El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Guillermo Quiroga informó este viernes que ATE, UPCN y SOYEAP le solicitaron al Gobierno Provincial un adelantamiento del 6% de sus salarios.

"Ayer viernes nos respondieron que se estaba firmando el decreto para que se aplique con el aumento del 7% previsto para abril", indicó.

En contacto con ADNSUR, el dirigente aseguró que "el Gobierno manifestó la necesidad de mejorar los sueldos que están por debajo de los $100.000 netos con un bono extraordinario para activos y jubilados de $20.000 que serían $16.000 netos". Y agregó: "Las Paritarias van a continuar en mayo para los sectores en los que todavía no se abrieron o estamos en cuarto intermedio. Seguirán las conversaciones por cada sector".

Búsqueda en Sarmiento: "El nene tenía un traje impermeable para pescar que no se recomienda para usar en embarcación"

En otro orden anticipó que "el gobernador Mariano Arcioni nos propuso una paritaria general para mayo y septiembre con todos los gremios a fin de facilitar la discusión salarial porcentual a básico. En todo caso, se seguirá con el proceso donde haya que discutir por sector. Hay sectores que todavía no logran cubrir la Canasta Familiar".

“Si eso va a facilitar una discusión donde –rápidamente- nos pongamos de acuerdo en un aumento porcentual, lo vemos bien. Hay que hacer una doble o triple jornada de discusión. Seguramente, va a ser difícil".

Además señaló que "también fueron difíciles las paritarias de comienzos de año cuando se convocó a los docentes y auxiliares de la Educación y, hasta que no finalizaban, no comenzaban las otras negociaciones. Finalmente, el Gobierno no se movió de los aumentos del 8, 7 y 6% propuesto a los gremios docentes. Fue una paritaria impuesta a todos los sindicatos".

Dos hermanos desaparecieron en el Lago Musters cuando salieron a probar un bote

“Si una paritaria tendrá que ser asumida por los gremios, es mejor discutir todos juntos los porcentajes para los sectores del trabajo. Vamos a discutirlo puertas adentro pero nosotros no lo vemos mal. Creemos que es posible. Si hay más sindicatos, hay una mayor fortaleza. Puede ser más rica la discusión teniendo en cuenta la inflación que va a golpear más fuerte”, evaluó.

“Sería mejor un gran cónclave de sindicatos con el Gobierno para cerrar una pauta salarial general en mayo y septiembre. De todos modos, se va a mantener la discusión con algún sector que tenga una pauta salarial más baja”, adelantó.

REUNIONES PENDIENTES

“El martes, en el Ministerio de Economía habrá una reunión de conciliación obligatoria. En Chubut Deportes, hay posibilidades de cerrar un aumento salarial porque el 8, 7 y 6% podrá ser percibido todo junto. Hay varios sectores que van a cobrar el 21% acumulado. En algunos casos se firmaron adicionales para subir el mínimo que quedaron muy postergados”, indicó.

Horror en Diadema: un hombre quemó a su pareja con agua hirviendo

“El Gobierno anunció un adelantamiento que está acordado. Si lo propuso es porque puede pagarlo en la primera semana de mayo porque ya tiene los recursos. Los $20.000 del bono son extraordinarios y por única vez", aclaró.

“Más allá de la inflación, los recursos se van incrementando: aumentó el barril del petróleo y la coparticipación creció. Los estatales tienen que ser la prioridad porque hay 60.000 trabajadores (activos y retirados)", dijo y destacó como "atinada" la política del Gobierno "de tener en cuenta a los sectores en este momento especial".