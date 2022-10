Leonardo Cositorto, detenido por causas de asociación ilícita y estafas, aseguró este domingo que aportó dinero a campañas políticas de Javier Milei y al exintendente de Quilmes, Martiniano Molina.

Desde el penal de Bouwer, el empresario y líder de Generación Zoe, explicó que se trataron de “fondos para que pudieran moverse”.

En ese sentido, explicó que entregó "7 u 8 millones de pesos" y detalló: “A Martiniano lo apoyé porque él no venía del palo de la política, yo lo veía más como un emprendedor dentro de Juntos por el Cambio. Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas. Los fondos para Milei fueron porque yo siempre fui de pensamiento liberal”. Sin embargo, consideró que “ahora me parece que Milei es extremista y se va de la línea”, aclaró

El detenido, sobre ese punto, expresó: “Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano", indicó en diálogo con El DiarioAR.