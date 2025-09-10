El intento del Gobierno nacional de avanzar con el cierre o la reestructuración de diversos organismos estatales encontró resistencia política y judicial.

La decisión de eliminar entes como Vialidad Nacional o la CNRT, comunicada oficialmente por el vocero presidencial en julio, quedó en suspenso tras una serie de fallos judiciales y el rechazo definitivo del Congreso. Ahora, el Ejecutivo dio marcha atrás con ese plan y comenzó a reasignar cargos en distintas dependencias.

Mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional confirmó el nombramiento de nuevas autoridades en organismos vinculados al transporte y control estatal, luego del freno legislativo a los decretos delegados que proponían su eliminación o transformación.

Las medidas restablecen funciones y designan nuevos directores en áreas como la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Con el Decreto 638/2025 se restituyó a Federico Suleta como titular de la JST. A través del Decreto 639/2025 volvió a su cargo el ingeniero Marcelo Campoy, al frente de la DNV. En la CNRT, el arquitecto Carlos Frugoni reemplaza a Edgar Pérez según el Decreto 640/2025. En la ANSV, el abogado Nicolás Dapena Fernández fue designado como nuevo director, en lugar de Pedro Scarpinelli (Decreto 641/2025).

Estas decisiones surgen tras la judicialización y el rechazo parlamentario de los decretos que buscaban disolver esos organismos y reemplazarlos por una nueva Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, cuya creación había sido anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en julio.

Además del área de Transporte, el Gobierno avanzó con nuevas designaciones en otros entes públicos que también estaban incluidos en los decretos rechazados.

En el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) fue designado como presidente del Consejo Directivo el abogado Miguel Ángel Romero, tras la renuncia del ingeniero Daniel Afione (Decreto 642/2025). Con respecto al INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intelectual), asumió la conducción el abogado Carlos María Gallo, desde el 3 de septiembre.

También hubo modificaciones en el Ministerio de Economía: el abogado Franco Germán Simon fue nombrado nuevo subsecretario legal, en reemplazo de Alejandro Speroni (Decreto 643/2025).

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR