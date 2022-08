El poder entre bambalinas: en la política de Chubut, el que silba último ¿Cobra peor?

Los silbidos de Madryn siguen resonando

Los abucheos y silbidos que recibió el gobernador Mariano Arcioni durante el acto de celebración del Aniversario de Puerto Madryn no serán gratuitos para la administración local, ya que las sospechas sobre, de mínima, la falta de control por parte de los hermanos Sastre no fueron disimuladas desde el entorno gubernamental.

“No tengo dudas de que como dijo el gobernador, Chubut le ha dado muchísimo a Puerto Madryn, al igual que a otras ciudades –dijo, tras el incidente, el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo-. La sensación no es de enojo, sino de pena o tristeza. Después de firmar un aporte de 95 millones de pesos por cordones cuneta que cambian la calidad de vida en un barrio, luego de firmar las 119 viviendas, tener que recibir de parte de un grupo de menor, porque el abucheo fue de un grupito que estaba al costado y no sabemos si vienen comandados o no, da mucha tristeza. El perjudicado no es el gobernador Mariano Arcioni, sino toda la ciudad”.

Sandilo no quiso arriesgar la hipótesis de que el hecho hubiera estado “digitado por alguien, pero que pase esto con el gobernador de la provincia es lamentable y guste o no, es quien eligió la gente a través de la democracia”, expresó.

Los abucheos costarán 120 millones de pesos

El enojo también fue expresado por el propio Arconi durante el acto, cuando se dirigió a los anfitriones, en público, antes de bajar del escenario y les dijo: “Lo lamento intendente (Gustavo Sastre) y vicegobernador (Ricardo Sastre). No es lo que yo esperaba en una localidad a la que tanto le hemos dado. Lo lamento profundamente, esto no se lo merecen ni los chubutenses ni los madrynenses”, dijo para cerrar con una bronca indisimulable.

Antes del acto, se había dado una situación compleja desde lo financiero. Según pudo reconstruir esta columna, desde hace tiempo el municipio de Madryn viene con dificultades para cubrir el costo salarial, ya que las cuentas están en rojo. Cada mes viene girando un descubierto de 120 millones de pesos con el Banco Chubut, que no fueron cubiertos el mes pasado por falta de fondos. Según las fuentes consultadas, un día antes del acto Gustavo Sastre había llamado al gobernador para pedirle asistencia a fin de cubrir el descubierto.

Según las mismas fuentes, Arcioni habría dado el ok y de hecho tenía dos decretos preparados, uno por 30 millones y otro por 90, pero con una condición: todo dependería de lo que ocurriese al día siguiente, precisamente en el acto aniversario. Quizás el antecedente cercano, de la última vez que la ex ministra Florencia Perata estuvo en la ciudad del golfo y fue fuertemente abucheada, dejaban entrever un clima adverso. Sin embargo, los silbidos se repitieron y se cree, desde Fontana 50, que “los mellizos” no hicieron nada para impedirlos.

Un ausente que hizo ruido y un presente que pasó inadvertido

A propósito del acto aniversario de Puerto Madryn, hubo otras dos situaciones que no pasaron inadvertidas a los ojos expertos en leer las señales de la política. Una fue la presencia del intendente Adrián Maderna, de Trelew, quien fue ‘ninguneado’ por el anfitrión, el intendente Gustavo Sastre, quien incumplió con la elemental norma de protocolo de nombrar a los visitantes más importantes. En el extremo opuesto, fue muy notoria la ausencia del flamante ministro de Educación, José Grazzini, quien no concurrió al acto aniversario de su propia ciudad. Quienes lo conocen dicen que no es la primera vez que lo hace, ya que años anteriores tuvo una conducta similar, aunque en este caso fue más notorio.

¿Habrá estado concentrándose en la reunión paritaria que debía afrontar, por primera vez, al día siguiente con el sector docente? A juzgar por los resultados de ese encuentro, parecería que no, ya que les informó a los gremialistas que no tuvo tiempo aún de analizar la propuesta presentada por el gobierno hasta el momento, por lo que prometió hacerlo en una próxima reunión.

El pase del año

Ana Clara Romero y Othar Macharashvilli compartieron una charla en la Escuela 7.702, de Km8, en una jornada a la que fueron invitados por los alumnos del establecimiento para dialogar sobre distintos temas que hacen a la actualidad política y en la que los chicos también pudieron expresas sus inquietudes. El posteo del viceintendente en Twitter, agradeciendo la invitación, dio pie a la infaltable chicana de Carlos Linares hacia la diputada nacional de Juntos por el Cambio, con quien mantiene un enfrentamiento personal desde hace varias semanas en la misma red social:

“Bienvenida Ana Clara al Peronismo –posteó el ex intendente-, vos sabés que es el único partido que siempre está con la gente”. Otro usuario también aprovechó la foto, en la que se ve a ambos dirigentes hablando con los estudiantes, para ironizar: “Qué linda fórmula”.

Chistes al margen, la legisladora nacional había salido un par de días antes con los tapones de punta contra el Frente de Todos local en un artículo publicado en el diario Perfil, amplificando la grieta comodorense en la publicación que dirige Jorge Fontevecchia.

¿La transversalidad es hacia fuera, pero hacia dentro?

A propósito del viceintendente, fue una de las notorias ausencias en el acto convocado en el Consejo de Localidad para escuchar una charla de Germán Issa Pfister “sobre economía”, según rezaba la convocatoria oficial, aunque el acto partidario estuvo enmarcado por carteles que postulan al secretario de Hacienda como candidato a intendente en 2023. Raro lo de Othar, que dio muestras de transversalidad cuando participó en la charla debate con economistas de renombre nacional convocados por el acérrimo opositor local Tomás Buffa, pero no concurrió a una exposición en la que seguramente se enumeraron los éxitos de la gestión local, de la que él forma parte. Otra ausencia en esa convocatoria partidaria fue la de Guillermo Almirón, otro de los nombres candidateables para el próximo turno electoral.

Maderna quiere un mano a mano con Arcioni

Las versiones que se intensifican sobre el posible adelantamiento de elecciones en Trelew siguen dando que hablar. Se cuenta que Norberto Yahuar había negado esta posibilidad durante la reunión del PJ en la chacra de Blas Meza Evans, semanas atrás, cuando le preguntaron sobre ese intento y dijo no. Sin embargo, a su lado, el intendente Maderna permaneció callado, por lo que el propio funcionario completó el cuadro con una broma, diciendo que hacen el “doble juego”, en el que uno lo niega y el otro deja entrever la posibilidad. En realidad, Maderna es el que presiona con el desdoblamiento, pese al costo y la compleja logística que demandaría esta jugada, algo que fue analizado por ADNSUR el último sábado. En realidad, la movida podría tratarse también de una carta de negociación del intendente trelewense, según habría planteado en algunas reuniones con Carlos Linares, el actual presidente del PJ. Según esa versión, el actual jefe comunal se comprometería a no desdoblar, siempre que se le garantice encabezar la lista para diputados nacionales. En ese ítem, tendría una fuerte intención de jugar un mano a mano (y ganarle) con el gobernador Mariano Arcioni, quien ocuparía esa categoría en representación del Chusoto-Frente Renovador, si es que finalmente no hay un frente común con el PJ.

Quiere ser toro en rodeo propio

La jugada de Maderna se complemente con otro rumor que circula en el valle, en el que se especula que el intendente daría su apoyo a todos los candidatos que pelearán en la interna del PJ, de manera tal que quien gane refleje una reafirmación de su poder territorial. Esto le daría el plafón suficiente para discutir a la hora de definir las candidaturas en las generales, tanto para la gobernación como para la diputación nacional, un ítem en el que Chubut renovará 3 bancas el año próximo.

La precandidatura de Federico Massoni por el radicalismo de Trelew sigue provocando ruidos, sobre todo con el senador Ignacio Torres, puertas adentro de la coalición de Juntos por el Cambio. El vínculo de Massoni se estaría solidificando con el radicalismo, sobre todo a través de Manuel Pagliaroni, quien tal como reflejó esta columna la semana pasada, ya admitió públicamente que viene trabajando con el ex ministro en rol de asesor sobre algunos temas, lo que se terminaría de consolidar en las próximas semanas, con un posicionamiento mucho más activo. Mientras tanto, ‘Nacho’ ve en esa jugada un intento de atacarlo a él en forma directa y desde su entorno aseguran que ahora tiene vía libre para actuar, por fuera del pacto de convivencia pacífica que había con sus socios radicales. De ese modo, por ejemplo, se evaluaría la posibilidad de presentar un candidato fuerte en Rawson, de manera de disputar la interna con el espacio del intendente Damián Biss en su propio territorio.

Federico siempre estuvo cerca

Desde el radicalismo se resta “dramatismo” a la llegada de Massoni y se le da una mirada más natural, ya que recuerdan que su origen político está en ese espacio, junto a Carlos Maestro, aunque luego inició un variopinto recorrido, como funcionario de Máximo Pérez Catán cuando éste fue intendente de Trelew, luego junto al gobernador Martín Buzzi (asumió como secretario de Seguridad) y para, finalmente, recalar como ministro de Mariano Arcioni. En esa trayectoria, se recuerda también su cargo como asesor de Cecilia Torres Otarola, la ex diputada que deberá afrontar un juicio oral y público por la contratación de asesores ñoquis a los que, según la acusación del fiscal, les retenía una parte de sus ingresos. En ese recorrido, quienes trabajan en su armado recuerdan que el retorno al radicalismo no es tan abrupto, ya que el año pasado estuvo a punto de cerrar un acuerdo para encabezar la boleta de senadores junto al sector de Gustavo Menna, que finalmente fue derrotado por el PRO. Cuentan que a último momento, Arcioni se mostró en desacuerdo con esa posibilidad, por lo que el radicalismo terminó postulando en ese lugar al intendente de Esquel, Sergio Ongarato.

La pulseada que Milei le ganó a Cristina en Chubut

Sabido es que las encuestas deben tomarse con los cuidados del caso, pero siempre son un indicador para tomar la temperatura política en distintos momentos. Cuando todavía falta más de un año para las elecciones, los sondeos de opinión son permanentes y los resultados varían, en muchos casos también en función de qué es lo que se mide y a quiénes. Tal fue el caso de un relevamiento realizado la semana pasada por CB Consultora de Opinión Pública , que salió a medir a medir a Javier Milei contra Cristina Fernández de Kirchner, en todas las provincias del país, entre el 5 y 10 de julio último. La muestra incluyó entre 602 y 1.020 casos en cada jurisdicción y los resultados fueron presentados con un margen de error de +/- 3,8%. ¿Cómo fue el resultado en Chubut?

Según reflejó Clarín, los chubutenses encuestados se inclinaron mayoritariamente por el líder de los libertarios, al obtener 41,9% de imagen positiva, contra 37,1% de Cristina. También en Río Negro, Milei se impuso por 43,9% a 34,1%, al igual que en Neuquén, con 40,6 frente a 35%, respectivamente. En Santa Cruz, Cristina se impuso por 50,4 a 42,3% y en Tierra del Fuego, también gano la vicepresidente, con 50,4 contra 38,1% de Milei. En la general, el libertario se impuso en 17 provincias y la líder del Frente de Todos, en sólo 7 jurisdicciones.