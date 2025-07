El Gobierno ordenó un nuevo examen de residencias médicas solo para postulantes extranjeros sospechados de fraude

El Ministerio de Salud de la Nación resolvió que solo los postulantes extranjeros que participaron del examen nacional de residencias médicas y quedaron bajo sospecha de fraude deberán repetir la evaluación.

La medida fue confirmada este miércoles por el ministro Mario Lugones, en un contexto de creciente polémica por presuntas irregularidades detectadas en la prueba realizada semanas atrás.

La decisión fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del Ministerio y replicada por el propio titular de la cartera sanitaria. “No vamos a permitir que la salud quede en manos de profesionales que no están a la altura”, afirmó Lugones en su cuenta de X (ex Twitter), al explicar los fundamentos de la medida. La repetición del examen se realizará bajo estrictos protocolos de control para garantizar la transparencia y la equidad del proceso.

El nuevo examen fue convocado para los días 4 y 5 de agosto y estará dirigido exclusivamente a aquellos postulantes que hayan alcanzado 86 puntos o más en la evaluación original. La resolución dejó sin efecto el orden de mérito vigente, modificó el cronograma oficial y estableció un nuevo llamado de carácter excluyente.

Según fuentes oficiales, la medida apunta a preservar la integridad del sistema de residencias médicas, considerado clave en la formación profesional de los nuevos médicos en Argentina. “El que se copia no solo engaña a un sistema: le roba el lugar a un médico honesto y pone en peligro la vida de los argentinos”, advirtió el vocero presidencial Manuel Adorni, quien anticipó que habrá más definiciones en los próximos días.

La polémica se disparó tras la detección de patrones de respuestas idénticas entre múltiples exámenes de postulantes extranjeros, en algunos casos sin correlato con un desempeño académico verificable. La situación despertó alarmas dentro del sistema de salud y motivó una revisión urgente del proceso de evaluación.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias también participó del rediseño del nuevo protocolo. El subsecretario Alejandro Álvarez, junto con el ministro Lugones, encabezó la revisión de los criterios de control. Ambos coincidieron en que el mérito, la transparencia y el acceso justo deben ser pilares del sistema formativo.

Mientras tanto, los médicos argentinos que participaron de la misma convocatoria no deberán repetir la prueba. Esta diferenciación fue justificada por el Ministerio en base a los resultados del análisis técnico, que no arrojó indicios de irregularidades generalizadas en ese segmento de postulantes.

El examen de residencias médicas es una instancia obligatoria para acceder a cargos de formación profesional en hospitales públicos y clínicas del país. Cada año, miles de jóvenes médicos participan del proceso, que incluye evaluaciones teóricas y, en muchos casos, entrevistas personales.

Desde el Ministerio remarcaron que el objetivo no es excluir a los profesionales extranjeros sino asegurar que todos los postulantes cumplan con los mismos estándares de exigencia. “Estamos comprometidos con una salud pública de calidad, con profesionales idóneos, sin atajos ni privilegios”, sostuvieron fuentes cercanas a la cartera sanitaria.

La medida generó respaldo en sectores médicos y universitarios, aunque también abrió un debate en redes sociales sobre el impacto de la resolución y la necesidad de revisar a fondo los mecanismos de ingreso a las residencias. Para el Gobierno, la prioridad sigue siendo la integridad del sistema y la confianza de la sociedad en quienes se forman para cuidar la salud de los argentinos.