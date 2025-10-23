Con la elección legislativa a la vuelta de la esquina, Torres no eludió ningún tema, desde la delicada situación de los empleados públicos hasta las acusaciones de una alianza tácita entre sus opositores, pasando por anuncios concretos de obras e inversiones que, según aseguró, marcan un rumbo diametralmente opuesto al de administraciones anteriores.

El tema que mayor fuerza acaparó fue el plebiscito del domingo para eliminar los fueros de funcionarios de los tres poderes del Estado y sindicalistas.

“LOS QUE ESTÁN EN CONTRA DE LA ELIMINACIÓN DE LOS FUEROS, TIENEN EL CULO SUCIO”

En tal sentido – en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite por canal 12 - Torres no ahorró calificativos al afirmar "los que están en contra de la eliminación de los fueros tienen el culo sucio, no hay otra explicación".

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

“Los fueros fueron creados para defender minorías en contextos históricos muy diferentes y hoy los tienen los poderosos y un sector privilegiado que, en gran parte, son responsables de haber chocado y haber fundido una provincia imposible de fundir”, disparó.

“Estoy convencido el "Sí" se impondrá porque el poder en Chubut es el pueblo", vaticinó. Sin nombrarlos directamente, apuntó contra figuras específicas: "El que es el principal paladín en la defensa de los fueros, ahora nos damos cuenta que está más sucio que una papa" en una clara alusión al juez Claudio Petris.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

“EL KIRCHERISMO Y LLA ESTÁN ENTONGADOS PARA POLARIZAR”

Respecto a las elecciones legislativas, Torres expresó “me siento orgulloso de tener candidatos como Ana Clara Romero y Gustavo Menna. Son personas probas, honestas".

A su vez, defendió a las críticas sobre el voto de Romero a leyes del oficialismo nacional. "Es mentira. A ella le endilgan la Ley de Bases pero logramos eliminar el precio sostén del barril y el capítulo de pesca", recordó.

Uno de los ataques más contundentes fue hacia sus rivales políticos en la provincia. "El candidato del kirchnerismo y el candidato de La Libertad Avanza están entongados para polarizar ahora como lo estuvieron desde la campaña a Gobernador”, señaló.

“Estaba cerrada y empantanada”: la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta

DEL DESENDEUDAMIENTO RÉCORD A LA AUSTERIDAD

Al hacer un balance de su gestión, Torres recordó la "bomba financiera" que heredó: el Fondo Fiduciario de la Provincia con una deuda de más de 250 mil millones de pesos. "Si no resolvíamos ese problema la provincia volcaba", evocó. El conflicto con el Gobierno Nacional se pudo resolver a través de un convenio de compensación de deuda.

"Logramos una quita importantísima, histórica. Llevamos una deuda de 250 mil millones a apenas 30 mil millones de pesos y nos comprometimos a hacer obra con el flujo de servicios de deuda fundamentales como – por ejemplo - la doble trocha Trelew-Puerto Madryn”, explicó.

Encontraron la camioneta de la pareja desaparecida en Comodoro, pero el misterio sigue

“Mi estilo de gestión está basado en la austeridad. Es fundamental administrar bien. Lo que no hice y nunca voy a prometer lo que no puedo cumplir. Para mí la palabra es fundamental", sentenció.

EMPLEADOS PÚBLICOS: AUMENTOS VS. TARIFAS

Sobre la situación salarial de los empleados públicos, Torres reconoció la presión que genera el "sinceramiento tarifario" del Gobierno Nacional en el poder adquisitivo.

"Eso es uno de los principales problemas por los que cuesta más llegar a fin de mes. Eso lo entendemos", admitió.

“Ahora los incrementos salariales están por encima de la inflación. Mencionó programas de refinanciación de deudas y descuentos para dinamizar el consumo ante la falta de herramientas de un Estado Nacional”, puntualizó.

INVERSIONES PRIVADAS Y GENERACIÓN DE EMPLEO GENUINO

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Con orgullo, anunció la concreción de un hito para la economía local. "En pocos días ya va a haber el primer memorándum de entendimiento con la primera empresa que se va a radicar en la zona franca de Trelew donde se van a generar más de 150 puestos de trabajo", destacó.

En ese punto, detalló una batería de medidas para atraer inversiones como la baja de regalías para áreas petroleras marginales, exención de impuestos para la capitalización de empresas y beneficios fiscales por 15 años para el sector turístico.

La cruda hipótesis que manejan los investigadores tras 11 días de búsqueda de la pareja desaparecida en Comodoro

"Por primera vez en una década hay dos hoteles de primer nivel que se están haciendo y cinco proyectos más en toda la provincia", ejemplificó.

OBRA PÚBLICA: ACUEDUCTO, PLUVIALES Y HOSPITAL

Torres confirmó una noticia largamente esperada en la zona sur. "Somos la única provincia que cerró con la CAF un acuerdo con garantía soberana para el acueducto. Ese dinero está separado para la obra. Lo vamos a empezar a ejecutar en los primeros meses del año que viene", reveló.

Para las obras pluviales de Comodoro Rivadavia, anunció una solución creativa y simbólica. "Vamos a rematar los bienes de los corruptos y de los narcos".

Mediante la ley de extinción de dominio, “los fondos recaudados se destinarán a una cuenta específica para terminar esas obras con el dinero de quienes cobraron adelanto financiero y se afanaron la plata", manifestó.

Vecinos con camionetas 4x4 se suman a la búsqueda de la pareja desaparecida en la Ruta 1: “No hay tiempo que perder"

Sobre el Hospital de Trelew, aclaró que la prioridad fue el equipamiento. "El equipamiento que tiene el Hospital de Trelew se hizo a través de un OPS (Obra Pública Social) que constituye un mecanismo que permitió comprar tecnología de primer nivel un 30% más barato", valoró.

PROVINCIAS UNIDAS: EL ‘GRITO FEDERAL’ CONTRA EL CENTRALISMO

Torres defendió con convicción su apuesta al espacio nacional Provincias Unidas más allá de las críticas internas en el PRO. "La fácil hubiese sido cerrar con alguno de los dos sellos nacionales. Pero yo quiero dar la pelea porque estoy convencido", exclamó.

Lo definió como "un espacio nítido y coherente, un grito federal que reúne a justicialistas, radicales e integrantes del PRO.

"Capital Federal y provincia de Buenos Aires se juntan en el Congreso para discutir sus temas y a nosotros nos cuesta tener dictámenes necesarios para nuestros intereses. Provincias Unidas viene a defender eso", argumentó.

“Mi papá no arriesgaría tanto”: las hijas de Pedro Kreder cuestionaron la ruta elegida y pidieron apoyo aéreo

Anticipó que, tras las elecciones, el bloque crecerá y tendrá un rol clave en el Senado con 21 representantes para discutir temas cruciales como una reforma fiscal y la coparticipación.

"Generacionalmente hoy hay un grupo de gobernadores que entendemos que aún con diferencias tenemos que discutir una reforma fiscal que le quite el pie encima a la producción y al trabajo", consideró.

ENERGÍA: EL SUEÑO DE ‘DESENCHUFARSE DE CAMMESA’

El Gobernador Ignacio Torres también hizo mención a un objetivo prioritario a mediano plazo en materia de energía.

“Es muy confiada, no ve maldad en las personas”: una amiga de Juana reveló datos clave tras su desaparición en Comodoro

"Mi sueño es desenchufarnos de Cammesa. Nosotros somos generadores y tenemos superávit energético. Incluso se abren oportunidades con la repotenciación de Futaleufú”, apuntó.

"Lo más importante es que preparemos una reparación histórica para que los habitantes de la provincia tengamos energía barata y sobre todo la producción que es electrointensiva también tenga energía barata para ser más competitivo", explicó.

LA AGENCIA DE DESARROLLO Y EL TRABAJO CON EL SECTOR PRIVADO

De cara a la próxima etapa de la gestión, el Gobernador proyectó que “la Agencia de Desarrollo tendrá un protagonismo superior* al de muchos ministerios".

“Este organismo hace vinculante la voz del sector privado en distintas políticas", añadió.

Para reactivar la economía, su receta es un "esquema de alivio fiscal, acceso al crédito y seguridad jurídica en un trabajo coordinado con el sector privado y también con los gremios".

Clausuraron dos agencias de autos en Comodoro y secuestraron un vehículo con el chasis adulterado

Puso como ejemplo la mesa de trabajo con operadoras petroleras y sindicatos para eliminar las retenciones al petróleo convencional y reinvertir esos fondos en la cuenca.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL: "DEFENDER LO NUESTRO"

Torres definió su relación con la administración de Javier Milei con pragmatismo. "Cuando el Gobierno nacional plantea una medida que es favorable para Chubut, a mí me van a encontrar militándola. Cuando plantea una medida que atenta contra los intereses de Chubut, me van a encontrar plantándome", sintetizó.

Lograron desencajar la camioneta de Pedro Kreder: “Mi papá no llegó manejando esta camioneta”, dijo su hija

En ese contexto, criticó la mirada "aspiracional" del gobierno a reconocer "a mí me gustaría que en la agenda bilateral con EEUU se trabaje en el problema arancelario con el aluminio en la provincia¨ que genera miles de puestos de trabajo y no está en la agenda".

IMPORTANCIA DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS Y DEL PLEBISCITO POR LOS FUEROS

En sus palabras finales, Torres hizo un llamado a la reflexión. "Tenemos que parar la pelota una vez, reflexionar sobre todo lo que estamos logrando, sobre qué se vota y entender que cuanto más vocerías tengamos en el Congreso defendiendo los intereses de la provincia, todos esos proyectos los vamos a poder realizar", evaluó.

Sobre el plebiscito, lo definió como "un antes y un después en la calidad institucional e instó a la población a "dimensionar el logro que vamos a tener como provincia".

“No se pueden descartar ni confirmar”: la revelación que reaviva el misterio de la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder

Con un llamado a votar y la esperanza puesta en una alta participación, el Gobernador cerró una entrevista que dejó en claro las batallas que está dispuesto a dar en Chubut como en el escenario nacional encuadrado en el espacio federal de ‘Provincias Unidas’ que busca romper con la lógica de la polarización entre el PJ y LLA.