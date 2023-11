Luego de otra semana para el olvido en la Legislatura, con sesiones fracasadas y una incertidumbre total respecto a la última sesión prevista para el 30 de noviembre, la mirada está puesta ahora en la nueva Cámara de Diputados que asumirá el 10 de diciembre: no queda otra alternativa que poner las expectativas en lo que viene, ante la decepción del panorama actual.

Desde ADNSUR elaboramos este informe especial para tener a mano los principales datos de cada uno de los legisladores que fueron electos el 30 de julio pasado, y que por los próximos cuatro años tendrán la responsabilidad de la elaboración de las leyes en la provincia del Chubut, en el mismo período que el futuro gobernador Ignacio Torres.

El primer dato a tener en cuenta entonces, es que el gobernador de Juntos por el Cambio tendrá una mayoría propia de 16 de diputados de su espacio político: como vamos a detallar, se trata de mayoría de legisladores del PRO, más varios radicales y algunos extrapartidarios. Mucha gente sin experiencia que se asoma por primera vez a la función pública.

El otro dato a plantear de entrada nomás, es que será una Cámara que contará con cuatro bloques, un número que no se daba hace tiempo, desde el período 2007-2011. Las últimas tres composiciones de la Legislatura fueron de tres bloques, al menos las listas votadas por los electores, más allá de las rupturas posteriores que partieron a cada bancada en varios pedazos.

Además, hay que explicar que esa división de bloques es una muestra del nuevo escenario político de Chubut, con un peronismo supuestamente “unido” (que antes iba en dos bancadas opuestas que podemos definir como kirchnerismo y dasnevismo), la alianza entre radicales y PRO, y la aparición de dos fuerzas que nunca habían tenido representación parlamentaria, como los libertarios y la izquierda.

Datos generales

Si hablamos de género, habrá 14 hombres y 13 mujeres -ecuación que puede cambiar en 2025 y pasar a 14 mujeres si el Frente de Izquierda cumple con el compromiso de campaña y asume Omayra Rocha-. Será la primera vez que habrá un diputado que es discapacitado motriz, en un recinto histórico que no cuenta con rampas para el acceso a las bancas, todo un desafío.

Respecto al reparto geográfico, habrá 9 de Comodoro, 4 de Trelew, 4 de Puerto Madryn, 4 de Esquel, dos de Rawson, una de Lago Puelo, uno de Telsen, uno de Rada Tilly y uno de Puerto Pirámides.

En materia de formación profesional, habrá mayoría de docentes (8) y abogados (4) -hay varios estudiantes de abogacía- pero es muy heterogéneo el panorama: por ejemplo, entre las actividades se cuentan un arquitecto, una ingeniera, una instrumentadora quirúrgica, un empresario turístico, un financista, un ingeniero forestal y una jubilada.

Habrá tres diputados de vinculación sindical: uno de los viajantes y la CGT, otro de choferes de colectivos, y la restante de Camioneros. Y en este sentido, el dato es que después de cuatro mandatos consecutivos de Carlos Gómez, los Petroleros Privados no tendrán a un vocero en la Legislatura tras 16 años.

En materia de experiencia legislativa, cuatro legisladores continúan en sus bancas porque renuevan mandato: Juan Pais, Tatiana Goic, Mariela Williams y Andrea Aguilera. Habrá dos que ya fueron diputados provinciales, como Jacqueline Caminoa y Gustavo Fita. Y uno que fue diputado nacional, como Sixto Bermejo.

Otros tres han sido concejales, todos de Esquel: Sergio Ongarato, Norma Arbilla y Karina Otero. Y hay cuatro que vienen de ser intendentes: el mismo Ongarato, Luis Juncos, Fabián Gandón y Leonardo Bowman.

Hecha esta introducción, vamos al repaso, nombre por nombre, los 27 futuros diputados que integrarán los cuatro bloques de la Legislatura por los próximos cuatro años.

Juntos por el Cambio

El bloque de la mayoría de 16 diputados está integrado por 8 diputados del PRO, que son Emanuel Fernández, Sonia Cavagnini, Sergio González, Paulina Hogalde, Roxana Soldani, Daniel Hollman, Fabián Gandón, y Leticia Magaldi; 6 radicales, que son Jacqueline Caminoa, Luis Juncos, Sandra Willatowski, Andrea Aguilera, Karina Otero y Sergio Ongarato.

Además hay un afiliado del Pach, como Sixto Bermejo, y otro que se define como apartidario, sin ninguna afiliación, como Leonardo Bowman.

Se trata de un bloque en principio con un hilo conductor, ya que los une el liderazgo de Torres y ser la bancada oficialista: a todos los convocó él personalmente, no cedió a ninguna presión de cierres partidarios, y en todo caso, logró acuerdos a título personal.

El primer dato a dar en el repaso de los nombres, es que todas las conversaciones previas apuntan a que Daniel Hollmann sería el presidente de esta bancada del oficialismo, por la confianza y el vínculo político que tiene con el gobernador electo. Así surgiría del consenso entre la mayoría, según confesaron varios de los miembros del bloque a esta columna, y quizás con alguna sorpresa, ya que había quienes adjudicaban ese rol a Caminoa, por encabezar la lista.

Daniel Holman -el probable presidente de la bancada- es de Esquel, y su profesión es ingeniero forestal recibido en la UNPSJB. No es chubutense de nacimiento, pero cordillerano por adopción. Es propietario de una empresa de servicios forestales y fue secretario de ambiente en la gestión de Sergio Ongarato, quien será su compañero de bloque. Tuvo un rol clave como armador de listas en la cordillera y actualmente es presidente del PRO en Chubut.

Jacqueline Caminoa encabezó la lista y fue la primera confirmada por Torres. Oriunda de Lago Puelo, tiene una extensa trayectoria como militante y dirigente de la UCR, de la que llegó a ser presidenta hasta hace un año y medio. Fue diputada provincial en el período 2015-2019, y se enfrentó a parte de la dirigencia radical en el cierre de listas de 2021 por acordar con Torres, quien le reconoció su compromiso.

Emanuel Fernández, joven comodorense que está próximo a recibirse de abogado en la UNPSJB; ha sido presidente de la juventud local y provincial del PRO. Lidera el espacio joven de la ciudad petrolera, siempre encolumnado con Ana Clara Romero. Fue una pieza clave en los armados electorales y en la coordinación de la fiscalización, por lo que se ganó el lugar de uno de los voceros del espacio en la zona sur.

Sonia Cavagnini, es profesora, Técnica en Gestión Educativa y Licenciada en Educación, además de Martillera, Corredora publica y Corredora Inmobiliaria. Nació en Trelew, pero actualmente reside en Playa Unión. Durante la presidencia de Mauricio Macri fue directora de Migraciones de Rawson. Además fue presidenta de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos y Consiglere del Consulado de Bahía Blanca durante diez años. Milita en el PRO desde el 2014 ejerciendo la vicepresidencia durante cuatro años. Actualmente es apoderada del PRO Chubut e integra la mesa Nacional del Partido.

Luis Juncos está terminando su tercer mandato consecutivo como intendente de Rada Tilly, y viene de tener otro amplio respaldo en las urnas hace cuatro meses con su candidata Mariel Peralta. Aporta volumen político y chapa de ganador dentro de la UCR, imponiéndose en los cierres contra Torres y Romero con una lista única. Uno de los más “independientes” del bloque respecto al gobernador.

Sandra Willatowski también es radical, y proviene de Trelew. Es instrumentadora quirúrgica y administra el Centro Cardiológico de su ciudad, por lo que se perfila para la comisión de salud. Está afiliada desde los 18, y siempre fue militante y participó en la fiscalización. Trabajó en la campaña a intendente con Germán Larmeu en 2019, llegó a trabajar muy cerca de Gustavo Menna y luego junto a Gerardo Merino en las campañas de 2019 y 2021, cuando fue candidata suplente al Consejo de la Magistratura. Su relación política con Nacho Torres comenzó en 2016, cuando lo conoció por cuestiones laborales cuando estaba al frente de Pami Chubut.

Sergio González está vinculado a una familia histórica de Puerto Rawson, propietaria de licencias de pesca y que siempre se dedicó a los avistajes de Toninas y al rubro gastronómico. Es diseñador gráfico pero siempre estuvo ligado a la actividad turística, y fue funcionario de la gestión justicialista del ex intendente capitalino Adrián López. Actualmente integra la Cámara de Comercio y el EMRETUR de la capital provincial. Es reconocido como el primer afiliado del PRO en la zona y se convertirá en el primer discapacitado motriz en llegar a la Legislatura.

Paulina Hogalde es definida por sus pares como un perfil más técnico que político; es abogada de la UBA, con un posgrado en Recursos Naturales. Ha trabajado de manera independiente y en la justicia, y sería su primera incursión en la arena política. Es nacida y criada en Rio Mayo, pero vive en Comodoro Rivadavia desde que se recibió. Al igual que Emanuel Fernández, es del PRO, pero viene de familia radical, y su padre es un dirigente radical de su pueblo.

Leonardo Bowman es nacido en Telsen, donde actualmente es presidente de la comuna electo por voto popular. De 49 años, es profesor de educación física, recibido en Comodoro Rivadavia en 1998. Fue su trabajo durante 20 años, incluso se desempeñó de manera itinerante en las escuelas de la meseta, hasta su titularización en la escuela de Telsen. No es afiliado a ningún espacio, pero integró la lista de la UCR cuando fue electo en 2019.

Roxana Soldani es de Puerto Madryn, actualmente jubilada de su actividad empresaria como proveedora de servicios navales para la pesca. Se sumó a la política en 2019, fue precandidata a intendenta, aunque finalmente desistió y luego se sumó a la lista de diputados. Fue electa como presidenta del Departamento Biedma del PRO.

Andrea Aguilera es actualmente diputada por la UCR, y es la única de este espacio que repite. Es abogada y jugó un fuerte rol opositor en la Cámara frente al gobierno de Mariano Arcioni. Estrechamente vinculada en lo político con el futuro vicegobernador, Gustavo Menna, con quien hacen un tándem de trabajo muy fuerte. De todos modos, encolumnada detrás de la figura de Ignacio Torres. Va a tener una participación muy activa, pero desde otro lugar, porque ahora le tocará defender las iniciativas del oficialismo.

Sergio Ongarato es arquitecto, y lleva dos mandatos consecutivos como intendente de Esquel, donde tiempo atrás había sido concejal. Viene de familia política, ya que su padre también fue un intendente radical. No tiene buena relación con Arcioni pero sí supo tenerla con Mario Das Neves, con quien se respetaba y acordaba. Viene de perder las elecciones internas con Torres para el Senado, y eligió no presentarse a otro mandato local. Tuvo enfrentamientos con el PRO y el radicalismo local, con figuras como Matías Taccetta y dos compañeros suyos en el bloque, como Hollman y la concejal Karina Otero. No está claro si será un soldado de Torres o tendrá una postura más librepensadora.

Fabián Gandón es nacido y criado en el barrio porteño de Belgrano, pero vive hace más de 30 años en Puerto Pirámides, donde llegó a ser intendente hace cuatro años por el PRO. Tiene formación como licenciado en Publicidad, y buena parte de su vida estuvo vinculada a la conservación ambiental.

Karina Otero es de Esquel, militante de la UCR y maestra de nivel inicial. Desde su época en la juventud radical tuvo un rol muy activo, y llegó a ser concejal en la última gestión de Ongarato en 2019, aunque fue de las más críticas a su propio gobierno. Un caso como Caminoa y Willatowski, de mujeres radicales más afines al liderazgo de Torres que a la conducción partidaria de Damián Biss.

Sixto Bermejo es un histórico dirigente del Pach de Trelew, ciudad de la que es comerciante reconocido hace muchos años, con un local vinculado al agro. Es activo participante de la Cámara de Industria y Comercio, y fue diputado nacional entre 2015 y 2017, banca a la que accedió como suplente de Mario Das Neves. Luego titular de Corfo Chubut por dos años.

Leticia Magaldi es de Comodoro Rivadavia, con experiencia en el campo privado, e hija de un referente de la economía social vinculado al INTA que falleció hace dos años. Siempre trabajó cerca del espacio político de Ana Clara Romero. Estudia licenciatura en recursos humanos y estudió para contadora publica, pero dejó la carrera para vivir un año en Bélgica. Era suplente y fue la última en ingresar en la lista cuando el TEP no oficializó la candidatura de Macarena Acuipil.

Arriba Chubut

El bloque de Arriba Chubut tendrá 7 diputados y será la primera minoría, enfrentando el enorme desafío de mantenerse compactos y unidos en medio de un justicialismo partido en varios pedazos. El bloque es producto de nombres encastrados por varios dirigentes, algunos de los cuales ni se hablan en estos momentos.

Hay diputados que responden a Juan Pablo Luque, a Mariano Arcioni, a Ricardo Sastre, a Jorge Taboada, a Máximo Kirchner y hasta hay una histórica militante del espacio del cordillerano Rafael Williams, cuya esposa está por sumarse al gobierno de Ignacio Torres.

Para este bloque, va a ser un verdadero milagro que sus miembros sigan unidos y votando en conjunto cada uno de los temas, en medio de toda la presión que les va a tirar un estratega que ha demostrado que juega a fondo como Ignacio Torres.

Claramente su rol no será el mismo si integran el gobierno nacional en caso de que sea electo Sergio Massa presidente, porque habrá un ordenamiento natural. Si la suerte es adversa y gana Milei, el panorama será muy distinto. Para colmo el Partido Justicialista de Chubut afrontará en marzo un duro proceso de elecciones internas, y es probable que no todos queden ubicados en los mismos espacios.

Hasta ahora no hay miras de quién puede presidir el bloque, algo que no va a surgir por consenso, sino producto de una difícil votación. Muchos apuntan a la figura de Juan Pais, por su experiencia de cuatro años conduciendo el bloque oficialista, donde mostró una enorme cintura, y porque es el único que tiene diálogo tanto con Luque como con Arcioni.

Norma Arbilla, es ingeniera, nacida en Esquel, una histórica militante peronista, pero de un perfil más ligado a lo técnico; es una figura muy respetada en la zona y con posturas moderadas y proclives al consenso. Fue concejal de Esquel durante dos mandatos, y fue secretaria de gobierno del intendente Rafael Williams, líder de su espacio. También integró la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales. Estuvo en la delegación local de Corfo y se especializa en generar procesos productivos. Fue candidata a intendente de su ciudad, y la propuesta de encabezar la lista le llegó de manera sorpresiva e inesperada el último día de cierre, de parte del candidato Juan Pablo Luque.

Emanuel Coliñir es de Trelew, de la misma generación que Ignacio Torres, con quien tiene casi la misma edad. Formado en el peronismo, estudiante universitario, militante de La Cámpora con llegada a Máximo Kirchner y Eduardo Wado De Pedro. Es coordinador de municipios en la Patagonia dentro del Ministerio del Interior hace cuatro años, y se ganó el lugar luego de ser triunfador en la interna de Trelew para la intendencia por el PJ, donde logró luego un segundo lugar en la elección general. Tiene buenos vínculos no sólo con el kirchnerismo, sino con el Frente Renovador de Sergio Massa.

Mariela Williams es una de las que repite mandato, y viene de cuatro años en el bloque oficialista de Arcioni y Ricardo Sastre. Es docente y fue concejal en su ciudad, Puerto Madryn. Se referencia en el liderazgo de los hermanos Sastre en la ciudad del golfo.

Juan Horacio Pais es de Comodoro, hijo del ex senador Mario Pais, con formación de abogado especialista en el ámbito civil, administrativo y laboral. Viene de ser el presidente de la bancada oficialista de Chubut al Frente durante cuatro años. Ingresó en la lista a pedido de Mariano Arcioni, pero tiene un excelente vínculo con Juan Pablo Luque.

Vanesa Abril también es de Comodoro, y tiene una carrera profesional como auditora de medios, y desarrollo de contenidos web. Su formación y experiencia estaba vinculada hasta 2019 al sector de Comunicación Corporativa, dirigiendo el área de Medios de 3CE. Luego fue convocada a la función pública por Mariano Arcioni, y fue subsecretaria de Información Pública durante cuatro años. No hay dudas de que será la voz de Arcioni en la Cámara.

Gustavo Fita vuelve a la Legislatura después de cuatro años, en los que integró el bloque del FPV opositor a Das Neves. Es comodorense, dirigente sindical de la CGT, hijo del histórico dirigente del gremio de Viajantes, Juan Carlos Fita. Fue propuesto por Juan Pablo Luque, cuyo equipo municipal integró durante cuatro años como secretario coordinador de gabinete.

Tatiana Goic es otra legisladora actual que repite mandato, producto del acuerdo de su referente, el dirigente Camionero Jorge Taboada, con la lista de Luque y Sastre en Arriba Chubut. Estudiante de abogacía y secretaria de Organización del sindicato de Camineros, durante cuatro años Goic fue una de las voces más críticas a la gestión de Arcioni. Se espera que juegue un rol similar con el gobierno de Ignacio Torres.

El Plich y la izquierda

Para el final del recorrido, dos bancadas que por primera vez en la historia de Chubut van a tener representación parlamentaria. Por un lado, con tres bancas, el Plich: una alianza entre el Pich y Ciudadanos por Chubut, espacio enrolado en la fuerza nacional de La Libertad Avanza. Se trata de un espacio que tendrá otra relevancia si Javier Milei llega a ser presidente, y que tiene a César Treffinger como diputado nacional.

Las tres bancas pueden ser claves para Ignacio Torres si busca algún tipo de mayoría especial de dos tercios sumando al bloque oficialista. Es un sector que, si bien es oposición, puede ser terreno fértil para acuerdos políticos. No hay que olvidar que sus candidatos a presidente, Patricia Bullrich y Javier Milei, llegaron a un acuerdo de cúpulas.

Finalmente, la banca unipersonal del Frente de Izquierda y Trabajadores, que llegó con la alianza entre el Partido Obrero y el MST en la boleta que llevaba a la gobernación a Emilse Saavedra. Todo indica que marcará la postura más opositora en materia social y ambiental, de acuerdo a lo expresado en sus propuestas de campaña.

Andrea Toro reside en Trelew, aunque nació en Trevelin; es abogada recibida en la UNPSJB, especializada en Derecho de Familia y Laboral. Su contacto con la política llega de la mano de José Pérez, secretario general de la UTA, ya que fue abogada asesora de ese sindicato. Fue candidata a senadora en 2021 y desde hace años es la presidenta del Partido Independiente del Chubut.

César Daniel Casal es de Comodoro Rivadavia, de 63 años, criado en Diadema Argentina. Vivió un tiempo en Trelew y regresó a la zona sur. Estuvo afiliado 40 años al PJ, donde llegó a ser congresal y candidato a intendente. En 2021 conoció a César Treffinger y se desafilió al peronismo, y actualmente es presidente de la Convención Provincial del nuevo partido Ciudadanos por Chubut. En su actividad privada trabaja en servicios de intermediación financiera, en el rubro de préstamos personales.

Antonio Marcelo Rubia es cordobés de nacimiento, tiene 50 años, y vive en Puerto Madryn hace 25. Sus estudios son tercer año de bachiller, y desde muy pequeño tuvo todo tipo de trabajos: vendedor de diarios, luego en una tintorería y fue cocinero de un restaurante. Encontró su vocación como chofer de colectivos durante 20 años, y desde entonces es afiliado al gremio de la UTA, donde integra la comisión directiva. También llegó de la mano del Pich y de José Pérez.

Santiago Vasconcelos, el único diputado de la Izquierda, tiene 38 años, vive en Puerto Madryn, y es profesor de biología. Cursó sus estudios en la UNPSJB y la UBA. Enseña en escuelas de Puerto Madryn, así como en la Universidad. Es delegado de escuela por parte de ATECh. Hace 15 años milita en el Partido Obrero, participando de distintas luchas de la provincia, especialmente en materia ambiental. Actualmente está procesado por la justicia federal por un corte de ruta en protesta a una decisión de la Legislatura, y se considera un “perseguido por la justicia como tantos vecinos por la defensa del agua”.