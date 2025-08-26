La Municipalidad de Rawson alcanzó un acuerdo con la Unión de Rugby del Valle del Chubut (URVCh) que puso fin a un juicio iniciado en 2012 y que ya había sido fallado en contra de la ciudad. El convenio permitió cerrar un conflicto que implicaba un resarcimiento superior a los 2.500 millones de pesos, mediante la devolución de tierras en lugar de un desembolso económico.

El entendimiento fue alcanzado tras años de litigio y negociaciones. Desde la Comuna destacaron que no sólo desactivó la amenaza de un embargo sobre las arcas municipales, sino que también abre camino a un desarrollo urbanístico que contempla la creación de 49 lotes con servicios básicos de agua y energía.

Durante el anuncio, el intendente Damián Biss destacó el impacto de la resolución: “De no haberse alcanzado este consenso, la Municipalidad habría enfrentado un embargo que comprometía su estabilidad financiera. Logramos transformar un juicio perdido en una oportunidad de desarrollo urbano y deportivo, beneficiando tanto a la ciudad como a la Unión de Rugby”, subrayó.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Cómo se originó el conflicto

La disputa comenzó hace más de tres décadas, cuando la URVCh recibió mediante ordenanza tierras municipales. Años después, una resolución administrativa declaró la caducidad de esa donación, lo que derivó en la demanda judicial presentada en 2015 por la institución deportiva. En 2019 y 2020 la Justicia falló a favor de la Unión, otorgándole el derecho a un resarcimiento económico.

En un primer momento, la URVCh rechazó recibir nuevamente las tierras como compensación, pero tras un proceso de diálogo con la Municipalidad se logró un acuerdo que resolvió definitivamente el litigio.

Un esquema equilibrado

El convenio prevé la creación de 49 lotes: 27 quedarán bajo la titularidad de la Unión de Rugby como forma de cobro del resarcimiento, mientras que 22 pasarán a ser administrados por el municipio y estarán disponibles para libre demanda.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

De esta manera, señalaron desde la Municipalidad, se busca un esquema que combine la reparación judicial con la posibilidad de impulsar un desarrollo urbano sostenible en Rawson.

El presidente de la URVCh, Adrián Febrero, valoró la voluntad de diálogo: “Se alcanzó una solución justa y beneficiosa para ambas partes, que nos permite cerrar un conflicto histórico y proyectar el futuro de los clubes y del rugby de la región”, afirmó.