La interna dentro del oficialismo, en medio de los escándalos que golpean al Gobierno por supuestos hechos de corrupción, volvió a quedar expuesta en las últimas horas, con un duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, influencer libertario y referente del grupo liderado por Santiago Caputo.

El enfrentamiento comenzó luego de que Parisini publicara en su cuenta de X un duro cuestionamiento contra el senador Luis Juez, quien votó en contra del veto que había realizado el presidente Milei a la ley de emergencia en discapacidad.

“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política, poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, publicó el conductor del canal de streaming Carajo y miembro de las Fuerzas del Cielo, en un brutal ataque que fue rápidamente condenado por diferentes sectores.

Un ‘influencer’ libertario publicó un aberrante posteo contra Luis Juez y su hija, y luego lo eliminó

Una de las voces que se alzó contra el agresivo mensaje fue el propio Francos. “Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, sostuvo el jefe de Gabinete en Todo Noticias, el jueves por la noche.

Minutos después, “El Gordo Dan” eliminó su publicación. “Se habrá dado cuenta que cometió una barbaridad y lo borró”, analizó Francos.

El polémico influencer arremetió con una nueva publicación. “Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la QUIEBRA del Estado argentino con el consiguiente EMPOBRECIMIENTO de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa”, sostuvo.

CUESTIONAMIENTOS A FRANCOS Y NUEVO ATAQUE A JUEZ

Sin embargo, esa postura más conciliadora duraría poco tiempo. Este viernes, Parisini le dedicó un mensaje al jefe de Gabinete, en el que le recordó su paso por el gobierno de Alberto Fernández.

“Francos por ahí no entiende la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”, remarcó.

En la misma línea, agregó: “Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque ENCIMA TIENEN EL TUPÉ de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás, Guille”.

Para dejar en claro su postura, y en una clara señal de rechazo a la actitud expuesta por Francos, Parisini volvió a publicar el tuit original contra Juez y lo dejó fijado en su cuenta, con el objetivo de que sea visible de forma permanente para todo aquel que ingresa a su perfil.