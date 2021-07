El Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, acusó a Juntos por el Cambio de militar el exilio y el “odio al país”, y aseguró que "dieron un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo y ninguna autocracia europea se animó a hacer”.

Los dichos del funcionario del Gobierno de Axel Kicillof llegan en un contexto donde mucha gente, en especial jóvenes, decidieron emigrar por la crisis económica que se vive en el país.

Para Bianco, la oposición está "tratando de instalar que este es un país que no tiene ningún tipo de oportunidad, y eso es falso”.

“Es el mejor país de América Latina; hay muy pocos países tan ricos y diversos que ofrecen tantas oportunidades para la población como la Argentina”, agregó en declaraciones a radio Delta.

Cabe destacar que días atrás el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, había realizado manifestaciones similares al afirmar que “la Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar”.

“El destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza. Tiene que ser desarrollarse en un país que brinde todas las condiciones económicas, sociales y culturales para hacerlo”, señaló Cafiero durante el lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud, en el Museo del Bicentenario.

Y agregó: “Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Tenemos un país maravilloso y tenemos que defenderlo entre todos, no lo defiende un gobierno. Cada cosa que dice un gobierno siempre va a estar del otro lado la oposición y va a decir que no, que es tendencioso. Entonces, lo más importante es que entre todos defendamos al país”.