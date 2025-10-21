El gobierno promulgó dos leyes clave, pero suspendió su aplicación por falta de presupuesto

En una medida que generó reacciones dispares en las últimas horas, el Gobierno nacional promulgó oficialmente dos leyes de alto impacto social: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica.

Sin embargo, lo hizo con una aclaración clave: su aplicación queda suspendida hasta tanto el Congreso determine cómo se financiarán y se incluyan las partidas en el Presupuesto Nacional.

A través de los decretos 759 y 760, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo confirmó ambas normas que habían sido aprobadas por el Congreso pese al veto del presidente Javier Milei, pero justificó la suspensión de su implementación debido al "impacto fiscal" que implicarían si se pusieran en marcha de inmediato.

LEYES PROMULGADAS, PERO NO ACTIVAS

En los decretos, el Gobierno invoca el artículo 5 de la Ley 24.629, que establece que toda norma que genere erogaciones debe incluir su fuente de financiamiento. En caso contrario, su ejecución queda congelada hasta que se asignen los fondos correspondientes en el Presupuesto Nacional.

La Ley 27.795, centrada en el financiamiento de la educación universitaria pública, contempla una actualización automática de los fondos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También establece un control externo a cargo de la Auditoría General de la Nación y una revisión del presupuesto universitario a partir del 1.º de enero de 2025, sin afectar la coparticipación ni los aportes del Tesoro Nacional.

Además, abre la posibilidad de utilizar ingresos corrientes excedentes como fuente de financiamiento, siempre que superen lo previsto en el presupuesto anual.

EMERGENCIA PEDIÁTRICA: QUÉ CONTEMPLA LA LEY

Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias médicas por el plazo de un año, con un enfoque puesto en hospitales públicos, insumos críticos, medicamentos, personal de salud y tecnología.

Entre otros puntos, la normativa dispone:

Asignación inmediata de recursos para bienes, infraestructura y salarios.

Recomposición de sueldos para el personal de salud.

Exención del Impuesto a las Ganancias para quienes trabajen en condiciones críticas o realicen horas extras y guardias.

Declaración del Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.

Además, crea una comisión de seguimiento con representantes del Congreso, el Ministerio de Salud, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, que emitirá informes trimestrales sobre el cumplimiento de los objetivos.

SIN FONDOS, SIN EJECUCIÓN

Aunque la promulgación de ambas leyes representa un paso formal importante, su entrada en vigencia dependerá de decisiones futuras del Congreso en materia presupuestaria. Hasta que no se reasignen partidas o se incorporen nuevas fuentes de financiamiento, su implementación permanecerá en pausa.

En un escenario donde el ajuste fiscal domina la agenda, la puja por definir prioridades en el gasto público vuelve a poner en tensión el vínculo entre el Ejecutivo y el Parlamento y deja en suspenso dos políticas clave para la salud y la educación del país.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR