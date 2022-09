El Poder entre Bambalinas: al calor de las internas empieza a derretirse la nieve

La receta de Ávila para Arcioni: “Adelantar las elecciones para irse por la puerta grande”

El dirigente petrolero Jorge Ávila dejó en claro su postura a favor del adelantamiento de elecciones en Chubut, al ser consultado por ADNSUR sobre el tema político provincial, con una respuesta contundente, tras reiterar su apoyo a la candidatura de Juan Pablo Luque para la gobernación:

“Yo pediría adelantar las elecciones para ver dónde estamos parados políticamente hoy en Chubut. Jugando por separado (de las elecciones nacionales), tenemos todas las chances de ganar. Ahora, si vamos alineados con las nacionales, quedamos más alejados, porque a nivel nacional el peronismo no tiene candidatos definidos”.

También se animó a recomendar al gobernador que “hable con todos los dirigentes y no se quede sólo con la opinión de algunos”, en referencia a los dichos del mandatario, en torno a que “la mayoría de los dirigentes no quiere el desdoblamiento”. Y dejó un mensaje final, que parece apuntar a la posible candidatura a la diputación nacional a la que aspiraría el actual mandatario provincial:

El último mensaje de Esteban Bullrich antes de ser internado: "Estoy indefenso"

“Hay una parálisis para tomar esa decisión y la ficha para adelantar las elecciones la tiene el gobernador. Si quiere irse por la puerta grande, cuando se vaya, es un tema que tendrá que decidir él, no nosotros”.

¿Y Cristina?

‘Loma’ también fue consultado si Cristina Fernández no podría ser la candidata a presidente de la Nación el año próximo, según se comenzó a especular en las últimas semanas a nivel nacional. Tras expresar el repudio al atentado del último jueves y su solidaridad con la dirigente, el líder petrolero fue más equidistante en el análisis político:

“Siempre tuvo una gran cantidad de votantes que la votan a ella, no es nuevo para nosotros y tranquilamente puede ser candidata. De ahí al logro político, si se consigue o no, hay un paso que tendrán que definir ellos mismos. Nosotros vamos a acompañar la estructura peronista como siempre”.

El vicegobernador de Chubut reclamó que se termine la "persecución" contra Cristina Kirchner

Sobre su encuentro con Horacio Rodríguez Larreta, el dirigente petrolero refirió que “le solicitamos que haya más inversiones en la cuenca, si tuviera la suerte de ser presidente que tenga en cuenta que Chubut existe, que estamos acá y vamos a pelear cada situación y nos vamos a hacer oír en todos los lugares. El dice que quiere ser presidente, le deseamos suerte, pero nosotros somos peronistas y vamos a trabajar para que gane un peronista”.

En un tema tan sensible, no da para chicanas

En lo que es otro de los 'clásicos' en Twitter, Carlos Linares volvió a cruzar a Ana Clara Romero, aún en un tema tan sensible vinculado al reclamo de los prestadores de salud y familias de personas con discapacidad, que están reclamando por la falta de pagos que los viene perjudicando desde hace varios meses, por una inexplicable deficiencia de la superintendencia de obras sociales. En lo que pareció más una respuesta dogmática que una comprensión real del problema, Linares le endilgó a Romero el ajuste del año 2017, cuando el problema por el que se está reclamando es por la falta de pago de prestaciones desde mayo de 2022 hasta el presente.

Biss sostuvo que "falta información" para que los diputados puedan tratar la derogación del Fondo Ambiental Pesquero

Donde hubo fuego, cenizas de aquella interna quedan

La posibilidad de ser reelegidos por un tercer período, planteada por intendentes de municipios sin carta orgánica ante el gobernador Arcioni en la reunión realizada en Playa Unión, la semana pasada, reabrió un fuerte debate en el interior de Juntos por el Cambio, con epicentro en Esquel pero con esquirlas hacia la conducción provincial de la coalición. El cónclave dejó en claro una imagen, con el intendente Sergio Ongarato, de la ciudad cordillerana, oficiando de vocero del grupo para pedir la modificación de una ley que había fijado límites a las reelecciones, limitándolas a sólo dos períodos. En concreto, los chicos y muchachas quieren un mandato más, hasta ahí nada nuevo bajo el sol.

Arcioni pidió a las fuerzas políticas "tomar conciencia" tras el atentado a Cristina: "Merecemos paz social"

El dato que no pasó inadvertido a los observadores políticos es el hecho de que Ongarato, al ponerse al frente del reclamo, estaría apostando a su propia reelección (va por el segundo período y sin el cambio en la ley, no podría presentarse), lo que reaviva una fuerte interna con quien hasta ahora ha blanqueado también su intención de conducir Esquel, el actual diputado nacional Matías Tacetta. Todavía resuenan los ecos de aquella disputa que mantuvo el legislador nacional, que fue secretario de Hacienda de Esquel, cuando su jefe político le pidió la renuncia, precisamente tras ganarle la carrera electoral con la lista contraria, que representaba al PRO de Nacho Torres.

Dos mujeres con críticas filosas

La reedición del clásico Ongarato-Tacetta no es la única pulseada que se abrió en Juntos por el Cambio tras la reunión de intendentes en busca de reelección. Otro de los cruces se abrió a partir de las fuertes críticas que formularon, por caso, Jacqueline Caminoa y la actual senadora Edith Terenzi, quienes le cayeron con fuerza a la postura del intendente esquelense:

Jorge Macri: "El kirchnernismo está aprovechando el atentado con oportunismo y cinismo"

“No puedo creer que un intendente radical haya pedido que el gobernador gestione la modificación de una ley que personalmente presenté, que fue votada por unanimidad por la anterior legislatura y que terminó con las reelecciones indefinidas en los municipios”, posteó Caminoa en su cuenta de Twitter. “Entiendo que derogar la ley que termina con las reelecciones indefinidas es dar un paso atrás en la institucionalidad y solo responde a intereses personales de los que quieren aferrarse al cargo”, agregó la ex legisladora.

Por su parte, Terenzi también usó la red social para criticar la iniciativa:

Esteban Bullrich sigue en terapia intensiva con menos sedación

Las esquirlas llegaron a Rawson

Quien salió a responder al planteo de Caminoa y Terenzi fue Damián Biss, el presidente de la UCR provincial. El actual intendente capitalino devolvió gentilezas a través de FM del Lago, donde planteó: “Me llama la atención que Caminoa y Terenzi hayan planteado algún tipo de duda con la decisión del partido o referentes como el intendente de Esquel, no las veo construyendo y fortaleciendo a la UCR –disparó Biss, en un tono elevado, impropio de su estilo-. Claramente trabajan para el PRO”.

Por lo que se ve, la jugada de la reelección de intendentes detona efectos en varias direcciones, reeditando tensiones internas no sólo ya dentro de Juntos por el Cambio, sino en este caso, hacia el interior del propio radicalismo.

Diversos dirigentes del oficialismo y oposición enviaron mensajes de apoyo a Esteban Bullrich

Un extraño sentido de justicia re-re-contra eleccionaria

Uno de los que también justificó el levantamiento del límite a las reelecciones fue el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, quien al referirse a los alcances del encuentro, reconoció que él lleva 5 períodos al frente al municipio. En una extraña noción del sentido de equidad, cuando parecía que iba a expresar una autocrítica respecto de la continuidad tan prolongada al frente de una comuna, expresó, según declaraciones reflejadas por diario El Chubut: “Creo que en algunos casos es muy justo, en mi caso en particular, por ejemplo, yo ya llevo cinco períodos y no sería bueno que el que venga no pueda repetir cinco periodos más”.

La orquesta del Barrio INTA los juntó a todos en Trelew

Diputados votó por unanimidad el repudio al atentado contra la Vicepresidenta

Parece que la Orquesta Infanto Juvenil de Barrio INTA, una institución muy apreciada en Trelew, logró lo que nadie, durante su acto aniversario, realizado en la Escuela 207 de la ciudad del valle. Es que en ese encuentro pudo verse a prácticamente todos los candidatos, o candidateables, en danza, para pugnar por la intendencia de la ciudad: Gustavo Mac Karthy, Federico Massoni, Leila Lloyd Jones, los diputados Manuel García Aranibar y Manuel Pagliaroni, concejales del madernismo, entre otros, se hicieron presentes ese día y más de uno se animó a posar con instrumentos en la mano. Aunque algunos de ellos a veces se critican y no se ven ni en figuritas, esta vez la noble convocatoria logró juntarlos. ¿Quién habrá sido el que mejor le dio a la guitarra?

Ingresó a la Legislatura el DNU que declara la emergencia en Terapia Intensiva de Pediatría del Hospital de Comodoro

Parece que a Goodman no lo quieren en Legislatura

Para que no queden dudas, no son pocos los despachos y pasillos de la Legislatura de Chubut donde se puede observar el afiche de rechazo a Santiago Goodman, a quien los empleados legislativos y también varios de los diputados se niegan a tener como “compañero de trabajo”, ya que parte de la condena a la pena de prisión en suspenso incluye tareas legislativas en la biblioteca de la Cámara.

“Fuera Goodman, no debes ingresar al lugar que prendiste fuego”, se lee en esos mensajes para quien ha sido declarado persona no grata. El tema fue motivo de tratamiento en la última sesión de Legislatura, en la que ofició de vocero el radical Manuel Pagliaroni, para pedirle al presidente, Ricardo Sastre, que haga saber a la justicia sobre el rechazo a la figura del líder sindical, recientemente condenado como coautor del incendio que destruyó parte del edificio en septiembre de 2019. Se hará un intento, en este caso, de modificar parte de lo que ya está escrito en una sentencia, por lo que el caso podría llegar a leerse, hilando ‘muy finito’, como un pedido de intromisión de un poder sobre otro.

Se consolida el rechazo a la nueva Constitución en Chile y partidarios del Sí admiten la derrota

Leila sale a la cancha

Muchos se preguntan si la foto que circuló en los últimos días en Trelew, que muestra a la actual diputada Leila Lloyd Jones junto a al diputado José Giménez, además de los concejales madernistas Juan Aguilar y Héctor Castillo, no es el preludio del lanzamiento oficial de su candidatura a la Intendencia de aquella ciudad. Ya se conocen sus aspiraciones y es uno de los nombres del sector, pero ante los rumores intensos sobre la posibilidad del adelantamiento, se cree que podría iniciar un raid mediático para anunciar sus aspiraciones. Vale recordar que como dijimos en esta columna semanas atrás, Trelew es un hervidero y se teje todo tipo de especulaciones, donde los nombres se multiplican y por el PJ aparecen, además, Gustavo Mac Karthy, Lorena Alcalá y Claudio Paredes, actual funcionario de Maderna.

Citan como testigo a amigo del agresor que lamentó que no hubiera ensayado ataque a Cristina

Al margen de los apoyos oficiales…

Otro de los jugadores en Trelew (si siguen sumando candidatos, habrá que conseguir votantes) es Claudio Paredes, coordinador general de Políticas Integradoras, quien posteó varias fotos que lo muestran en un rol bastante movido como referente del partido de ‘Renovación y Desarrollo’. Quienes leen la política del valle no dejaron de notar el significado de una de las imágenes que circuló, la que lo ubicaba junto a la concejala Lorena Alcalá, que también aspira a suceder a Adrián Maderna. Precisamente se trata de dos figuras del entorno del actual oficialismo, que quedan al margen de quien parece contar con los apoyos del actual jefe político de la ciudad, la diputada Lloyd Jones.

La Liga de Gobernadores manifestó su repudio al atentando contra Cristina y se reunirá este lunes

Othar “exporta” éxitos de Comodoro

A propósito de Lorena Alcalá, difundió en Twitter un encuentro con el viceintendente comodorense, Othar Macharashvilli y la concejal Alejandra Robledo. Entre otros temas, en el encuentro los referentes locales comentaron a la concejal trelewense, que aspira a la intendencia, sobre los alcances de la ordenanza de ‘tolerancia cero’ para el alcohol al volante.

La imagen también encierra otro denominador común. Tanto Alcalá como el vice comodorense son dirigentes que bregan por sus candidaturas al margen del apoyo de sus respectivos intendentes, a quienes aspiran a sucederlos. ¿Habrán compartido también estrategias de cómo instalarse, aún cuando el ‘Uno’ no los haya elegido?

Amigos son los amigos

La imagen captada por esta columna sorprendió a Manuel Pagliaroni y Federico Massoni en una cervecería, acaso en un momento de distensión tras una jornada de trabajo, ahora que el ex ministro y candidato a intendente trelewense trabaja para el diputado como asesor de bloque.

Una tapita de maníes pareció ser el preludio a una cervecita, sobre todo por el lugar en el que se encontraron, pero más allá de eso, algún curioso con las orejas largas, de las mesas de al lado, les escuchó decir que en caso de ganar la elección, Massoni llevaría a su ex colaborador, Miguel Gómez (fue jefe de Policía durante su gestión provincial), como responsable del área de Seguridad. ¿Volverán el dúo dinámico y los videos atrapando delincuentes?

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa

A Adrián Maderna se lo vio en Plaza de Mayo, el último viernes, junto a Carlos Linares en el acto de apoyo y solidaridad con Cristina Fernández, luego del atentado e intento de magnicidio ocurrido el jueves por la noche.

La imagen del intendente de Trelew contrastó con la ausencia de su firma entre los jefes comunales de Chubut que expresaron su apoyo y cuestionaron la “persecución judicial” de la vicepresidente, en un documento emitido la semana anterior, instancia en la que tampoco estuvo la firma del mandatario de Sarmiento, Sebastián Balochi.