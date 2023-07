Las elecciones para renovar autoridades municipales de la ciudad de Córdoba comenzaron a las 8 de hoy, con la participaron de 11 candidatos que aspiran a suceder al jefe comunal y gobernador electo de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Martín Llaryora, en una disputa hegemonizada por el peronismo y Juntos por el Cambio (JxC).

Son 1.131.148 los electores para sufragar en estos comicios en los que, además de intendente y vice, se elegirán 31 concejales y 5 integrantes para el Tribunal de Cuentas.

Las dos principales fuerzas que polarizan las elecciones y que se posicionan para acceder a la administración son la del oficialismo, que promueve para intendente al actual viceintendente Daniel Passerini (PJ) y como vice a Javier Pretto, expresidente del PRO en la provincia, y quien a fines de mayo se incorporó a la coalición del oficialismo provincial, y el espacio de JxC.

Este último impulsa la fórmula que integran el diputado nacional de la UCR Rodrigo de Loredo y su par del PRO Soher El Sukaria.

Llaryora, el actual intendente, fue elegido gobernador en las elecciones provinciales del 25 de junio último como representantes del "schiarettismo", y asumirá en su cargo el 10 de diciembre.

El jefe de campaña de JxC, Juan Negri, había cuestionado ayer públicamente al oficialismo por "alentar a no votar", al sostener que desde esa fuerza se publicitó que "no serán sancionados por la Justicia los que no concurran a votar", a pesar de la obligatoriedad que establece el Código Electoral.

También había cuestionado a la Junta Electoral por la falta de información sobre la conformación de las autoridades de mesa y sobre el operativo de despliegue y seguridad de las urnas.

Las restantes listas corresponden a dos espacios afines al kirchnerismo: Córdoba de Todos, que lleva la formula para la gobernación integrada por Humberto Spaccesi-Silvia Peñaloza, y el Partido Humanista que postula a Eduardo González Olguín-Luis Aubrit.

También aspiran a llegar a la conducción municipal Encuentro Vecinal Córdoba, con la fórmula César Orgaz-Gonzalo Frontera; Somos Córdoba con Juan Pablo Quinteros-Gabriel Ratner; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad con el binomio Laura Vilches-Virginia Caldera Marsengo y el Partido Popular con Miguel Bustos-María Caballero.

Por su parte, el Partido Unión Popular impulsa a Romina Giménez-Norma Sabbadin; el Partido Demócrata a Jorge Scala-Paola González Cuevas y, finalmente, La Libertad Primero a Verónica Sikora-Enrique Rigatuso.

En los comicios se utiliza el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), la misma que se aplica en la provincia y que contiene la oferta electoral de todas las categoría en un solo papel, y se elige mediante tilde con lapicera.

También están habilitados para sufragar los adolescentes a partir de los 16 años cumplidos hasta el domingo y los extranjeros mayores de 18 años con un mínimo de 2 años de residencia continua en la capital cordobesa.

Voceros de la Junta Electoral Municipal informaron que se dispondrá de aulas para la votación accesible para personas con discapacidad, para embarazadas y mayores de 70 años.