El Gobierno Nacional confirmó la quita de las retenciones para las carnes avícolas y bovinas, que se suma a la lista junto con los granos de todo tipo hasta el 31 de octubre de 2025. Las medidas buscan aumentar la liquidación de dólares, en el marco de la difícil situación cambiaria que atraviesa la economía argentina.

La decisión fue anunciada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales. “El Gobierno Nacional definió que habrá retenciones cero también para la exportación de carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre de 2025. Este es el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos”, detalló.

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

Por la mañana, fue también Adorni quien anunció que se eliminan hasta el 31 de octubre de 2025 las retenciones a los granos. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, señaló el funcionario.

Noticia en desarrollo