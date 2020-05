COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El jueves a la tarde, el Concejo Deliberante, dio inicio a la sesión ordinaria donde se aprobó por mayoría una segunda ampliación presupuestaria, la segunda que se realiza de manera consecutiva, en este caso la ampliación presupuestaria fue de 290 millones de pesos.

Al respecto el concejal del bloque Juntos por el Cambio, Tomás Buffa indicó: “Nosotros estamos a favor de la obra pública, pero no podemos acompañar la ampliación presupuestaria en éstos términos. No se permitió discutir a qué obras se destinarían esos fondos, no se amplió la información de las obras que proponía el ejecutivo y no se prestaron para debatir, por eso y dadas esas circunstancias, no acompañamos la ampliación”.

En otro orden, el Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un convenio con Desarrollo Social de Nación por 8 millones de pesos y se trató la adhesión al decreto 351 de Nación que estipula el control de precios máximos en góndola.

“ Es una propuesta nuestra”, destacó Tomás Buffa quien brindó detalles: “Se facultó a la intendencia a que tenga el poder de policía para controlar los precios máximos. Una vez reglamentado, será la Oficina de Defensa del Consumidor la que realice los controles. De esta manera se evitará que los precios en góndola en Comodoro, aumenten sin control”.

Además se dio ingreso a un proyecto de la Concejal Graciela Saffirio, del Bloque Juntos por el Cambio. Este proyecto de Ordenanza contempla la exención del pago por tres meses del Impuesto Automotor, Impuesto Inmobiliario, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasa de Comercio e Industria y Derecho de Abasto y Veterinaria. Los descuentos se estipulan en un orden del 100, 50 y 30 por ciento.