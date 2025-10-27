El intendente de Esquel, Matías Tacetta, anunció que solicitará la renuncia a la totalidad de su gabinete, incluyendo a los delegados provinciales, luego de los malos resultados obtenidos por el frente Despierta Chubut en las elecciones legislativas de este domingo, donde la fuerza que integra quedó relegada a un tercer lugar en la ciudad.

El jefe comunal hizo el anuncio como una medida de "asumir responsabilidades" ante el "llamado de atención" que, según su análisis, implica el resultado electoral. La decisión busca generar un replanteo en la gestión y, principalmente, exige mayor contacto con los vecinos.

“Lo que vamos a hacer es pedir la renuncia a todos los funcionarios, también a los delegados provinciales, para analizar qué está pasando”, confirmó Tacetta en diálogo con EQSNotas.

El jefe comunal también fue contundente respecto a lo que espera de su equipo de trabajo. “Voy a pedir a los funcionarios aún más presencia en la calle. La presencia es una cuestión que no voy a negociar con nadie. Hay que convencer a los propios de que hay que trabajar de cara a la gente, y quien no esté dispuesto a continuar tendrá que dar un paso al costado”, remarcó.

Tacetta insistió en la necesidad de cercanía con la comunidad como eje de la gestión. “Hay que saber escuchar a los vecinos qué es lo que están pidiendo y solucionarlo. Y cuando no se puede, también hay que decir que no”, afirmó.

El intendente reconoció que el resultado electoral es un mensaje directo para su gestión. “El resultado es un llamado de atención. Ahora toca asumir responsabilidades, escuchar más y seguir trabajando para transformar la ciudad con obras, servicios y cercanía con la comunidad”, concluyó.

Análisis de la elección y la polarización: “Hay algo que no estamos viendo”

El intendente de Esquel también analizó el panorama nacional y provincial que, a su criterio, influyó en el desempeño electoral de Despierta Chubut. Tacetta centró su mirada en la polarización y la aparente contradicción en el voto de los ciudadanos.

“Primero hay que hacer un análisis del contexto nacional. En aquellas provincias donde el PRO u otras fuerzas se unieron a La Libertad Avanza, ganó el partido de Milei, y en aquellos lugares donde gobernadores optaron por estar dentro de Provincias Unidas, no se ha logrado, y hemos salido terceros”, explicó, vinculando el resultado local a las estrategias de alianzas a nivel país.

Para el intendente, la dinámica nacional se replicó en la provincia: “Hay una polarización muy fuerte a nivel nacional y eso se vivió acá en Chubut. Lo vimos en todas las localidades, salvo en las comunas más chicas, donde la llegada con los vecinos es más fuerte”.

Finalmente, Tacetta planteó una fuerte reflexión sobre el comportamiento del electorado que, asegura, aún no logran descifrar: “Hay algo que no estamos viendo. La gente elige y está muy bien que así lo haga, pero escuchamos muchas quejas del Gobierno Nacional y después se termina votando a La Libertad Avanza. La gente pide obras y, sin embargo, vota a un gobierno que no las hace. Eso es un doble discurso que tenemos que analizar. Tenemos que analizar bien por qué pasa esto”.