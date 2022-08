Otra ayudita para los amigos de Madryn

La semana pasada, el gobierno de Mariano Arcioni volvió a firmar un decreto a través del cual destina 100 millones de pesos del Tesoro provincial para ayudar a la municipalidad de Puerto Madryn, a fin de cubrir el rojo que tiene ante el Banco Chubut, que vence este lunes 29 de agosto, según confiaron fuentes consultadas por esta columna. De esta manera, la provincia vuelve a cubrir al municipio que conduce Gustavo Sastre, que ya había gastado los fondos correspondientes a adelantos de coparticipación, como informamos desde esta sección de ‘Bambalinas’ semanas atrás. La decisión política implica un salvataje para un municipio que, de otro modo, no podría afrontar el pago de los sueldos de sus empleados y debería recurrir al tristemente célebre mecanismo de los ‘sueldos desdoblados’. Una ayudita más, y van…

La Municipalidad de Trelew aportó $ 11 millones para que "EL 22" pague la ART y vuelvan los colectivos

¿Ya están los resultados del Censo 2022? Wado lo sabe y dio una pista a favor de Madryn

Ocurrió semanas atrás y tal vez la frase pasó inadvertida entre las gacetillas de prensa que se distribuyeron oficialmente, pero vale volver sobre un párrafo de lo expresado por el ministro del Interior, Wado de Pedro, durante la Expo del Petróleo en Neuquén. Fue cuando habló de Chubut y particularmente de Puerto Madryn, cuando mencionó a esta provincia como ejemplo en relación a la presa Futaleufú, el aprovechamiento de la energía para producir aluminio y el crecimiento poblacional de Puerto Madryn. Allí fue cuando el ministro dijo que la ciudad tiene hoy, “según el último censo poblacional, 120.000 habitantes”.

La afirmación disparó dos posibles conclusiones. Una, la más obvia, ¿ya están terminados los resultados del Censo 2022 y el gobierno todavía no los difundió? La segunda es que se confirmaría la presunción que tiene Madryn respecto de su crecimiento poblacional, lo que dará argumentos para la discusión que, tal como anticipó ADNSUR, pretende dar la ciudad del golfo por los recursos de coparticipación y regalías.

Othar: “No creo que sea necesario desdoblar las elecciones ni eliminar las PASO”

Vale recordar que también Comodoro Rivadavia tiene expectativas por el resultado del relevamiento poblacional, ante el convencimiento de que los resultados de 2010 estuvieron fuertemente subestimados, cuando sólo se registraron 121.000 habitantes, por lo que la disputa por los recursos no será fácil de resolver una vez que se abra el debate.

“Si no vas a sumar, al menos no restes”

La interna del PJ tuvo un capítulo especial la semana pasada, luego de que el presidente del Congreso del PJ, Salvador Arrechea, se expresara en duros términos contra el dirigente de Puerto Madryn, Martín Ebene, quien desde el partido ‘Primero Chubut’, creado por los hermanos Sastre, había opinado a favor de una alianza entre Juan Pablo Luque y esa estructura partidaria:

Trelew discute entre adelantar elecciones o arreglar calles de ripio y Comodoro con sorpresas “transversales”

“Vasco Arrechea, no te pedimos que sumes, pero al menos que no restes –respondió vía Twitter el secretario de comunicación Institucional del municipio, Ezequiel Turienzo-. Tanto que te gusta el dogmatismo, sería bueno que recuerdes que el peronismo no es ni sectario ni excluyente”.

¿Qué había dicho Arrechea? “Los de afuera son de palo”, según el título del comunicado que emitió en réplica a los dichos de Ebene, quien había señalado el interés de su partido por armar un frente con el PJ a través del eje Comodoro-Madryn, en torno a las figuras de Luque y Sastre.

“En la certeza que se refiere a los hermanos Ricardo y Gustavo Sastre, confirmo que los mismos no tienen autorización del Partido Justicialista para participar –dijo Arrechea en su escrito-, y mucho menos para conducir otro partido político, ya sea el que se menciona o cualquier otro fuera del PJ, y ninguna decisión de ese partido compromete ni obliga a los afiliados del Partido Justicialista del Chubut”.

Puerto Madryn: quieren obligar a los hijos de los políticos a que vayan a escuelas públicas

Y agregaba: “ustedes pueden hacer un frente electoral con quienes gusten y acuerden en el marco de la legislación vigente, pero la decisión del Partido Justicialista de conformar o no un frente electoral en Chubut, y en ese caso con quién o quienes, y con qué plataforma electoral, no es facultad de dos o tres afiliados, la va a tomar el Plenario de nuestro Congreso Provincial, y esas decisiones si serán de carácter obligatorio para todos los afiliados a nuestro Partido”.

Semana caliente por la pesca

La Legislatura provincial vivirá una semana compleja, ya que dará ingreso formal al proyecto de ley para eliminar el Fondo Ambiental Pesquero, según el texto enviado por el Ejecutivo, sin que hubiera participación de ninguno de los diputados. El secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, dijo en los días previos que confía en que “los diputados van a apostar por la paz social, al menos los del oficialismo”, pero hay varios ánimos caldeados en torno a la iniciativa. Del otro lado, los gremios marítimos esperan que la ley se apruebe el jueves y se elimine definitivamente el canon, especialmente desde el SOMU, que representa a los marineros, que están obligados a pagar la mitad del tributo (ya que sus sueldos se integran con una parte del valor de las capturas, pero una vez deducidos todos los gastos de la actividad), por lo que ya se anticipa que el jueves podrían convocarse en Legislatura, a la espera de que el tema sea tratado ese día.

La Municipalidad busca reparar y poner en valor diferentes edificios históricos de Astra

Una olla a presión y la disputa por la condonación de 500 millones de pesos

Si la eliminación del FAP no se aprueba el jueves, los gremios de la pesca podrían volver a manifestarse como hicieron semanas atrás, con cortes de rutas. Uno de los temas que podría tener fuerte discusión en la Legislatura es el vinculado a la condonación parcial de la deuda acumulada en los 3 años de vigencia del Fondo, según anticipó el diputado Manuel Pagliaroni, quien expresó su acuerdo con la derogación de la norma a partir del consenso que ya expresaron los intendentes costeros (algunos con más reparo, como el caso de Claudia Loyola, de Camarones, pero con apoyos decididos de Gustavo Sastre y Damián Biss), pero advirtió que sobre la condonación habrá un fuerte debate, ya que se trata de 500 millones de pesos que dejará de percibir la provincia.

El Indec informará todos los meses la cantidad de trabajadores de la administración pública

En la semana también se escucharon expresiones de enojo incluso desde el bloque oficialista, aunque luego optaron por bajar el tono en la discusión pública, donde muchos de los enojos apuntan al secretario Gabriel Aguilar. Al menos hasta el cierre de la semana pasada, había dudas respecto no sólo de si habría 14 votos para aprobar la derogación, sino incluso para reunir las voluntades mínimas en las comisiones involucradas para emitir el correspondiente despacho y poder dar tratamiento al proyecto en la sesión del jueves.

¿Un reto de Economía a Educación?

No pasó inadvertido el artículo 5 del decreto emitido por el gobierno provincial para otorgar el aumento de 18.000 pesos al sector docente, ya que a muchos les llamó la atención el tono en que está redactado, que parece un llamado de atención desde el Ministerio de Economía hacia sus pares de Educación:

Este lunes se presenta el nuevo Plan Nacional contra las Violencias de Género

“El Ministerio de Educación deberá informar mensualmente al Ministerio de Economía y Crédito Público las novedades pertinentes para poder liquidar en tiempo y forma los adicionales indicados y elevar, en un plazo no mayor de treinta (30) días, un proyecto de Decreto que establezca los requisitos que estime necesarios para el acceso a los mismos durante los meses subsiguientes”, se lee en el texto del decreto.

Si bien parece una pauta de conducta para los próximos meses en función de los diferentes impactos que puede tener el decreto en situaciones específicas de los docentes, quienes siguieron de cerca la evolución del modo en que surgió el decreto y la velocidad con que pretendió hacerlo Educación para llegar con la suba en la próxima liquidación, entienden que se trata de un reto desde el área económica por los apuros con que se te terminó resolviendo el aumento por decreto.

"Invertimos $5.000 millones en obras de energía en Chubut", destacó Arcioni

Trelew es un hervidero

Ante las fuertes versiones del posible adelantamiento de elecciones, pese a que aún no hay nada concreto en el plano normativo, en Trelew teje todo tipo de hipótesis y alianzas imaginarias en torno a las candidaturas que impulsará el PJ. Gustavo Mac Karthy estuvo junto al intendente Juan Pablo Luque en el acto del 22 de agosto y al hablar con la prensa evitar cualquier tipo de definición. Luque dijo que pretende que todos los aspirantes justicialistas compitan en una gran interna y de allí salga el mejor candidato. Sobre el tema, muchos hablan de n posible acuerdo entre Maderna y Mac Karthy, a partir de lo que el actual intendente bajaría la candidatura de una de las dirigentes de su espacio, es decir la actual diputada Leila Lloyd Jones.

Cristina Fernández denunció una "feroz campaña política y mediática" en la causa Vialidad

Una interna con ‘mi ex’

Sin embargo, quien salió a redoblar la apuesta es la actual concejal Lorena Alcalá, quien ante aquella posibilidad de alianza planteó que ella está firme y no bajará su candidatura, lo que fue apoyado por otro concejal madernista, Héctor Castillo. De ese modo, Alcalá (ex esposa de Adrián Maderna) enfatizó que está dispuesta a disputar la interna con el candidato que se cierre desde el oficialismo.

Dentro de la interna peronista trelewense, algunos pretendían que también Emanuel Coliñir juegue una candidatura por dentro del PJ, pero quienes trabajan en su armado negaron esa posibilidad, al asegurar que el joven dirigente que en Chubut refleja la alianza entre La Cámpora y el Frente Renovador iría por un espacio propio, que en principio sería el Partido de la Victoria y tampoco se descarta que lo haga a través del propio F.R, aunque en ese caso en una interna eventual con un nombre propio de ese espacio.

Trelew: Ediles rechazaron el convenio que le devuelve parte de la Laguna Chiquichano al Poder Judicial

De aquellas lluvias de ministro, estos barros de candidato

Federico Massoni ya trabaja como precandidato a intendente por la UCR en Trelew, para lo cual tiene un equipo de prensa que inició el envío de gacetillas, con especial foco en la seguridad, uno de los temas que preocupa fuertemente a la ciudadanía del valle.

Precisamente el tema seguridad podría acarrearle dolores de cabeza a Massoni cuando la campaña ingrese a su parte más candente, ya que hay dos denuncias que le vuelven en contra tras su paso por la gestión provincial. Una se vincula con la investigación por la contratación de empresas para realizar la verificación vehicular, que era competencia del ámbito policial.

Y la otra tiene que ver con la demanda civil que inició una empresa proveedora de cámaras de vigilancia, ya que Massoni frenó los pagos a esa empresa cuando asumió en el cargo en el año 2018, con denuncias de sobreprecios en aquellas compras, que luego no se probaron. Como consecuencia, la provincia afronta una demanda de 35 millones de pesos, según informó meses atrás su sucesor en el cargo, el actual ministro Miguel Castro.

Causa Vialidad: quiénes son los intendentes de Chubut que respaldaron a la vicepresidenta

Quien salió a ‘facturar’ la caída de la denuncia que hizo en su momento Massoni por las cámaras fue el ex ministro de Seguridad, Pablo Durán, quien había encabezado, precisamente, aquella licitación: “Lamento mucho que los radicales lo hayan aceptado en sus filas”, dijo el ex funcionario.

Dentro de Juntos por el Cambio, otro dirigente de la UCR que continúa moviéndose fuertemente es el veterinario Gerardo Merino, aunque en este caso lo hace en una sintonía más cercana a la de Ignacio Torres, con quien concretó visitas a Buenos Aires.

La ley de amparo trajo un dolor de cabeza al gobierno

La declaración de inconstitucionalidad de la ley que modificó el sistema de recursos de amparos en Chubut tuvo un curioso capítulo judicial, ya que en la misma semana se conocieron dos sentencias que implicaron un revés para el gobierno y el oficialismo legislativo en particular.

Aguilar, sobre la crisis pesquera en Chubut: "Los empresarios deberán pagar $ 500 millones de la deuda del FAP"

Por un lado, tal como informó ADNSUR, la jueza Brenda Iris Pacheco hizo lugar al amparo presentado por médicos de Pediatría del hospital Regional y ordenó al Ministerio de Salud restablecer el pago de horas de guardia pasiva que el organismo dejó sin efecto desde julio, lo que desencadenó amenazas de renuncias masivas de los profesionales.

Pero al mismo tiempo, previo a expedirse sobre la medida cautelar, la jueza debió declarar inconstitucional una ley que reformó el sistema de amparos en diciembre último, ya que de lo contrario el recurso debería haberse presentado ante una cámara de apelaciones y no ante una jueza de primera instancia (esa obligación se dispuso para todas las demandas que involucren al Estado).

El padre hizo la ley, el hijo la cambió y la justicia dio la razón al papá

Paralelamente, también en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia se produjo una sentencia que decretó la inconstitucionalidad de aquella norma. En esta sentencia se citan argumentos de quien fue uno de los impulsores de la norma original, el entonces diputado Juan Mario Pais, al momento de argumentar la norma en diciembre del año 1999, quien defendía que la misma facilitaría el acceso de los ciudadanos a la justicia, ya que se trataba de regular el derecho de los ciudadanos previsto por el artículo 54 de la Constitución Provincial.

El dato curioso que aporta la misma sentencia es que también cita argumentos del debate legislativo producido 22 años después, en noviembre de 2021, cuando otro diputado del mismo apellido, pero de nombre Juan Horacio, hijo del primero, fundamentó la modificación de la ley, al señalar que muchos jueces de primera instancia no son especialistas en derecho constitucional y que por ello los amparos deben tramitarse directamente con jueces de cámara que sí están habilitados para ese fin.

Según expuso la jueza María Marta Nieto al declarar inconstitucional la ley aprobada en noviembre último, aquella afirmación excedía el marco coyuntural con el que deben sancionarse las leyes, existiendo otros remedios para el caso de que los jueces carezcan del conocimiento necesario (dicho aquí, en modo muy sintetizado, para no exceder el espacio de esta columna).

En definitiva, entre el criterio sostenido por el padre en 1999 y el hijo en 2001, hasta aquí, por los fallos conocidos en los últimos días, va ganando el padre “por 2 a 0”.

Paso sí o Paso no: la discusión está pero aún no hay proyecto de ley.

A propósito del diputado Juan Horacio Pais, presidente de la bancada oficialista, en la semana realizó declaraciones en las que reiteró que hay discusiones extraoficiales sobre si habrá PASO o no en las próximas elecciones provinciales, aún sin proyecto de ley para definirlo, al tiempo que fijó su postura personal contraria a ese sistema:

“Personalmente no estoy de acuerdo con las PASO, porque han contribuido a debilitar a los partidos políticos –expresó en Actualidad 2.0-, porque generan menos actividad partidaria. Yo tengo preferencia porque se vuelva a un sistema de internas tradicionales de los partidos políticos, que son una institución fundamental de la democracia”.

Desde el punto de vista jurídico, explicó que podría discutirse y eliminarse el sistema con una mayoría simple, a diferencia de la mayoría especial que demandaría aprobar un código electoral, para lo que no darán los tiempos frente al año próximo.

En igual sentido se expresó en contra del sistema de ley de lemas, aunque reiteró que es una opinión personal y advirtió que son temas a debatir y buscar un consenso legislativo. Algún memorioso del peronismo no dejó de recordar que precisamente la ley de lemas que rigió en Chubut a principios de los años 90 había sido ideada, también, por el padre de “Juani”, el ex diputado y ex senador Juan Mario Pais.