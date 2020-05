RAWSON (ADNSUR) – Tras dos meses de verse impedidas las sesiones en la Legislatura provincial, debido al conflicto gremial y la pandemia, finalmente este martes se concretará la sesión, aunque con demoras, está prevista que comience cerca de las 10.30 de la mañana.

Previo al comienzo de la sesión, el diputado del PJ, Carlos Eliceche habló con ADNSUR, sobre el tratamiento del pliego presentado para nombrar en la presidencia del Banco del Chubut, Javier Alvaredo, tras la salida de Julio Ramirez. Y manifestó que más allá de la decisión que ha tomado el gobernador de cambiar parte del directorio del banco, que está dentro de sus atribuciones “nos extraña que no pueda encontrar entre 6000 mil chubutenses una persona indicada para conducir el banco, y tengamos que recurrir a alguien que además de que no conocemos, no está ni radicada en la provincia”.

Ante estos cuestionamientos, el diputado aseveró que “No vamos a acompañar el pliego, lo vamos a mandar a comisión para su tratamiento y análisis; y será ahí donde se analice y después se dará tratamiento o no”, indicó al aclarar que hoy no será tratado sobre tablas.

Asimismo, adelantó que presentarán un proyecto para modificar la ley orgánica del banco “que establezca que quien presida el destino del banco sea alguien que tenga que cumplir con todos los requisitos que marca la constitución para gobernador o diputados, con cuatro años de residencia, tiene que ser una persona identificada con el sistema cultural y económico de la provincia”, dijo.

Por último, Eliceche destacó el funcionamiento del Banco del Chubut y cuestionó que “respondiendo nose a que interés, el gobernador pretende cambiar el presidente y poner a una persona que sabemos que está identificada con un proyecto económico y político que conduce Massa”.