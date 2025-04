El poder entre bambalinas

Política Las dulces medias del gobernador, un concejal que dijo sí cuando quería decir no y otros encantos de la política de Chubut Un diputado que no quiere parecer chupamedias del gobernador, pero se esfuerza en disimularlo. La casualidad de otro crédito por 650 millones de dólares y un antecedente extraviado en Legislatura. La reaparición menos pensada, para defender el BOCADE. Un concejal de Comodoro que no sabe si se nubló o está ‘ga-gá’ y otro que quiere prohibir los celulares. Un diputado cordillerano quedó en ‘orsai’ por la ley de Bosques. Y otras perlitas, del Poder Entre Bambalinas.