COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este viernes se confirmó el caso positivo de la concejal Ana Clara Romero. Tras difundirse la noticia, la representante de Juntos por el Cambio publicó un mensaje en sus redes sociales. "Gracias a todos los que me mandaron saludos, muestras de cariño y se preocuparon por el estado de salud de mi familia y mío. Estamos bien y casi terminando nuestro aislamiento", detalló.

En este marco, Romero reconoció: "trabajo desde hace más de veinte días en casa siguiendo los protocolos e indicaciones de Salud Provincial". Y remarcó que "nadie debería estigmatizar, ni mofarse de nadie que esté cursando un cuadro o posible cuadro de COVID 19".

"Es importante dar otro mensaje como sociedad a todos aquellos que estén atravesando la enfermedad. No me avergüenzo que me haya tocado, ni ningún contagiado debe hacerlo, ni permitir que lo discriminen o agredan por ello", afirmó.

Y sentenció el comunicado, recordando las medidas preventivas: "a seguir cuidándonos, con lavado de manos, distancia, toser en el pliegue del codo y frente a cualquier síntoma o conocimiento de contacto estrecho con un positivo o posible positivo: auto aislarse y comunicarse con el 0800 222 CORO".