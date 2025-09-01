El hermano del actual gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se consagró ayer domingo como el nuevo mandatario provincial tras imponerse con el 52,61% de los votos en las elecciones provinciales. Con esa diferencia, el actual referente radical logró evitar el balotaje y aseguró un nuevo triunfo para la alianza gobernante en el distrito.

En segundo puesto se ubicó el postulante del peronismo, Martín “Tincho” Ascúa, quien alcanzó el 20,1% de los sufragios. En tercer lugar quedó el exmandatario provincial, Ricardo Colombi, también del radicalismo pero enfrentado a la conducción actual, que obtuvo el 17,27%; y, finalmente, La Libertad Avanza (LLA), que llevaba como candidato al diputado Lisandro Almirón, finalizó en la cuarta posición con el 8,2%, de acuerdo con los datos provisorios.

De esta manera, a pocas semanas de las elecciones legislativas de octubre, el partido que integra el presidente de la Nación, Javier Milei, observa un panorama complejo.

¿QUÉ DIJERON DESDE EL GOBIERNO TRAS LA DERROTA?

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este lunes tras los resultados de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes que el resultado estaba dentro de lo esperado. “Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Hubo una conversación, pero no se llegó a un acuerdo. Desde nuestro punto de vista, no era razonable que saliera un Valdés y entrara otro Valdés; ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo.” señaló sobre las comunicaciones previas que hubo en su momento con Gustavo Valdés, actual mandatario y hermano del candidato ganador.

La propuesta del oficialismo nacional había sido incorporar un candidato propio dentro de la lista del mandatario correntino, algo que no se concretó y derivó en que Valdés se alineara con el espacio Provincias Unidas.

El funcionario nacional, de igual manera, explicó que la elección provincial no representaba una prioridad para el Gobierno porque se disputaban cargos locales y LLA no cuenta con estructura competitiva en Corrientes. “Claramente no esperábamos un resultado impactante; distinto va a ser a nivel nacional”, anticipó, en referencia a las elecciones del 26 de octubre, donde confió en que el espacio que lidera Javier Milei logrará “un resultado ampliamente superior”.

Finalmente, sobre los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora durante una actividad proselitista de La Libertad Avanza, cuestionó la actitud del peronismo bonaerense: “Parece que el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se cree dueño de la provincia y, cuando uno quiere ir a un municipio, hace imposible la expresión de otras ideas”, criticó.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este jueves en conferencia de prensa que dos personas fueron detenidas tras los ataques contra el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia para ser investigados y eventualmente juzgados.

“Dos personas fueron detenidas y ya están a disposición de la Justicia por atentar contra el presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba durante su actividad en Lomas de Zamora en el día de ayer”, señaló Adorni.

En este marco, aclaró que el mandatario nacional “se encuentra en perfecto estado de salud y trabajando en la Quinta de Olivos”.

Finalmente emitió su posición sobre la postura que tomó el oficialismo al referirse a un intento de magnicidio; aseguró: “No se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer”.