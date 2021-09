Crisitina Kirchner sorprendió este jueves con elogios hacia un dirigente opositor, al cual calificó como "muy serio".

El aludido por la vicepresidenta fue Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los dirigentes opositores con mejor imagen según las encuestas, de quien Kirchner dijo "me cae muy bien".

“El otro día en un programa de televisión estaba hablando un funcionario que la verdad me cae muy bien, no lo voy a criticar porque me parece un tipo muy serio. Es el ministro de Salud, Fernán Quirós”, aseguró quien fuera presidenta de la Nación durante el cierre de campaña del Frente de Todos.

Sin embargo, y pese a los elogios iniciales, luego lo criticó al afirmar que "el decía que cuando les llegaban las vacunas a Ciudad al otro día ya estaban vacunando".

"Y, sí hermano, si tenés 200 kilómetros obviamente que podés vacunar más rápido, porque está todo más cerca. En la Provincia tenemos 3300 kilómetros”, cerró de manera ácida la líder oficialista.