ese momento se habían ido no los opositores, que habían vuelto a sus bancos, sino casi todos los del oficialismo, de quienes Vlekichx es su presidente, acompañado sólo en ese momento por Viviana Navarro.

“Está bien, pero continúo en el uso de la palabra”, advirtió Daniel, quien al regreso completó otros 6 minutos con su ya repetida frase, dicha con fingida solemnidad de standadpera: “Cuando creía tener todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas”. Así había completado, acaso sin saberlo, una hora completa, que fue, precisamente, la de “preferencias”.

Parece que no sólo en la Legislatura provincial se cuecen habas.

Massoni, el culpable

La figura del ex ministro de seguridad, Federico Massoni, sigue dando que hablar aunque hace meses de fue del gobierno. En las últimas horas, el diputado nacional Santiago Igón lo mencionó como el principal motivo de muchos problemas que había en el vínculo entre el gobierno nacional y la provincia, y trajo a colación hechos delicados.

“En un momento, hubo un personaje que le hizo mucho daño a la política que fue Federico Massoni que hizo estragos. Ese señor mandó a sacarles fotos a mis hijos a la puerta de mi casa. Hizo denuncias falsas y es un tipo peligroso para Chubut”, disparó.

“Puedo trabajar –perfectamente- con los ministros Aguilera, Puratich junto con los otros ministros y funcionarios. Cada vez que tenemos la posibilidad de sumar para Chubut, lo vamos a hacer. Lo puedo hacer con el propio gobernador”, aclaró.

“A la Política y a los vecinos se los debe respetar y ese señor (por Massoni) es un irrespetuoso. Tuve la posibilidad de contar con el comisario y el subcomisario que me pidieron disculpas por las órdenes que habían recibido. Uno está acostumbrado pero uno tiene hijos chicos. Me gustaría saber que hizo el entonces ministro Massoni con las fotos de mis chicos".