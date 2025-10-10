El mensaje que le envió Javier Milei a Corina Machado tras ganar el premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei expresó su felicitación este viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado, tras conocerse que recibió el Premio Nobel de la Paz 2025.

El Comité Nobel de Noruega informó este viernes que María Corina Machado fue reconocida con el galardón “por su persistente esfuerzo en la defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición pacífica y justa desde la dictadura hacia la democracia.”

“Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

"¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela!", escribió González Urrutia en su cuenta de X, junto al video de la llamada telefónica con Machado, quien exclama “¡Estoy en shock!”.