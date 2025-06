El poder entre bambalinas

Chubut Entre viáticos diarios que valen una jubilación y la pelea por los fueros, el barro no desaparece en la política de Chubut El fuerte mensaje que prepara el gobernador en la pelea por los fueros. Entre viáticos y choferes caros, el Superior Tribunal sigue en el ojo de la tormenta. El intendente Macharashvili ya no se siente solo, luego de los cambios en el gabinete. Las obras que acordó con el gobernador y las viviendas que proyectan construir. ¿Renace el bloque de gobernadores patagónicos? Semana clave para conocer la suerte de los fiscales que no quisieron acusar en el juicio por la emergencia climática de Comodoro. Y otras perlitas, del Poder Entre Bambalinas.