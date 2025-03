Dos frases del discurso del gobernador Ignacio Torres el último viernes ante la Legislatura se destacaron por sobre el resto de sus palabras, porque marcaron un cambio de contenido en su mensaje, a partir de conceptos “disruptivos” que no habían formado parte del tono anterior que venía utilizando desde que asumió en el cargo.

La primera de esas definiciones estuvo referida a la educación -con un mensaje a los empleados públicos- y la segunda a la producción y empleo. Una eligió claramente un enemigo, la otra marcó a todos los chubutenses un norte y un desafío a concretar en los próximos tiempos.

“En nuestro gobierno vamos a negociar con los representantes de los trabajadores, no con los delincuentes”. Lo dijo Ignacio Torres en alusión a los dirigentes de Atech, aunque se cuidó de nombrar a ese sindicato, el de mayor cantidad de afiliados entre los docentes de la provincia.

El término “delincuentes” apuntando a sindicalistas del estado provincial es algo nuevo en boca del gobernador. Hasta aquí, Torres había tenido un 2024 tranquilo, casi sin medidas de fuerza, y siempre había hablado en general del ejemplo de los gremios que entendieron el difícil momento que vivía la economía de Chubut.

Sin embargo, el segundo año de su mandato comenzó con una medida de fuerza que se sintió el primer día de clases, en el inicio del ciclo lectivo. A diferencia del año anterior, durante toda esa semana Torres estuvo ausente -incluso tampoco asistió a los aniversarios de Comodoro y Esquel- con gestiones fuera de la provincia de las que nada se informó oficialmente.

Habría que bucear mucho hacia atrás para encontrar un gobernador que no elija una escuela para presidir el acto de inicio de clases, toda una tradición. Al Torres de 2024 no se le hubiera ocurrido no asistir a un acto que tiene tanta carga simbólica.

Pero el momento no era el mejor, y el clima estaba enrarecido. 10 días después, el jueves 6 de marzo, el gobernador estuvo por primera vez en persona en una reunión paritaria docente (otro hecho novedoso) para anunciar la firma de un acuerdo salarial con “todos los gremios” aunque Atech no firmó.

Es evidente que el gobernador entendió que el mensaje a toda la provincia del viernes era la oportunidad para dejar en claro que se le acabó la paciencia, y no ahorró ningún calificativo para acusar a los dirigentes docentes de boicotear la educación de los chicos y de ser culpables también de la debacle educativa de los años anteriores.

Nunca había embestido con ese nivel de virulencia a un gremio de trabajadores estatales, y es muy probable que se haya tratado de una muestra también hacia el resto de las organizaciones sindicales que puedan analizar enfrentar al gobierno.

Razones

Ya desde antes de asumir, Torres sabía que volver a la normalidad el dictado de clases era uno de sus grandes desafíos, y en 2024 -contra muchos pronósticos agoreros- logró que la principal preocupación de los chubutenses pase a un segundo plano. Así lo expresó él mismo en su mensaje, al sostener que “la educación era considerado el primer problema a resolver para la población y hoy ocupa el cuarto o quinto lugar”.

Atribuyó este cambio al éxito de una medida salarial que fue disruptiva el año pasado: la Ley de Profesionalidad Docente, que dijo “es modelo y quieren copiarla otras provincias”. En este punto, aludió a sus nuevos enemigos declarados, los dirigentes de la Atech, cuando afirmó que le daba vergüenza leer el contenido de las asambleas y que “un dirigente gremial dijo que el aumento era extorsivo porque solamente se pagaba a quienes iban a trabajar”.

La respuesta fue que “en cualquier laburo” el que cobra tiene que ir a trabajar. Y si bien no fue una frase triunfalista, reconoció que el salario docente no es el ideal, pero es mucho mejor que cuando asumió: “salimos del último puesto del salario docente y ahora estamos en la media, pero lo estamos sosteniendo sobre la inflación”, afirmó.

Evitando nombrar a Atech, pero no dejando lugar a dudas, afirmó Torres que “un sector de uno de los gremios docentes se reunió para hacerme una denuncia penal y llevarla como motivo de paro” y dijo que cuando se enteró le dio mucha bronca. No estaba escrito en su mensaje, y lo expresó de manera coloquial mirando a los presentes.

“Me querían hacer una denuncia porque decían que Chubut estaría financiando la guerra de Palestina por un acuerdo con una empresa israelí”, expresó asombrado, y agregó “estos ignorantes que quieren hacer un paro por este delirio son parte del problema y no vamos a permitir que vuelvan a hipotecar el futuro de los chicos porque lo único que quieren es no laburar”.

Y en una clara alusión a la condena que sufrió días atrás el líder de Atech, Daniel Murphy, los desafió “si quieren defender a Palestina vayan a Franja de Gaza, pero si quieren romper un vidrio, lo van a tener el pagar de su bolsillo”. No es casual que el único diputado ausente en la sesión haya sido Santiago Vasconcelos, del Frente de Izquierda, quien es cercano a esta dirigencia docente.

Otro hecho simbólico del acto del viernes está unido a lo dicho: la presencia de los brigadistas con su inconfundible indumentaria roja en la primera fila, en los lugares generalmente reservados a autoridades y funcionarios. Fueron los homenajeados especiales, y recibieron un aplauso de la concurrencia pedido por el mismo gobernador, en agradecimiento a su lucha contra los incendios.

Lo que buscó transmitir Torres fue clarísimo: los brigadistas arriesgan su vida y dan todo al servicio de la comunidad, son el ejemplo de servidores públicos, a diferencia de ciertos dirigentes docentes que protestan por tener que ir a trabajar e hipotecan el futuro de los chicos. Sin dudas, fue uno de los ejes centrales del mensaje.

Desafíos

No fue un discurso de muchos anuncios, incluso el mismo gobernador reconoció que en su estilo improvisado, se había olvidado de anticipar los proyectos que enviará en breve a la Legislatura, como la nueva Agencia de Recaudación Provincial.

Como era de esperarse, el mandatario repasó los alcances del acuerdo de desendeudamiento con la Nación que permitieron el inicio de la obra para finalizar la ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew, que había sido un compromiso de su discurso un año antes, así como el edificio de la escuela de Biología Marina en Comodoro.

En ese mismo sentido, anticipó que “entre abril y mayo va a llegar el equipamiento para el nuevo hospital de Trelew y lo vamos a inaugurar de una vez por todas” destacando que “se bajó el costo original de 9 mil a 6 mil millones de pesos para un edificio que va a ser de referencia en toda la Patagonia”.

Y retomando el compromiso que había dado en el aniversario de Comodoro, ahora fue más allá, y anunció que obtuvo el dinero para una obra emblemática como es el acueducto de la zona sur. Se trata de un anuncio que genera un compromiso de una enorme responsabilidad, similar a la doble trocha, porque son obras muy esperadas por esas comunidades, que ningún gobierno ha solucionado, y que no pasan desapercibidas: nadie se va a olvidar si no se cumplen.

Tomando en cuenta esa dimensión, Torres dijo sobre el acueducto “quiero anunciar la obra más importante de mi gestión”, y explicó “conseguimos el financiamiento por más de 160 millones de dólares para terminar el acueducto y dar solución definitiva al problema del agua en Comodoro”.

Sostuvo que hubo que esperar un año “producto de todos los obstáculos que tuvimos en el principio”, y ahora se lograron tasas bajas con años de gracia por el nuevo estado financiero, que, con endeudamiento que estará destinado a “esas obras que no se ven porque están enterradas, como es el acceso al agua en un municipio tan importante”.

En la oposición -por lo bajo- se frotan las manos: dirigentes comodorenses saben que Torres se juega mucho en ese anuncio. A micrófono cerrado, admiten que ven una oportunidad, ya que si cuando termine su gestión no está solucionado el problema del agua, la credibilidad del mandatario en la zona sur se verá afectada.

En cambio, Torres se juega un pleno a todo o nada: si le sale bien y deja el acueducto sin roturas y funcionando de manera óptima, será el gobernador que solucionó un problema estructural de un servicio básico que afecta a toda la población de tres localidades.

Finalmente, el otro gran desafío que dejó expresado en su mensaje, también tiene que ver con la zona sur, y está vinculado a la explotación de su recurso natural.

Competitividad y reconversión

La alusión del gobernador a la situación que se vive en la Cuenca del Gofo San Jorge con la caída en las inversiones en materia petrolera, fue sin dudas el momento en el que se dejó entrever la mayor preocupación respecto al presente y el futuro, aunque con un mensaje esperanzador.

Hubo un duro diagnóstico de la realidad por parte del mandatario, que no esquivó la alusión a las decisiones tomadas desde YPF que perjudican a la región: “tenemos una cuenca madura que viene en declive hace años y esto nos obliga a tener una agenda para sostener el trabajo, y la única manera es siendo más competitivos”, afirmó Torres.

Admitió que si bien “hay variables de mercado que impactan en nuestra cuenca y en el valor del petróleo” cuestionó “es mentira que no podemos hacer nada” y en ese sentido, pidió un trabajo mancomunado entre la dirigencia política y gremial, y destacó el trabajo con los legisladores nacionales en esa materia.

“Pudimos eliminar la estafa del precio sostén del barril criollo, los gobiernos nacionales vienen arrebatándonos miles de millones de dólares a los chubutenses” se lamentó Torres, y añadió “la petrolera de bandera priorizo Vaca Muerta por ser más rentable, por más que la quieran vender de otra manera. Esa desinversión no es nueva y debíamos calzarla con la paz social para ser competitivos”, explicó.

Al momento de explicar la búsqueda de competitividad, se refirió a las áreas marginales abandonadas por YPF en las que “llegamos a un acuerdo con la gente de PECOM para bajar aranceles a los polímeros y que se invierta el triple” y en alusión a César Treffinger, agregó “salvo alguna lamentable excepción todos los legisladores acompañaron”.

También remarcó que “promovimos una baja de regalías en las áreas marginales para sostener el empleo” y en el pasaje más significativo de su discurso -porque anticipó políticas de fondo- dijo la otra frase disruptiva de su mensaje: “Les puedo garantizar que, para que podamos transformar la matriz productiva de esta provincia, vamos a llevar un debate con seriedad y responsabilidad, sosteniendo como premisa principal las fuentes de trabajo”.

Este último punto, referido a un debate abierto para reconvertir la matriz productiva, es novedoso en el mensaje de Ignacio Torres, y si bien no amplió demasiado en su discurso del viernes, no se puede obviar toda la discusión central de la semana y la nueva instalación de un tema que una vez más regresa en momentos de crisis: la minería.

El uranio

Si bien en la semana trascendieron titulares respecto a posibles inversiones de Pan American Silver para reflotar el Proyecto Navidad, el gobernador Torres aclaró que se trataba de “operaciones mediáticas” del gobierno nacional y que no tiene en agenda reformar la Ley 5001.

Pero en declaraciones a un medio nacional, el gobernador de Chubut sí puso de relieve el potencial de Chubut en reservas de uranio, y mostró expectativas de un posible “círculo virtuoso” de inversiones y mano de obra en un sector que es estratégico y con métodos que no contaminan.

El mandatario habló de acuerdos de avance con la Comisión Nacional de Energía Atómica y se sabe que hay datos cuantificables de reservorios en la meseta chubutense que ubican a la provincia al tope nacional en este elemento, demandado a nivel mundial como insumo clave para la generación de energía nuclear.

Aquí hay un punto en común con la gestión de Javier Milei, ya que el presidente lanzó un nuevo Plan Nuclear y declaró públicamente que apunta a proveer de energía a la industria de la Inteligencia Artificial, un rubro que mueve inversiones multimillonarias en dólares. Para esto, el uranio es clave, y Chubut es la provincia central en la materia.

En el gobierno de Torres, creen que es el debate que se viene en breve, porque los informes hablan de métodos de extracción que no afectan la prohibición de cianuro a cielo abierto, incluidos en la 5001. Es muy probable que a esto se haya referido el mandatario, además del hidrógeno verde, cuando habla de una nueva matriz productiva que va a requerir de un debate informativo y abierto de cara a la sociedad.

El cambio de tono en estos puntos marca el inicio de un año diferente. Como le ocurre a todo gobierno, pasó un 2024 donde hubo luz verde para avanzar en las primeras reformas y es probable que 2025 tenga otro cariz, porque tiene la particularidad de ser un año electoral, que estará atravesado por discursos de campaña. Ignacio Torres lo sabe y el viernes dio indicios de sus nuevas estrategias.