El municipio de Comodoro estudia presentar un recurso en contra de las tarifas de gas

El secretario de Gobierno del Municipio, Sergio Bohe, precisó hoy que una de las obras prioritarias a reactivar, desde el mes de junio será la ejecución de media docena de proyectos de redes troncales de gas, que benefician a alrededor de 900 frentistas.

Bohe reconoció, en diálogo con Actualidad 2.0, que el municipio no tiene herramientas para exigir a la distribuidora que ejecute las redes de gas, por lo que señaló que “hace mucho tiempo que las obras las tomó el municipio, tanto troncales como domiciliarias”, en los casos en que el frentista no puede asumir ese costo.

Fue en ese marco que cuestionó a la distribuidora de gas, al referir que las obras “las va a seguir haciendo el municipio, a pesar de que Camuzzi aumenta un 400% de la tarifa y le está llegando a muchos comodorenses una factura exorbitante, frente a lo que lo que no nos vamos a quedar cruzados de brazos, porque es una tarifa totalmente desproporcionada y fuera de las reglas del mercado”.

El funcionario indicó que la medida, que podría tener forma similar a la de un recurso de amparo, “la está evaluando el intendente, entre distintas herramientas y lo va a conversar con con el vice intendente y con los concejales, para ver cuál será el tenor, pero está la decisión tomada porque los montos son irrazonables”.

De este modo, el municipio se sumaría a presentaciones como las ya realizadas por las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la que evalúa impulsar la Defensoría del Pueblo de Chubut, en forma conjunta con el Estado provincial.

UN FIDEICOMISO PARA FINANCIAR LOTES CON SERVICIOS POR UNOS 19.000 MILLONES DE PESOS

Bohe manifestó que tras la reunión con la UOCRA, se informó al gremio que el plan de reactivación de obras municipales comenzará por lo que tiene que ver con las redes de gas, pero enfatizó que la situación crítica se deriva de las decisiones del gobierno de Javier Milei:

“Estamos muy atentos a la desocupación que ha generado esta errática política nacional, de desconocimiento profundo del funcionamiento de la economía del interior del país y de la economía real. El resto es una hoja de Excel que está funcionando medianamente mal a nivel nacional y que está dejando coletazos, a lo largo y a lo ancho del país”, sentenció.

En ese plano, desmintió los dichos del senador Carlos Linares, que tras la reunión anunció que el municipio saldría a tomar un crédito por 30 ó 40 millones de dólares para realizar obras públicas.

“No, hasta donde yo sé, no -respondió ante la consulta por los dichos del senador y ex intendente-. Lo que nosotros venimos evaluando ya desde la época de campaña, son distintas herramientas de financiación inteligente, para hacer algunas obras que cumplan con la enorme deuda que tiene el municipio que son lotes con servicios. Tenemos muchas tierras consignadas para una entrega, pero que no tienen los servicios y hoy poner un lote con servicio tiene un costo promedio de entre 5.000 y 15.000 dólares. Y se han entregado 1600 lotes aproximadamente, así que estamos hablando de un monto importante para afrontar, que a valores de hoy son unos 19.000 millones de pesos”.

Para eso, indicó, se buscarían instrumentos financieros como la figura del fideicomiso, colocando como garantía también tierras del municipio, en modo similar a lo realizado por el gobierno nacional para redes de gas y de electricidad.

“Eso nos parece una herramienta muy clara y transparente, que no te complica a futuro, como pasó con la deuda con el FMI que tomó el gobierno nacional o la deuda en bonos que colocó en su momento la provincia de Chubut”, comparó.